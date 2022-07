El apego en los tiempos sobre la red

“Nos escribiamos emails y no ha transpirado mandabamos fotos todo el mundo las dias, hablabamos por camara web (. ) En diciembre anterior nos casamos”.

Karen reside en Mexico asi­ como su pretendiente nigeriano, en Italia. Rafael seri­a de Peru desplazandolo hacia el pelo dispone de desde realiza un ano una novia japonesa en el otro bando del ambiente. A Paola le pidieron matrimonio en un chat. A Neltlanesi la dejaron por la mujer virtual. A Jose Miguel la voz de su pareja le llega en Skype.

Las suyas deben un aspecto frecuente: son historias de apego en los tiempos sobre internet, marcadas por la globalizacion desplazandolo hacia el pelo la tecnologia, ajenas a las modos tradicionales de conocerse desplazandolo hacia el pelo relacionarse asi­ como exponentes sobre la “moda” que llego para quedarse.

Ejemplos sobre la verdadera “revolucion sentimental” que el mundo ha experimentado en las ultimas decadas.

Internet: “una conmocion sentimental”

Segun estudios revelados recientemente, 3 de cada cuatro alemanes que se han citado con alguien por vi­a sobre la red han tenido relaciones sexuales con por lo menos uno de los contactos; India seri­a el estado con mas lugares electronicos para hallar pareja, asi­ como Estados Unidos goza de el record de citas mas exitosas concertadas en la red.

Sin embargo el fenomeno no se circunscribe an el menor pais, region o continente. Es un engendro global que no conoce fronteras.

“Yo tengo una trato desde hace ano y no ha transpirado vi­a con un adulto sobre Nigeria, que actualmente vive en Italia. Nos conocimos en un chat: desde ese jornada hablamos todos los dias y no ha transpirado nos deseamos demasiado, No obstante por cuestiones economicas asi­ como sobre tiempo nunca hemos tenido la oportunidad sobre encontrarnos”, le dice a BBC Mundo Karen Garcia, desde poblacion de Mexico.

“Ha sido dificil por ciertos prejuicios que se crean entorno a las relaciones por la red y no ha transpirado un poquito por las culturas”, explica.

“Predestinados”

Pese a la totalidad de las dificultades, Rafael, sobre Arequipa, Peru, esta Indudablemente sobre que su comunicacion con una alma en el otro flanco del mundo tiene porvenir por motivo de que “fue igual que En Caso De Que el destino nos estuviera reservando un espacio en https://besthookupwebsites.org/es/chatiw-review/ la red”.

Segun explica, “conoci a quien ha acabado satisfacer totalmente mi corazon, mente y no ha transpirado cadaver. Consiguiendo 14 horas de diferenciacion el destino nos puso en el identico chat (. ) Desde el 2005 portamos una contacto. Bien nos hemos visto. Ella vive en Japon y no ha transpirado yo en Peru. Estuvimos en mi poblacion desplazandolo hacia el pelo en EE.UU. un mes”.

Rafael agrega: “Lo que permite mas atractiva (la conexion) podri­a ser yo utilizo una silla de ruedas desplazandolo hacia el pelo la novia no. Seri­a como si la conociera de siempre”.

Como Rafael, un lector que escriba bajo un pseudonimo, agradece a la red haber visto a su pareja. “Nunca pense que iba an encontrar a mi bella mujer en la red. Fue sencilla; escribi un escrito en un familiar mio, famoso por su humor desplazandolo hacia el pelo apego poetico y no ha transpirado, de rapido, recibi un e-mail electronico, donde me hacian muchas dudas”.

Asi, “tuve el honor sobre conocer a mi hoy esposa desplazandolo hacia el pelo la entusiasmo sobre distribuir con alguien demasiado carino”, le cuenta a BBC ambiente.

?El idioma? No es inconveniente

Algo cercano le sucedio a Maritza, quien escribe desde Carolina de el Norte: “Vivo realiza 12 anos de vida en Estados Unidos con mis hijas de 21 y quince. Naci en Chile desplazandolo hacia el pelo tengo 43 anos de vida. Despues sobre mi divorcio senti un tremendo vacio y no ha transpirado una aislamiento inmensa. Mis hijas se encuentran crecidas y bien nunca me necesitaban tanto como antiguamente por lo que decidi procurar pareja por la red”.

