“Dünya Lideri Erdoğan’ın Büyük Nutku” Üzerine Bir Simülasyon Denemesi

“Büyük Nutuk” üzerine başlayan son tartışmalar üzerine, konu uzmanlık alanıma da girdiği için, bilimsel-tarihsel bilgilere dayalı bir analiz yazısı yazmayı tasarladım. Fakat kısa bir süre sonra, bu son derece ciddi yazıyı daha sonraya ertelemeye karar verdim.

Mevzuyu bir masal üzerinden ve tersinden analiz etmenin daha pratik ve pragmatik olacağı kanaatine ulaştım. Fakat adına masal dersem küçümsenebilir; o yüzden moda tabir kullanıp simülasyon demeyi uygun buldum. (Bu arada, başlık da pek fiyakalı oldu…)

TV dizilerinde yer alan türden bir uyarıyı da atlamayalım: Aşağıda okuyacaklarınız, tamamen hayal mahsulü olup, gerçekle uzaktan yakından alâkası yoktur. Bu yazı yazılırken de hiçbir canlıya zarar verilmemiştir…

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Uzun mücadeleler ve kavgalar sonrasında başkanlık sistemini kuran Erdoğan, yeni sistemin avantajlarını kullanarak bütün yetkileri kendi üzerinde topluyor… Bu yetkilerini kullanan Erdoğan bütün muhalefet partilerini kapatıyor… Hatta kendisine destek vermiş MHP’yi bile kapatıyor… Kendisine destek vermeyen bütün yazılı ve dijital medyayı da kapatıyor… İtiraz edenleri olağanüstü yetkili mahkemelerde yargılayıp susturuyor… “Bu halkın henüz demokrasiyi içselleştirmediğini” söyleyip demokrasiyi askıya alıyor, otoriter hatta yer yer totaliter bir düzen kuruyor…

Bütün muhalefet odaklarını susturup tek parti-tek lider düzenini kurduktan sonra Ankara’da partisinin büyük kurultayını topluyor. Türkiye’nin her tarafından gelen Ak Partili delegeler kurultay salonunu “lebalep” doldurup, “Dünya Lideri” olan genel başkanlarını dinlemeye başlıyorlar…

Aylar öncesinden bu büyük kurultaya hazırlanan “Dünya Lideri” uzun kurultay konuşmasını tam altı gün sürdürüyor. Konuşma her gün tv kanallarından canlı yayınlanıyor; yazılı medyada tam metin yayımlanıyor… Konuşmasında kendisinden önceki bütün siyasileri suçlayıp, kendisinin ne kadar büyük işler başardığını, büyük bir kurtarıcı olduğunu anlatıyor…

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Konuşması, özetle ve satır başlarıyla şöyle:

“27 Mart 1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandım. Manzara-i umumiye şöyleydi: Benden önceki hain partinin zamanında İstanbul’da çöpler bile toplanmıyordu, sokaklar kokuyordu; sular akmıyordu, koca şehir Kerbela gibiydi; trafik keşmekeşti; metro yoktu, yol-köprü yoktu… Bütün bu sorunları büyük mücadeleler sonunda çözdüm…

Bu başarılarımı hazmedemeyen düşmanlarım beni hapse attılar… Ama yılmadım, mücadeleye devam ettim… “Bu şarkı burada bitmez” deyip yeni bir parti kurdum… Partimi ve beni seçimlere sokmak istemeyen vesayet odaklarını yendim, partimi iktidara getirdim…

İktidara geldiğimizde manzara-i umumiye şöyleydi: Ülke ekonomik kriz içinde harap ve bitap idi; IMF borçları yüzünden gelirlerimiz ipotek altındaydı, siyasette ve ekonomide istikrar yoktu; iç ve dış düşmanlarımız ve dahi terör örgütleri azmış kudurmuştu… Sağlık iflas etmiş, eğitim felç olmuştu…

Bütün bu sorunları aştım… Sağlıkta devrim yaptım, IMF’ye borcu bitirdim, duble yollar yaptım, bedava ders kitapları dağıttım, iç ve dış düşmanları püskürttüm, terörün belini kırdım… Ama düşmanlarım da boş durmadılar; partimi kapatmak ve beni öldürmek istediler… Bu saldırıları da püskürterek yoluma devam ettim…

İç ve dış düşmanlar boş durmadılar. Üst-akıl birbiri ardına komplolar kurmaya başladı. Ülkemin dünya devleti, benim de dünya lideri olmamı hazmedemediler… En nihayet FETÖ eliyle bir darbe tezgâhlayarak bize diz çöktürmek istediler. Fakat hemen mücadele meydanına atıldım ve halkımı seferber ederek bu büyük işgal girişimini bertaraf ettim, darbecileri de denize döktüm…

En sonunda düzeni toptan değiştirmenin tek çıkar yol olduğunu görüp başkanlık sistemini getirdim. Bana ve ülkeye ayak bağı olan, gelecek vizyonları olmayan gerici ve hain muhalefet partilerini kapattım. Doğrunun tek temsilcisi Ak Parti’yi ülkenin tek partisi yaptım… Ben sizi kurtarmasaydım, ya FETÖ’nün ya da PKK’nın kölesi olacaktınız. Bağımsızlığınızı bana borçlusunuz. Ben olmasaydım olmazdınız…” (Sürekli alkışlar ve tezahüratlar…)

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Bu uzun konuşma daha sonra “Dünya Lideri Erdoğan’ın Büyük Nutku” adıyla kitaplaştırılıp milyonlarca adet bastırılarak bütün ülkeye dağıtılıyor. Bununla yetinilmeyip bu kitapta yer alan bilgilerden oluşan bir ders kitabı hazırlanıyor.

