Editor en jefe sobre Curvas con garbo Alissa Wilson me explica: ‘Me chifla usar pantalones cortos por motivo de que despues sobre instruirse an asentir mi cuerpo, me di cuenta de que tengo unas piernas geniales desplazandolo hacia el pelo ahora me gusta lucirlas.

9. Las flores fabulosas

Los pantalones cortos me permiten abrazar mi torso de modo positiva ‘. Un mameluco floral femenino con pantalones cortos es una modo maravillosa sobre destacar tus piernas en los meses mas calidos.

11. Los pantalones de ciclista de verano sobre tornasol

Marie Southard Ospina, editora asociada sobre moda desplazandolo hacia el pelo delicadeza en Bustle y creadora de Migg Mag , se percibe tan lindo igual que la forma en todos estos conjuntos con estampado de girasoles compuestos por un top de tiras y no ha transpirado shorts.

Southard Ospina dice: ‘utilizar shorts igual que una femina sobre altura grande garantiza tres cosas: 1) Mi celulitis desplazandolo hacia el pelo mis muslos temblorosos estaran a la mirada, 2) Los transeuntes potencialmente tendran que enfrentarse con las tendencias de verguenza corporal cuando me miren, y 3) Me sentire fantastico. Solia ??esconder mis extremidades inferiores cuando llegaba el verano, petrificada de ofender an alguno a mi alrededor. Aunque me encanta la figura sobre las pantalones cortos con botines asi­ como la liberacii?n de dejar que mis extremidades inferiores respiren. En caso de que alguna ocasii?n alguien se notan ofendido o incomodo, ese es su inconveniente. Nunca es mio.’

11. Las pantalones cortos escuetos casuales elegantes

CeCe Olisa sobre Princesa de altura grande permite que quitarse la ropa informal refinado parezca pan comido. Ella ha mezclado la maillot universitaria violaceo con unos shorts desplazandolo hacia el pelo tacones oscuros a la grado, logrando vibraciones sencillos sin embargo sencillas.

12. Los cortes sobre mezclilla

Kerry Brianne luce super chic con las shorts de mezclilla, camisa drapeada y sombrero fedora. ‘Me agrada utilizar pantalones cortos por motivo de que ahora propietario mi tronco. En un segundo de mi vida, odie El metodo en que me veia, pero escaso a poco llegue a un acuerdo con esto y no ha transpirado comence a amar mi cuerpo humano tanto como a mi misma ”, dice. Escuchar acerca de el viaje de Brianne Con El Fin De amarse a si misma seri­a ninguna cosa menos que inspirador. Esta impresionante foto fue tomada por fotografo Robert Howell .

13. La pareja de forma perfecta preppy

Combina tus pantalones cortos con la blusa vigoroso y unos calcetines Incluso la rodilla Con El Fin De un look bonito y preppy. Este traje fue creado por prometedores disenador Shannon Krohn , quien definitivamente seri­a alguien a quien examinar.

14. Los pantalones cortos crujientes

Estos pristinos shorts blancos Posibilitan que El maillot que invita a la reflexion hable al completo, entretanto que al igual tiempo luce Delaney Hailee curvas asesinas. Hailee me dice por mediacii?n de las pi?ginas sociales: ‘funcii?n shorts por motivo de que siento que tu talla nunca debe impedirte las cosas que amas en la vida. Las aprovechamiento porque me chifla como me siento en ellos. Me realiza sentir bien conmigo tiempo. Y al final del fecha, En Caso De Que alguna cosa te hace percibir hermosa y no ha transpirado segura sobre ti misma, ?sigue haciendolo de forma independiente de lo que piensen las demas! ‘ En mi idea, lo cual es fantastico consejos para amarte a ti identico .

quince. Las Citrus Pantalones De Ciclista

Marie Denee, fundadora asi­ como ‘Editora In Chic’ de La fashionista con curvas , se muestra aca luciendo determinados co-ords amarillos picantes, incluido dos pantalones cortos. Ella me dice: ‘propietario mis piernas. Habiendo sido animadora desde la escuela secundaria Incluso la universidad, ?ser timido con tus piernas fue arrojado por la ventana realiza demasiadas lunas! ??Ahora?! ?Todavia rockeo lo que tengo desplazandolo hacia el pelo me divierto entretanto lo hago! ‘

16. Los shorts sobre heavy metal

Alysse Dalessandro de marca inclusiva y optimista de el cadaver presto para examinar luce hermosa en un par de shorts floridos con items con un cinturon sobre cadeneta en li?minas epico. Dalessandro me dice: ‘Me agrada utilizar shorts por motivo de que durante bastante lapso senti que nunca podia usarlos. Cada oportunidad que manejo pantalones cortos, siento que estoy recuperando el lapso perdido. Declaro que no pasare otro verano sudando en culotes porque mis muslos se tocan hasta las rodillas. Mi cuerpo esta hecho Con El Fin De pantalones cortos desplazandolo hacia el pelo todo una diferente cosa que quiera usar ‘.

Si eres igual que yo, estas elegantes sirenas en shorts te inspiraran infinitamente. ?Mi Recomendacii?n? Ponte tu par preferido y camina por la avenida igual que En caso de que te importara. Por motivo de que ?por que en el universo deberias?

Imagenes: cortesia de las entrevistados