La globalizacion y no ha transpirado la ciencia marcan las relaciones sobre millones de individuos.

Maritza anade: “Encontre a un varon esplendido asi­ como a pesar de nunca hablar el mismo idioma ya que el novio seri­a ingles nos entendemos perfectamente”.

Tampoco la barrera del idioma fue problema para Daniela, quien relata que “Marco y no ha transpirado yo, nos conocimos en Italia, en diciembre 2007. Yo fui an analizar seis meses a Florencia, y no ha transpirado tres semanas primero sobre regresar a Mexico, lo conoci en una disco local. El novio no sabia hablar castellano, ni yo italiano”.

Sin embargo, “nos escribiamos emails y mandabamos fotos todo el mundo los dias, hablabamos por camara web (. ) en 2009 se mudo definitivamente a Mexico. En diciembre ayer nos casamos”.

En casamiento igualmente termino la comunicacion de Paola asi­ como Simon. Ella cuenta desde Canada: “Mi marido y no ha transpirado yo poseemos casados casi 11 anos de vida. Tenemos dos hijos. Nunca lo conoci por internet, No obstante en 1998, el messenger apenas comenzaba en Mexico. Asi­ como fue asi, por messenger, que mi Simon me pidio casamiento. (. ) Mi abuela lloro cuando le conte referente a la pedida sobre mano virtual”.

Asi­ como aunque no sabemos En Caso De Que Jose Miguel, que escribe desde Guatemala, le pedira matrimonio a su novia, el novio narra que “hace nueve meses conoci an una neoyorquina y no ha transpirado decidimos probar suerte y empezamos la contacto por skype. En ocasiones seri­a frustrante pero nos ha permitido continuar con nuestros viejos habitos: hablar por demasiadas horas”.

El anonimato

Aunque nunca la totalidad de las historias tienen el identico tono ni final oportuno. Como podri­a ser, una lectora identificada igual que Neltlanesi, escribe: “Mi novio me dejo por la chica con la que paso casi un anualidad conversando en el chat”.

“La red tiene que usarse igual que un instrumento de vigorizar todavia mas las relaciones personales reales”.

En las terminos, “por accidente vi su candente chachara. Ya nunca hubo mas que hacer porque el novio le escribia sobre una forma en que jamas me hablo a mi. Era un varon diferente, seductor, amable, carinoso. A veces pienso, como consuelo, que la contacto dentro de ellos nunca es real, no obstante debido a se han conocido en persona”.

Y Neltlanesi senala un elemento que -como apuntan otros lectores- no se puede ni tiene que obviar: la fantasia asi­ como el fingimiento en la red. “El anonimato nos da libertad para acontecer otra humano, a costa sobre la honestidad”.

En terminos semejante se manifiesta Federico Sinche, desde Estados Unidos, Con El Fin De quien “la honestidad y seriedad no deberi?n permanecer ausentes en internet. Existe muchos usuarios que utilizan la red Con El Fin De pretender otras vidas”.

Como escribe en el lugar de BBC Mundo en Facebook Igor Molotov, “muchos ven a las redes sociales igual que la a traves de sobre escape a la verdad cuando (. ) debe acontecer un vi­a de comunicacion social. Solo eso y nunca un mundo aparte.

Por cualquier esto, Rodomiro Fernandez Pacheco aconseja “tomar prevision. moralidad, discrecion y cautela”.

Ademi?s Juan Gonzalez recomienda: “La red tiene que usarse como un instrumento Con El Fin De vigorizar todavia mas las relaciones personales reales, no como una verdad alterna que antiguamente de favorecer a la socializacion la limite a este mundo virtual produciendo un proposito psicoloogico nocivo sobre aislamiento”.

La verdad es que, pese a las prerrogativas y limitaciones, internet ha cambiado de todo el tiempo la manera en que los usuarios se relacionan. Igual que reconoce Federico Sinche “internet ha influenciado bastante las relaciones personales. Especialmente de los nacidos a finales de las anos de vida 80. Esta generacion ve desplazandolo hacia el pelo siente el ambiente distinta. Las barreras no son limitantes”.