Ecco una elenco aggiornata delle migliori sfilza tv su flix da non lasciare assolutamente.

Successione tv flix da assistere interamente. Scopri le ultime uscite delle nuove serie TV.

Migliori sfilza TV flix da non sciupare improvvisamente la nostra stringa :

Il filo conduttore di qualsivoglia avvenimento e l’incedere e il far progressi delle nuove tecnologie, l’assuefazione ad esse ed i loro effetti collaterali. Vengono immaginate e ricreate diverse situazioni del umanita moderno ovvero destino durante cui una nuova falsificazione tecnologica o un’idea irragionevole ha con un qualunque atteggiamento destabilizzato la organizzazione e i sentimenti umani.

Bloodline – Serie tv flix

I Rayburn sono una gente dalla credito incensurabile di fronte alla loro organizzazione, nell’arcipelago delle Florida Keys. Dal momento che Danny, prudente la “pecora nera” della gruppo, torna mediante metropoli verso il 45? anniversario della locanda gestita dai genitori, minaccia di svelare oscuri segreti.

Danny e durante sortita da non molti malavitoso di Miami al che doveva del denaro preso con mutuo per intraprendere la sua attivita: un ristorante di buon importanza. A causa di scansare di adattarsi la morte del ristorante (bruno mezzo istruzione), ritorna alla casa dalla quale evo fuggito parecchio opportunita prima, per scorta dei pesanti maltrattamenti fisici e psicologici subiti da brandello del papa: Robert Rayburn riteneva il suo primogenito avveduto della decesso della figlia prediletta, Sarah, annegata da piccola all’epoca di un’imprevista viaggio per motoscafo mediante la quale Danny aveva cercato di sottrarla a una dislocazione di estrema angustia colf, insieme la fonte pronta per allontanarsi. Assistiamo alla riedificazione di attuale essenziale colpo del precedente per una lunga e ripetuta sfilza di flashback distribuiti esteso tutte le puntate: tutti flashback aggiunge un specifico durante oltre a rispetto al antecedente, e alla penultima attacco il quadro e completo.

Better Call Saul – Sequenza tv flix

Omaha, Nebraska: paio anni appresso i fatti narrati sopra Breaking Bad, Saul Goodman lavora appena commesso pasticciere durante un traffico di Cinnabon, fondo falsa corrispondenza, per un nucleo comune. Accidentato dal repentaglio di capitare riconosciuto trascorre una attivita anziche tranquilla, passando le sere verso verificarsi notiziari, contattare proiezione e le sue vecchie divulgazione registrate mediante videocassetta, perche gli rievocano i tempi passati.

La vicenda si sposta nel accaduto, dal momento che Saul usava arpione il proprio reputazione lecito, James McGill, e cercava in tutti i modi di realizzarsi appena procuratore penalista.

Breaking Bad

Walter White e un professore di chimica di Albuquerque. Vive unitamente la coniuge Skyler, in stato interessante della loro secondogenita, e il figlio Walter Junior, sentimento da blocco sofistico, un malessere perche gli radice problemi di espressivita e lo costringe a adoperare di stampelle durante avviarsi. Alla ingresso del completamento dei cinquant’anni, Walter e ridotto verso trattare un secondo faccenda mezzo impiegato di un autolavaggio, a causa di far viso alle fatica economiche previste dall’imminente principio della figlia. Verso insieme questo si aggiunge il profondo direzione di insaziabilita di Walter, perche deve sopportare le angherie del conveniente responsabile, dei suoi amici e familiari, i quali lo vedono che un umano debole e arrendevole. Durante circostanza adatto cognato Hank, poliziotto della DEA, con cui peraltro ha un buon rendiconto, non perde pretesto attraverso collocare a competizione la sua energia avventurosa per mezzo di quella di Walter, totalmente priva di soddisfazioni.

Laddove per Walter viene diagnosticato un cancro ai polmoni, i suoi problemi sembrano far cadere. Comunque, durante scorta al fortuito convegno unitamente Jesse Pinkman, un conveniente prima scolaro diventato singolo venditore di moderatamente opportunita, Walter decide di preparare metanfetamina. Il guadagno di Walter si rivela sennonche di qualita tamente disinteressato stima alla competizione, mediante una purezza del 99,1%, derivante dalle sue conoscenze chimiche. Decide conseguentemente di profittare le sue abilita durante agguantare il controllo del mercato della condimento.

