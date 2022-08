E’ la diario il validita di questa arte poetica

Breve ebbe una tradizione di vastita e abisso enciclopedica e, pur muovendosi infrequentemente dal proprio dimora isolata di cima d’Orlando, fu per contatto mediante i maggiori poeti e letterati del conveniente periodo. Insieme il menestrello Yeats ebbe una stilettata analogia sulla natura delle fate, che il compatriota Casimiro dipingeva e fotografava nei giardini della contado. Dottrina, testimonianza, negromanzia, suggestioni ancestrali e abilita orfica nutrono i versi di Lucio breve; la sua lirica rivela la sua spettanza per quel «sesto sobrio del satellite ridotto e clandestino» cosicche e la Sicilia, paese di miti brividata da ansie esistenziali e da urgenze speculative, popolata di fantasmi, nutrita di visioni e di attese. Lirica di incantamenti privo di epoca, perche fanno di corrente menestrello un “cantore”, piuttosto giacche un rimatore nel idea della greca poesis.

Non per assenza egli persegui costante compiutamente l’arco della energia l’ideale di una avvedutezza arcaica fondata sulla celebrazione della polarita che e, innanzitutto, “musica”. La sua perfetta comprensione del greco antico e dell’aramaico, l’anelito costante alla materia del competenza pitagorica, lo studio del ambiente delle ombre e dei suoi abitatori – fate, folletti, gnomi e creature fatue della oscurita – attestano una frequentazione assiduo, assidua, come sacerdotale, del vate con una grandezza ed una oggettivita autre. Il proprio abitare sbalordito, unitamente lo occhiata smarrito canto orizzonti remoti e privo di eta, denota una fantasia creatrice durante cui la poesis seppe muoversi profonda ascetismo, conoscenza visionaria, al sistema degli iniziati di Eleusi. Da questa sconfinata e strapieno fantasia creatrice scaturisce una produzione letteraria prototipo e complessa, segnata da un espressione allusivo ed esoterico, da un comprensibile inclinazione misterioso.

Domenica 19 settembre 2010

Le raccolte Canti barocchi (1956) e incontro per dissimulare (1967) partecipano di tale misura visionaria, fievole, iniziatica e malinconico: «Sogno piani convessi/luminosi quadrangoli circolari/e l’infinito/chiuso durante un anello». La raccolta Plumelia (1967) e La seta (1984) rappresentano l’esito ideale, la sviluppo sovrabbondanza e informato della arte poetica di breve, sia sul livellato solenne che su colui contenutistico. Mezzo nei Canti barocchi e in incontro a celare sopra Plumelia ritornano ricordi e impressioni dell’infanzia palermitana, immagini e visioni di luoghi e di paesaggi cosicche trascendono il semplice elemento biografico e topografico durante consegnarsi a una schema di richiami esoterici, mnestici, evocativi. Di quella diario che e Mnemosyne, mamma delle Muse, in quanto concede al menestrello le immagini per una profonda riflessione sull’essere, sull’eterno, sulla labilita, la scomparsa, il dolore ed il opportunita; la perennita della struttura, la malia dell’universo, l’ansia del once restituzione alle origini.

Ne La seta la raffinata cocktail di toni di un fluido canto, sopra cui si depositano le scene di una indole affinche abbonda, si trasforma e svampa, costituisce la la dimensione stilistico-tematica precipua. Vibra un slancio di stento dell’esistenza durante questa poesia, assorbita dalla esigenza della immagine, dalla intuito di vertiginose ed ignote presenze cosmiche, cosicche abitano e fecondano una struttura meravigliosa e affannata, affinche il poeta coglie con preziose e abbaglianti cifrature barocche.

Cotrone: -Respiriamo boria favolosa. Gli angeli possono che per nulla flettere mediante veicolo per noi; e tutte le cose che ci nascono interiormente sono in noi stessi uno estasi. Udiamo voci, risa; vediamo emergere incanti figurati da ogni gomito d’ombra, creati dai colori perche ci restano scomposti negli occhi abbacinati dal abbondantemente sole della nostra isola.LUIGI PIRANDELLO, I Giganti della caterva

Riverberi d’echi, frantumi, memorie insaziate,riflusso di vitalita svanita che traboccadall’urna del Tempo, la nemica clessidra in quanto spezza,e fauci d’aria cosicche caccia bacio, collera,e mano di brezza cosicche vuole moina