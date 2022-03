Echte Gewinne sind hier aber naturlich keineswegs moglich

Das 7BitCasino gehort schon seit 2014 fest zur Branche der Bitcoin-Gambling enterprises https://casinogamings.com/payment/pay-by-phone, lasst sich jedoch ohne Probleme auch during the pass away Sparte der regularen Gambling enterprises einsortieren. Spielen konnen als sowohl pass away Bitcoin-Spieler als auch die Kunden, die mit ganz regularen Einzahlungsmethoden auf perish Jagd nach den Gewinnen gehen wollen. Gute Nachrichten findet man dabei gleich in doppelter Hinsicht zum Initiate unseres Testberichts. Ohne Zweifel kann zum Beispiel festgehalten werden, dass im 7BitCasino serios und ehrenwert gearbeitet wird. Zusatzlich hat der Anbieter als „Bonbon“ einen Willkommensbonus i’m Angebot, mit dem bis zu five-hundred mBTC abgeraumt werden konnen. As well as keine ganz schlechten Voraussetzungen fur perish Spieler.

Unsere Erfahrungen mit dem 7BitCasino

Das 7BitCasino kann den Spielern keineswegs nur eine vielversprechende Auswahl und auch Flexibilitat i am Zahlungsportfolio versprechen, sondern punktet ebenso mit einer hochstbrisanten Zusammenstellung an enthusiastic Spielentwicklern. Gleich mehrere bekannte Finest-Provider haben ihren Teil zum Angebot beigetragen und very insgesamt ein sehr ansprechendes Portfolio auf perish Beine gestellt. Verfugbar ist sind die Spiele dabei allesamt for the einer Sofortspiel-Variante, therefore dass nach unseren Erfahrungen kein Install einer App fur pass away Teilnahme was Spiel notwendig ist. Instinct zu wissen ist und bleibt dabei, dass der Anbieter von der Regierung Curacaos lizenziert und auch reguliert wird. Ein Betrug oder eine Abzocke lassen sich somit and additionally ganz getrost ausschlie?en.

7BitCasino i will be Consider: Betrug oder aber serios?

Da das Casino erst seit zwei Jahren fest zur Branche dazu gehort, spielt die Seriositat des Anbieters into the unserem 7BitCasino Test naturlich eine wichtige Rolle. Umso erfreulicher ist und bleibt parece, dass hier fruhzeitig Entwarnung gegeben werden kann. Ausgestattet ist das Unternehmen mit einer offiziellen Lizenz der Regierung Curacaos. Somit ist und bleibt sichergestellt, dass i am Hause des Anbieters immer gesetzeskonform gearbeitet wird und auch die Spieler keinerlei Betrugereien oder aber ahnliches zu befurchten haben. Uberwacht wird das Casino i will be Zuge der Lizenz keineswegs nur vor dem Erhalt, sondern auch i’m weiteren Tagesgeschaft. Diese Regulierung wird ebenfalls von der Regierung des Landes ubernommen und auch unterstreicht perish Seriositat noch einmal ganz deutlich.

Ebenfalls relevant ist when you look at the diesem Zusammenhang die Suchtpravention, die auf der Webseite de l’ensemble des Anbieters when you look at the einem eigenen Bereich aufgefuhrt wird. Das Gambling enterprise ist along with ebenso um den Schutz seiner Spieler bemuht, is naturlich als klarer Nachweis der Seriositat bezeichnet werden kann.

Das Spielangebot im Uberblick

Gefullt ist und bleibt das Collection des Gambling enterprises aktuell mit mehr als five-hundred verschiedenen Spielen. Hier ist und bleibt in addition to eine hervorragende Auswahl vorhanden, pass away sich gleichzeitig ebenso noch auf zahlreiche prominente Seller stutzt. Verlassen konnen sich pass away Spieler zum Beispiel auf pass away Entwicklungen von Microgaming, Amatic, Endorphina oder Betsoft. Trotz gro?er Auswahl bleibt pass away Qualitat along with nicht auf der Strecke, was a student in unserem Testbericht naturlich wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Ebenfalls ein deutlicher Pluspunkt: Punctual alle Spiele konnen kostenlos inside the einer Demonstration-Version mit Spielgeld getestet werden. Dennoch lohn sich pass away Demonstration into the der Regel immer, da neue Spiele very kosten- und auch risikolos genauer unter pass away Lupe genommen werden konnen.

Slot Video game

Perish Spielautomaten stehen within the rund 3 hundred verschiedenen Ausfuhrungen i will be Angebot zur Verfugung. Damit ist recht schnell deutlich, dass sich perish Seller und der Anbieter vor allem auf eine gute Vielfalt an den Spielautomaten eingeschossen haben. Lohnenswert ist das fur die Kunden allemal, denn im Bereich der Ports sind viele echte Hochkarater zu finden. Ganz besonders popular und beliebt sind zum Beispiel pass away Ports „Weapons N’Roses“, „Starburst“, „Deceased otherwise Real time“, „Jack Hammer“, „Southpark“ oder aber „Dracula“. Zu finden sind inside the dieser Kategorie together with uberwiegend actuelle Videos Ports, wobei aber zum Beispiel mit „Jackpot 6000“ und auch „Mega Joker“ auch ein paar klassische Spielautomaten aufzufinden sind.

Ebenfalls zu erwahnen sind nach unseren Erfahrungen when you look at the jedem Slide perish instinct 40 verschiedenen Jackpot-Spiele, von denen der Gro?teil ebenso aus dem Bereich der Slot Game stammt. Freuen konnen sich die Kunden zum Beispiel auf Spiele wie „Rambo“, „Neon Reels“ oder „Money grubbing Goblins“. Daruber hinaus wurden aber auch viele Tischspiele und Electronic poker Online game mit einem progressiven Jackpot ausgestattet. Ein Besuch dieser speziellen Kategorie ist und bleibt in addition to jederzeit zu empfehlen.