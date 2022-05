E a noi di continuo sembrata quella la atteggiamento del sesso consueto

L’Uomo, sempre lui, di posizioni dato che n’ inventate un sterminio e una paniere: quale quella giusta?

Legittimazione: POSIZIONI di “G” 17 Giugno 2002L’Uomo, unitamente la grande, compreso mezzo modo umano, pare tanto l’unico “animale” a beffare lineamenti per lineamenti.

Tutte, direte voi sporcaccioncelli. Servono e in assalire la monotonia.Ma dobbiamo renderci opportunita affinche si tratta di posizioni “mentali”, dovute cio alla fantasiosa pensiero umana, quella giacche manca alle bestie, cosicche trombano di continuo allo identico modo.

Esattamente: e chi ci dice affinche non cosi corretto il loro l’atteggiamento pi naturale?Noi stessi unito prediligiamo, tra le tante, la classica “pecorina”, giacche i nostri progenitori praticavano senz’altro di disposizione e incertezza addirittura esclusivamente.

Poi non sarei assai capace in quanto la cosiddetta posizione del apostolo (lei supina, lui sopra) debba risiedere quella pi chiaro. Nell’eventualita che ci pensiamo ricco una posizione idea da una ingegno raziocinante, affinche vuole profittare addirittura la facolt del bacio sulla imbocco in contemporanea mediante l’azione pistonante del billo.

Titolo: CONVINZIONI POMPINESCHE di “G” 2 Giugno 2002Un bramoso lettore di questa rubrica mi chiede che si pu indurre una giovane della seconda genere pompinesca (quelle in quanto te lo ciucciano quanto vuoi eppure non vogliono aver alcun vicinanza per mezzo di lo sperma) ad prendere nel cavita a voce lo seme proprio nonch ad assimilarlo nell’organismo mediante ingestione.

Edotto delle mie responsabilit e dei miei doveri di “Punto G”, mi sento invariabile a dargli la mia sentenza chiaro e risolutiva.

La ragazza, qualora non proprio una bagascia (durante tal accidente unitamente lo liquido seminale ci farebbe la doccia), te lo ciuccia verso tenerezza. Magari le piace di nuovo, ciononostante leccandotelo pensa certamente di farti un approvazione (al favone).Ed corretto su presente affatto perche devi far incentivo, facendole attendere giacche sei tu giacche le fai un simpatia (col favone), e non lei.

“Tu mi ami, autentico. Anch’io ti insidia, e voglio farti il dote pi bello, qualcosa che mi esce da interiormente, la mia realta pi intima, giacche abbandonato tu meriti di ricevere. L’unione della mia brandello istintiva (n.d.r.: il cazzo) con la tua porzione espressivo (la testa, durante cui risiede la stretto) esalta il nostro affettuosita nel maniera pi colmo. Tuttavia dato che tu non mi prendi interno di te del tutto dubbio non mi ami a sufficienza. Ti faccio quasi obbrobrio? No, effettivo? Ci baciamo e la mia bava si mescolanza alla tua: affinche sottrazione c’? E poi questa la infiltrazione pi completa e sicura: il mio succo pi personale e avvallato entra nel tuo corpo privo di pericoli n paure. Non resti incinta, e io nel termine di chiaramente nel tuo stirpe, mi porti dentro di te: non eccelso?”.

E in questo momento spari la pi blasfema delle balle pompinesche (da adottare prima di tutto nell’eventualita che lei particolarmente portata alla mistica e ai riti religiosi):

“Vedi, mezzo l’Eucaristia. Tu prendi interiormente di te il Dio pi abile e insieme, l’unico Altissimo cosicche ha ideato il ambiente per mezzo di la alimento della Vita che io ti concessione: l’Amore”.

E glielo schiaffi per bocca prima in quanto lei possa risollevarsi da attuale rintontimento psicologico.E, per risiedere capace giacche abbia capito, le tieni stabilmente una direzione sulla testa ad sottrarsi affinche ci ripensi all’ultimo minuto e mandi perso assai gioiello sciolto, nonch tante sacrosante amabili parole di credenza.

All’alba della civilt le donne venivano di certo prese da posteriore: il avanzo venuto appresso

Prossimo argomenti pi pratici da aggiungere alla bisogna sono: lo seme non fa vizio, all’opposto che riguarda l’alimentazione, il suo competenza identico per esso di un pietanza di spinaci; non ha alcun spirito spiacevole: i sapori si avvertono particolarmente nell’eventualita che abbinati al conoscenza olfattivo, e mediante attuale casualita complesso avviene all’interno della stretto, escludendo il naso.Ad qualsivoglia buon vantaggio, almeno le prime paio oppure tre volte, premunisciti di alcuni caramellina da distribuire alla pompinante dopo la deglutizione.