E un corso ossessione e squisito, oggigiorno accettato dalla associazione e facilitato dalla cognizione.

Il transessualismo, giacche gli psichiatri chiamano caos d’Identita di qualita, interessa la farmaco forma, la Chirurgia Estetica e la Chirurgia Ricostruttiva Uro-genitale, chiamate per movente nel varco da un sessualita all’altro di chi non si riconosce nel proprio erotismo naturale.

Il indisposizione dell’Identita di tipo rappresenta muzmatch il volonta di un alternanza di erotismo coerente a una completa abbinamento col modo del sessualita addotto, unitamente antitesi e automatico mutamento del proprio erotismo biologico modello.

Siffatto circostanza puo svilupparsi sin dai primi anni di vita, intanto che il epoca adolescenziale e per eta adulta d e fonte di grave sofferenza mentale. L’uomo che si sente donna e la femmina giacche si sente uomo stentano a trovare un ruolo nella associazione e sperimentano la stento da trasformarsi recepire, soprattutto dalle persone dominate da pregiudizi.

Al giorno d’oggi un soggetto transessuale deve iniziare il prassi rivolgendosi a singolo psicoterapeuta attraverso la giudizio di “disturbo dell’identita di genere”. E isolato la avanti fase di un lento distanza a cui seguira una colloquio dall’endocrinologo, giacche impostera la trattamento ormonale sostitutiva: estrogeni e antiandrogeni verso le trans M-to-F se no testosterone per i trans F-to-M. Successivamente, l‘individuo transessuale M-to-F puo sottoporsi a trattamenti medici e chirurgici di modello artistico (eliminazione mortorio, rimodellamento di aspetto e naso viso, etc.) perche essendo “chirurgia estetica” sono considerati privati cioe a carico della tale transessuale e non del Sistema dottore squadra della propria nazione.

In varieta a causa di individui transessuali F-to-M non vi e indigenza di chirurgia bellezza. Dopo il ricevimento ormonale, mediante base alla ordinamento giudiziario 164/82 l’individuo transessuale puo pretendere al foro l’autorizzazione attraverso gli interventi chirurgici di riconversione del sesso, ovverosia orchiectomia, penectomia, e vaginoplastica per mezzo di clitoridoplastica attraverso i M-to-F, e mastectomia, isterectomia, falloplastica a causa di i F-to-M. Posteriormente l’intervento di baratto di genitali, l’individuo transessuale deve appellarsi di ingenuo al curia, questa evento verso volere il innovazione di status anagrafico. Ottenuta la massima positiva, tutti i documenti d’identita saranno modificati per erotismo e per nome acquisendo anche il abile per sposarsi e ad accettare figli.

Ecco l’elenco degli interventi di chirurgia scultura normalmente necessari in truccare un persona dal sesso di partenza al nemico.

Baratto di Sessualita Uomo-Donna: Vaginoplastica

L’intervento di vaginoplastica rappresenta l’intervento di riconversione andro-ginoide e puo avere luogo attuato con le seguenti metodiche chirurgiche:

L’intervento di sostituzione di sesso con Vaginoplastica si basa sul assoluto disassemblamento penieno (consecutivo ad orchiectomia bilaterale) e sull’utilizzo di tutti i componenti anatomici disassemblati (ad eccezione di i corpi cavernosi) in la vaginoplastica.

La vaginoplastica, prevede giacche tutte le strutture anatomiche dell’apparato generativo femminile vengono ricostruite per un eccezionale eta. Il clitoride viene ricavato dalla accorciamento del glande preservando il associazione vascolo-nervoso penieno; tanto confezionata la neovagina avra una lubrificazione chiaro e un’eccellente sensibilita.

Cambio di Genitali Donna-Uomo: Falloplastica

L’intervento chirurgico di falloplastica rappresenta attualmente un percorso assai laborioso e pericoloso nell’ambito della chirurgia ricostruttiva generativo.

Il membro e l’uretra virile (tanto ancora lunga di quella femminino) consentono all’uomo funzioni specifiche ed estremamente difficili da ristabilire come fabbricazione, eiaculazione, mitto urinario mediante scalo eretta.

L’organo del neo-maschio entra con celebrazione posteriormente 12 settimane.

Vediamo quali sono i vari steps chirurgici in il brano del individuo femmina al subordinato uomo.

1) in quanto riguarda la ripristino del neofallo negli anni sono state proposte molte metodiche chirurgiche perche utilizzano diversi innesti liberi di complesso, nondimeno nessuna consente una ricostruzione peniena accettabile. Una delle metodiche con l’aggiunta di comuni e diffuse utilizza per la falloplastica insieme prelevato dall’avambraccio, tale aiuto lascia ma una fastidioso cicatrice, puo concedere edificio per complicazioni uretrali (fistole e stenosi uretrali), e unito si ricostruisce un asta di piccole dimensioni affinche non consente il posizionamento di protesi peniene. Un’altra metodo prevede l’utilizzo di un frammento epiteliale e sottocutaneo ventrale, il nominato falda Sovrapubico di Pryor, per mezzo di associata addominoplastica a causa di un migliore prodotto piacevole. Un’altra metodologia e stata annuncio dal professor Sava Perovic: questa metodo utilizza innesti liberi di latissimus dorsi, o del muscolo latissumus cresta.

2) La rifacimento dell’uretra ovverosia uretroplastica e necessaria in poter concedere al sottomesso di mingere mediante situazione eretta. Simile sistema e gravata da un’altissima parte di complicanze: la piaga uretrale, la stenosi e i diverticoli, prima di tutto quando si effettuano nello in persona opportunita come l’intervento di falloplastica che quello di uretroplastica e adatto durante simile motivi con molti centri non viene eseguita spesso e come in nessun caso simultaneamente alla ripristino del neofallo.

3) La rifacimento chirurgica del neoglande con rimodellamento del glande viene eseguita contemporaneamente alla falloplastica in caso contrario con prassi stadiato in una punto successiva

4) L’impianto di protesi peniena e fondamentale ai fini della carica sessuale durante quanto permette la infiltrazione e un relazione sessuale soddisfacente. L’impianto viene effettuato appresso aver ultimato la ripristino del neofallo. Per codesto aspirazione possono abitare utilizzati vari tipi di protesi peniene: malleabili, soffici, idrauliche bicomponenti e alla fine idrauliche tricomponenti, impiantando solo un soltanto spola protesico. La protesi puo abitare stabilizzata e ancorata al periostio della sinfisi pubica (o all’ osso pubico ovvero inguine) in modo simile da evitarne dislocazioni. La aspiratore puo essere impiantata nel neoscroto prima generato. La protesi peniena qualunque essa non solo deve avere luogo impiantata se non altro 6-8 settimane dall’intervento di falloplastica. Il racconto sessuale puo capitare effettuato dopo 12 settimane dal posizionamento delle protesi peniene.

In arguire appena tutte le patologie ed il cambio di erotismo richiede un accostamento multidisciplinare compreso al sagace di approvare il miglio accostamento diagnostico e terapeutico cosicche coinvolge diverse figure psicologo, urologo, andrologo, chirurgo malleabile ed artistico.