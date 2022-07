?El compartir con diferentes usuarios es la nueva tendencia en el apego?

Si bien en muchas partes del ambiente la pandemia va quedando poco a poco en el pasado, los efectos consecuentes duraran anos de vida.

Las parejas, en particular, sintieron el choque en la ocasion en que comenzaron las encierros, por motivo de que en los momentos sobre confinamiento, los usuarios se dieron cuenta de que sus parejas no les llenaban de el todo y Con El Fin De bastantes el instinto fue irse sobre la relacion por completo… ?pero posee que ser el abandono la sola posibilidad? Ashley Madison, el principal sitio web lider sobre citas Con El Fin De casados en el ambiente dice que no, y pone en tela de proceso la monogamia tradicionalista en su ultimo informe, La novedosa engendramiento no monogamica, en ingles The Next Generation of Non-Monogamy.

Este revelo que existe la disposicion an irse de la monogamia tanto en las relaciones igual que en la mundo en general.

“Encuestamos a nuestros miembros acerca de las actitudes hacia las relaciones no monogamas frente a la estructura tradicional”, dice Christoph Kraemer, Director ejecutante Latinoamerica de Ashley Madison. “Al tiempo que, exploramos una gran variedad de temas como la sanidad mental, la planificacion familiar, las finanzas personales y no ha transpirado la expresion sexual. Este informe brinda la deslumbrante vision de el porvenir de las relaciones romanticas”.

El informe revela 3 conclusiones clave referente a la sostenibilidad de la monogamia, o la carencia sobre ella, y las ventajas sobre estilos de conexion mas abiertos y fluidos.

Conclusion No. 1 muchos consumidores se encuentran de acuerdo en que la humanidad se beneficiaria de un velocidades mas amplio hacia la nunca monogamia

La fascinacion sobre la sociedad por la infraestructura de la monogamia tradicional con la sola pareja ha afectado las expectativas romanticas sobre muchos consumidores y no ha transpirado, por tanto, se ha convertido en el estandar sobre oro.

La Dra. Ashley Thompson, profesora asociada del seccion de Psicologia sobre la Universidad de Minnesota Duluth afirma que, debido a esta expectativa, las violaciones sobre la monogamia se afirman la “forma definitiva sobre traicion”. La investigacion sobre Ashley Madison, sin embargo, sugiere que si las relaciones no estuvieran sujetas a un estandar tan alto, si prosperarian.

Mas sobre hasta una fraccii?n sobre los miembros sobre Ashley Madison (52%) se encuentran de acuerdo en que la comunidad puede beneficiarse sobre un velocidades hacia un moda mas abierto sobre monogamia o no monogamia.

A su ocasii?n, esos mismos, creen que las divorcios disminuirian (60%), la apertura sobre sensaciones creceria (53%), los usuarios aprenderia a ser directa con lo que quiere (52%) asi­ como habria menos presion en una ser con el fin de que satisfaga todas las exigencias sobre su pareja (50%).

Conforme las miembros, las areas especificas en las que las prerrogativas serian visibles incorporan la vida familiar y no ha transpirado la crianza de los hijos, las finanzas personales asi­ como la economia, la vitalidad mental, asi­ como principalmente, la sexualidad individual y no ha transpirado la expresion sexual.

En cuanto a lo ultimo, el 60% de las miembros afirma que la nunca monogamia introduciria mas diversidad en la vida sexual de estas seres, el 57% dice que daria a las personas la capacidad de acontecer directas con las deseos, y el 49% dice que disminuiria la verguenza en torno al afan.

Conclusion No. 2 las personas valoran la liberacii?n sexual que conlleva la no monogamia

El 65% sobre las miembros sobre Ashley Madison no cree en total en la monogamia. Sobre hecho, el 82% dice que su tipo sobre comunicacion ideal en el momento actual nunca es monogama, incluyendo una contacto romantica con ejercicio sexual al margen o parejas casuales en sitio de algo responsable.

Las relaciones por externamente de la monogamia abarcan varias estructuras, incluidas esas en las que los usuarios poseen multiples parejas romanticas o emocionales.

No obstante, el sexo parece acontecer el principal factor, mas que el romanticismo acostumbrado, que contribuye al pretension de estas personas de tener mas fluidez. Segun la Dra. Tammy Nelson, autora de la Monogamia abierta, en ingles Open Monogamy, la libertad sexual permite que las cosas sean mas emocionantes Con El Fin De la pareja monogama.

“Encontrar maneras de anadir mas erotismo e fuerza a la cama puede vestir la energia a hogar, falto amenazar la pareja principal. Igual que seri­a algo abierto asi­ como los dos miembros sobre la pareja estan de acuerdo con los limites, esto puede incrementar la comunicacion, en lugar de reducirla. En muchas ocasiones al repartir la vivencia sexual con diferentes personas es cuando se fortalece el matrimonio”, explico la Dra. Nelson.

Conclusion No. 3 las chicas son las pioneras sobre la nunca monogamia

A pesar sobre lo que algunos puedan pensar, las mujeres poseen deseos eroticos y no ha transpirado disfrutan de el sexo, invariablemente que sea la buena experiencia. Cuando nunca lo es asi­ como nunca hay ninguna inclinacion a que mejore, saldran a buscarlo en otra pieza, tanto En Caso De Que su pareja es sabedor sobre ello igual que En caso de que.

El 26% de las mujeres, frente al 13% de los varones en Ashley Madison, dispone de cualquier modelo de relacion no monogama con su pareja. Asimismo, el 65% de las hembras nunca cree en la monogamia.

Tambien, el 56% sobre ellas se dio cuenta sobre eso en el ultimo anualidad. La disposicion creciente hacia la nunca monogamia esta liderada por las mujeres desplazandolo hacia el pelo sigue en incremento.

Comprensiblemente, las mujeres ven un beneficio ligeramente de mi?s grande de la colectividad que los miembros masculinos en trato, con el marchas a la no monogamia.

Pero todo el mundo las miembros coinciden en que el ambito de la sexualidad individual y no ha transpirado la expresion sexual seria la mas beneficiada por la nunca monogamia; las hembras la califican con un 4,08 en una escala de 1 a cinco (estando 1 lo minimo y cinco lo extremo), mientras que los miembros masculinos la califican con un puntaje sobre 3,98, ligeramente inferior.

Semejante oportunidad, esta libertad y no ha transpirado aceptacion deseadas permitan a las chicas estar comodas con sus deseos falto temor a ser juzgadas o avergonzadas, incluso por diferentes mujeres.

Bien Con El Fin De vigilar la salubridad mental, de construir la casa de manera efectiva, Con El Fin De pelear contra las roles sobre genero o sencillamente por motivo de que la alternativa es escaso practica, la nunca monogamia se ha convertido en la alternativa de muchos consumidores. Puede que la colectividad todavia no se exista Ya al dia, No obstante los tiempos se encuentran cambiando.

Esos datos se basan en una investigacion online realizada a 3.897 miembros sobre Ashley Madison dentro de el 12 y el 19 de abril sobre 2022.