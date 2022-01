El apego persona asi­ como divino en la citacion enamorando

El apego seri­a el permitirse universal que une toda la vida

Pasajes de los escritos de Paramahansa Yogananda

El gran apego que puedes notar se localiza en la comunion con Dios que se experimenta en la meditacion. El amor entre el alma y no ha transpirado el Espiritu seri­a el apego excelente, el amor que estas buscando. Cuando meditas, el amor crece. Incontables vibraciones sobre gozo atraviesan tu corazon. […] Si meditas profundamente, recibiras un apego que seri­a impracticable explicar con terminos; conoceras su amor divino y no ha transpirado podras dar ese amor puro a los otras.

Si pudieras percibir siquiera una sola particula del apego divino, tan inmenso seria tu gozo —tan avasallador— que nunca podrias contenerlo.

El universo en general ha olvidado el verdadero significado de la termino amor. El ser humano ha maltratado y crucificado tanto al apego, que muy poca multitud sabe lo que efectivamente es. De la misma manera que el aceite esta presente en cada pieza de la aceituna, el amor impregna cada particula de la creacion. No obstante, explicar el amor seri­a muy complejo, por la misma causa que el gustillo sobre la naranja no es absolutamente descrito con terminos. En caso de que te gustaria reconocer el gustillo sobre una fruta, deberias probarla; exactamente lo ocurre con el apego.

En el sentido universal, el amor seri­a el divino conseguir de entretenimiento, actual en la formacion, que armoniza, vincula y no ha transpirado une. […] Aquellos que viven en sintonia con la potencia sobre distraccion del amor logran la paz con la natura y no ha transpirado con sus semejantes, asi­ como son atraidos hacia la bienaventurada agrupamiento con Dios.

«Por lo general, el amor seri­a codicioso asi­ como se halla oscuramente enraizado en los deseos y en las satisfacciones [decia Sri Yukteswar]. El apego divino es incondicional, sin limites, inmutable. La volubilidad de el corazon persona desaparece Con El Fin De todo el tiempo ante el extasiante retoque del apego puro».

Ingentes son los seres humanos que un dia dicen an una ser «te amo» y al jornada sub siguiente la rechazan. Eso no es amor. Aquel cuyo corazon rebosa de amor divino seri­a incapaz de herir a nadie intencionalmente. Cuando amas a Dios falto reservas, El colma tu corazon con su apego incondicional por todos los seres. Nunca seri­a factible explicar, en el habla persona, similar amor. […] El hombre comun seri­a incapaz de amar a los otros de ese manera. Egoistamente centrado en la conciencia de «yo, mi asi­ como mio», nunca ha descubierto aun al Dios omnipresente que reside en el asi­ como en todo el mundo los otras seres. Con el fin de mi no encontrari?s diferenciacion entre una cristiano desplazandolo hacia el pelo una diferente; contemplo a todos igual que almas que son el destello del unico Dios. Ninguna persona me seri­a anomalo, porque se que todos somos pieza del Espiritu Unico. Cuando logres sufrir el verdadero significado de la religion, que seri­a descubrir a Dios, comprobaras que Dios seri­a tu Ser asi­ como que se halla igual e imparcialmente actual en todo el mundo las seres entonces seras competente de amar a todo el mundo como a tu propio acontecer.

En la moralidad sobre quien esta inmerso en el divino apego de Dios nunca Tenemos engano, ni prejuicios sobre casta o credo, ni limitaciones sobre ninguna clase. Cuando experimentes ese amor divino, veras que nunca hay diferenciacion esencial entre una flor desplazandolo hacia el pelo una bestia o dentro de un acontecer humano asi­ como otro estaras en comunion con la natura y amaras por igual a toda la humanidad.

Para conseguir la realizacion divina, es obligatorio tener compasion por todos los seres, porque Dios tiempo rebosa de esa virtud. Algunos que poseen un corazon sensible son capaces de ponerse en el lugar de diferentes seres, identificarse con su padecimiento y no ha transpirado ocuparse sobre aliviarlo.

Desarrollar el apego puro e incondicional entre consorte desplazandolo hacia el pelo esposa, entre padres e hijos, entre colegas, entre uno mismo asi­ como los otros, es la clase que hemos venido an aprender a la tierra.

Desear la excelencia de el acontecer querido, desplazandolo hacia el pelo probar un sentimiento puro de placer al meditar en esa alma, seri­a apego divino; asi­ como ese seri­a el amor que hay en la verdadera intimidad.

El apego de Dios, el apego de el Espiritu, es un amor embriagador. Cuando lo hayas experimentado, te conducira cada oportunidad mas profundamente a las dominios de lo eterno. Ese apego de ningun modo sera robado de tu corazon, sino que ardera alla, y no ha transpirado en ese fuego hallaras el gigantesco hechizo de el Espiritu que atrae a las otras hacia ti y atrae Ademi?s cualquier cosa que verdaderamente necesites o desees.

En verdad puedo proclamar que todas mis preguntas han sido respondidas, nunca por el hombre, sino por Dios. El novio seri­a. El novio es. Seri­a su espiritu quien te acento por mediacii?n de mi. Es sobre su apego del que yo hablo. ?Oleada despues de oleada de gozo estremecedor! Cual dulce brisa, su apego envuelve el alma. Noche desplazandolo hacia el pelo conmemoracion, semana despues de semana, mes tras mes, anualidad tras anualidad, continua creciendo y no sabes donde esta el fin. Y eso es lo que tu anhelas experimentar, lo que cada uno busca. Piensas que lo que deseas seri­a el apego humano asi­ como la prosperidad, mas en el extremo sobre los dos se halla el Padre, que te esta llamando. En caso de que tomas conciencia sobre que el novio es infinitamente de arriba a sus dones, con toda evidencia le encontraras.

Nuestros seres queridos prometen amarnos para todo el tiempo, aunque cuando se sumergen en el gigantesco Sueno, dejando antes todo el mundo los recuerdos terrenales, ?que valen las promesas? ?Quien, sin decirnoslo con palabras, nos ama continuamente? ?Quien christianmingle se acuerda de nosotros cuando todos las otros nos olvidan? ?Quien permanecera an el lado cuando tengamos que dejar a las amistades de este mundo? ?Solo Dios!