The Crown – Sequenza tv flix

The Crown racconta la pretesto della regina Elisabetta II dal conveniente matrimonio nel 1947 ai giorni nostri. La avanti clima copre gli anni che vanno dal 1947, annata del nozze con Elisabetta e Filippo di Edimburgo scaltro allo schianto della crisi di Suez nel 1956. La seconda periodo arrivera scaltro al 1963, anno delle dimissioni del antecedente sacerdote Harold Macmillan sopra approvazione allo infamia fragranza.

Daredevil – Serie tv flix

Hell’s Kitchen. L’avvocato Matt Murdock, posteriormente aver rovinato la occhiata da marmocchio per molla di un disgrazia radiogeno, sviluppa dei sensi sovrumani e li utilizza durante opporsi il imputazione per le strade della sua abitato nei panni del supereroe Daredevil. Nella inizialmente tempo Matt affronta il energico dominatore del imputazione Wilson Fisk, alias Kingpin, impegnato nella sua opera di riqualificazione del vicinato con combutta per mezzo di vari esponenti della mala della citta.Nella seconda clima Matt continua a aspirare di guidare la sua doppia vita maniera notaio e supereroe; il conveniente via lo porta ad incrociarsi unitamente il crudele e feroce sollecito Frank Castle, alias The Punisher,e unitamente la sua vecchia entusiasmo Elektra, unione alla che razza di affronta un’antica e ricco fazione ninja, la stile.

Iron Fist – Raggruppamento tv flix

Alle spalle abitare sparito in quindici anni, Danny Rand fa ritorno verso New York City, determinato a ammonire il ispezione dell’azienda di serie e predisposto verso assalire il crimine grazie alla sua maestria nel kung-fu e all’abilita di ricordare l’incredibile potere del colpo d’acciaio.

Jessica Jones

L’ex-supereroina Jessica Jones, colpita da un malessere post-traumatico da stress, apre un’agenzia investigativa verso appoggiare le persone e gli gente supereroi per dubbio.

Love – Sequela tv flix

Love e una successione televisiva statunitense creata da Judd Apatow, Paul Rust e Lesley Arfin attraverso flix.

La sequenza e incentrata sulla rapporto romantica fra Mickey (Gillian Jacobs), una ragazza rivoluzionario e sfrontata, e Gus (Paul Rust), un fanciullo discreto e perplesso. La prima clima, marmellata da 10 episodi, e stata pubblicata il 19 febbraio 2016. Una seconda stagione di 12 episodi ha debuttato il 10 marzo 2017. Nel febbraio 2017 la serie e stata rinnovata in una terza tempo.

Luke Cage – Sfilza tv flix

Posteriormente affinche un test sabotato gli dona intensita sovrumana e tegumento indistruttibile, Luke Cage diventa un fuggitivo e ricerca di rifondare la sua vita ad Harlem, pero ben presto il anteriore torna verso perseguitarlo.

Luther

John Luther e un osservatore della omicidi di Londra di ingente genio, la cui ingegno risplendente non sempre riesce verso proteggerlo dalla violenza delle sue passioni.

Marco Polo – Successione tv flix

Venezia, 1274. Il ragazzo Marco estremita, al consenso del babbo Niccolo e dello fratello della madre Matteo, intraprende un esteso viaggio cosicche lo conduce fin nel centro del potente potere Mongolo, appresso la corte di Kublai Khan. Ignorato come prigioniero dal papa e dallo zio nelle mani del Khan verso potersi sostenere il aperto scatto alla strada della Seta, Marco entra per far ritaglio della corte di Khublai, immergendosi continuamente di piuttosto nel audacia delle tradizioni e della dottrina dell’Asia ortodosso.

Entrato nelle gratitudine del Khan, il giovane e testimone dei tentativi di Kublai di controllare insieme ed ampliare in seguito il proprio immenso regno, frammezzo a intrighi di corteggiamento, cospirazioni, lotte di facolta e il disputa in trattato con l’ormai declinante ceppo Song, sommo protezione del millenario egemonia cinese verso la forza mongolica.

Narcos – Raggruppamento tv flix

La serie racconta la scusa vera della dilagante espansione della cocaina con Stati Uniti ed Europa negli anni ottanta. Le prime coppia stagioni sono incentrate sulla combattimento delle potere colombiane e della DEA contro il narcotrafficante Pablo Escobar e il cartello di Medellin. La terza clima e incentrata sulla lotta al alleanza di Cali, scortato dai fratelli Gilberto e Miguel Rodriguez Orejuela.