Ders kitabının adı “Erdoğan İlke ve İnkılâpları”. Bu ders, ilk mektep birden üniversite ikiye kadar bütün okullarda zorunlu ders olarak okutuluyor. Dönemin milli eğitim bakanı hızını alamayıp, ilk mektep öğrencilerinin her sabah okumaları için bir de marş yazıyor. “Yeminimiz” isimli marş şöyle bitiyor: “Dünya Lideri Erdoğan’ın açtığı yoldan gideceğime and içerim. Ne mutlu Ak Partiliyim diyene!”

Erdoğan’ın vefatından sonra kısmen demokrasiye yeniden geçiliyor; ama Ak Parti’nin iktidarı devam ediyor. Erdoğan’ın yerine geçen Binali Yıldırım, Erdoğan için “Anıt-Türbe” adıyla dünyanın en büyük türbesini yaptırıyor. Bütün milli bayramlarda ve önemli günlerde bu türbenin ziyaret edilmesi zorunlu hale getiriyor. Yıldırım bununla da yetinmeyip “Erdoğan’ı Koruma Kanunu” isimli bir kanun çıkartıyor. İçine girilen az-buçuk demokratik dönemde Erdoğan’ın ve ilkelerinin eleştirilmesini yasaklıyor… Erdoğanizmi de resmi ideoloji yapıyor…

İçine girilen kısmi demokrasi döneminde, Erdoğan ilke ve inkılâplarından sapıldığı durumlarda, “Dünya Lideri”ne gönülden bağlı kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri darbe yapıyor. Sapkınları cezalandırıyor, düzeni ve vesayeti tahkim ediyor; muhalif partileri kapatıyor… Milletvekillerinin sapmalarını önlemek için de yemin metnini değiştiriyor. Yeni yemin metni şöyle bitiyor: “Erdoğan ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma and içerim…”

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Fakat zamanla dünya değişiyor ve Türkiye de değişiyor. Dış şartların da zorlamasıyla ülkede demokrasi ilerliyor, ordunun vesayeti kalkıyor… Ak Parti’ye alternatif yeni partiler kuruluyor ve bunlardan biri olan Beyaz Parti iktidara geliyor…

İçine girilen yeni demokratik dönemde Erdoğan ilke ve inkılâpları eski ağırlığını yitiriyor… Demokratik dönemin iktidar partisi, yani Beyaz Parti, her sabah okullarda okutulan “yeminimiz” marşını kaldırıyor… Zorunlu olan “Erdoğan ilke ve inkılâpları” dersini kaldıramıyor ama bu dersin eski önemini ortadan kaldırıyor… Çağdaş uygarlık seviyesine uygun ama Erdoğanizme aykırı bir takım demokratik düzenlemeler yapıyor.

Bu “kötü” gidişattan endişe duyan Ak Parti Gençlik Kolları hemen harekete geçiyor. Erdoğan’ın kitabını bütün okullara dağıtmak ve bu suretle genç nesilleri Erdoğan sevgisiyle yeniden buluşturmak istiyor…

Ancak, iktidardaki Beyaz Parti’nin milli eğitim bakanı, Ak Partili gençlerin bu girişimine izin vermiyor. Dağıtılmak istenen kitapta, sakıncalı ifadeler bulunduğunu, eski siyasetçilerin haksız yere suçlandığını gerekçe gösterip bu kitabın dağıtılmasına izin vermiyor…

Bunun üzerine, muhalefete düşmüş olan Ak Partinin genel başkanı sert bir tepki veriyor: “…uzun yıllardır hâlâ okunan, bundan sonraki kuşakların da okuyup ibret alacakları bir kitabı hangi gerekçeyle yasaklarlar? Bunlar akıllarını yitirdiler, öyle anlaşılıyor. Bu ülke bağımsızlık mücadelesi verdi…”

Erdoğanist reflekslerin hâlâ güçlü olduğunu fark eden Beyaz Parti, gelecek seçimi de düşünerek, milli eğitim bakanını gözden çıkarıyor; bakanı görevden alıp hakkında da “Erdoğan’ı Koruma Kanunu”na muhalefetten soruşturma açıyor…

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İronik ve de ütopik masalımız, daha doğrusu simülasyonumuz burada bitiyor… Ama hayat devam ediyor…

Allah nasip ederse bir sonraki Nutuk yazımız ironik ve ütopik olmayacak, bilimsel ve de tarihsel olacak…