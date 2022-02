Dudas frecuentes en la citacion enamorando chicas

?Cual seri­a la diferencia entre VIH asi­ como SIDA?

VIH seri­a la sigla adecuado a “Virus sobre la Inmunodeficiencia Humana”. Seri­a un retrovirus que infecta las celulas de el doctrina inmunitario, defensas de el organismo, y destruye o dana su funcionamiento.

En la primera etapa, el VIH se multiplica en las celulas infectadas.

Finalmente, falto tratamiento se produce un debilitamiento paulatino de las defensas asi­ como se muestran por lo tanto las signos y sintomatologia propios sobre la siguiente fase de SIDA.

Durante diversos anos el cuerpo humano puede conservarse en esta situacion de aparente compensacion, No obstante el VIH se sigue multiplicando en las celulas e infectando otras nuevas.

SIDA significa Sindrome sobre Inmunodeficiencia Adquirida.

Se dice que una ser posee SIDA cuando se le diagnostica alguna de estas 29 infecciones oportunistas o de canceres relacionados con el VIH descritos igual que indicadores sobre SIDA.

El periodo sobre lapso desde que una persona adquiere la infeccion al incremento del SIDA puede variar considerablemente sobre unas gente a diferentes. La mayoria de estas individuos infectadas por el VIH, si no reciben tratamiento, desarrollan a lo largo sobre las anos SIDA.

El tratamiento antirretroviral puede ralentizar la progresion sobre la infeccion.

?Puedo tener VIH desprovisto saberlo?

Si. Nunca Hay sintomatologia especificos cuya asistencia permita confirmar por si misma la existencia de infeccion por el virus de el VIH. Es usual quedar infectado o infectada durante bastantes anos desprovisto notarlo. La unica forma de saberlo es realizandose la prueba del VIH.

?Que seri­a la prueba de el VIH?

La prueba de el VIH radica en un sencillo diseccion de matanza que detecta la comparecencia sobre anticuerpos frente al VIH en el organismo. Es voluntaria y confidencial.

?Debo hacerme la prueba de el VIH?

Tenemos practicas sobre riesgo que aumentan la probabilidad de contraer el VIH. Descubrir el rendimiento sobre la demostracii?n del VIH permite beneficiarse lo antiguamente concebible sobre un seguimiento doctor, ingresar a un tratamiento efectivo (si fuera necesario) que mejoramiento la calidad sobre vida, incrementa la supervivencia asi­ como facilita adoptar las medidas necesarias Con El Fin De eludir la transmision sobre la infeccion.

?Cuanto tiempo debo esperar Con El Fin De hacerme la prueba?

El efecto sobre la demostracii?n no seri­a final Incluso que nunca hayan anterior 3 meses despues sobre la ejercicio de peligro. an esto se le llama “periodo ventana”.

?En que estriba la demostracii?n rapida sobre deteccion del VIH?

No se podri?n utilizar 2 preservativos al tiempo lapso ya sean masculinos o femeninos, puesto que el rozamiento podria danarlos, desplazandolo hacia el pelo se facilitaria su ruptura.

?El VIH solo afecta a un conjunto condicionado sobre usuarios?

El VIH puede afectar a todo alma que no tome precauciones al momento sobre prevenir la transmision. Este grupo sobre gente comprende a la poblacion en general, desprovisto distincion de permanencia, raza, orientacion sexual o la cantidad sobre relaciones sexuales que se tengan. Nunca importa donde, con quien, cuando o que se haga, lo importante podri­a ser se adopten medidas de prevision o no.

?Cual seri­a el riesgo de infeccion por el VIH en la penetracion anal?

La penetracion anal todo el tiempo produce microlesiones (en el recto y no ha transpirado en el falo) y no ha transpirado supone un alto peligro de transmision del VIH y no ha transpirado de diferentes infecciones sobre transmision sexual (ITS). El VIH esta actual tanto en el semen como en la muerte, por tanto la transmision de el VIH puede acaecer por la asistencia sobre matanza falto que exista eyaculacion. El peligro de infeccion por VIH hay, tanto de el que penetra igual que de el que seri­a penetrado aunque es mayor para el segundo, asi­ como aumenta con la asistencia sobre traumatismos genitales asi­ como por diferentes ITS.

?Cual seri­a el riesgo de infeccion por el VIH en una penetracion anal (ambos hombres) si desconozco si mi pareja seri­a portador del www.besthookupwebsites.net/es/christianmingle-review VIH?

Si tienes la penetracion anal, receptiva o insertiva, con un adulto del que desconoce su estado serologico con respecto al VIH o son la pareja serodiscordante (uno favorable y otro desfavorable al VIH), usa de forma correcta un preservativo desde el principio de la penetracion contiguo a un lubrificante no grasoso (soluble en agua).

Los lubricantes grasos (cremas corporales, vaselina, mantequilla, etc.) danan el preservativo y no ha transpirado podria romperse, debido a que se desaconseja su utilizo.

?Me podria infectar por la felacion?

Pero el peligro potencial de transmision de el VIH seri­a abundante menor que en la penetracion anal o vaginal, la felacion no esta completamente exenta sobre riesgo.

El peligro seri­a mayor si la cristiano infectada eyacula en la boca sobre quien la desempenar. En caso de que existe eyaculacion se disminuye bastante el riesgo de infeccion por VIH, aunque el riesgo sobre adquirir diferentes ITS igual que sifilis, gonorrea, hepatitis B, herpes o condilomas es trascendente, tanto en la ser a la que le hacen la felacion como de quien la realiza.

El peligro de transmision, tanto de el VIH como de diferentes ITS, se disminuye si se utiliza correctamente el preservativo en la felacion.

?Me puedo infectar por un cunnilingus?

Hay un peligro teorico sobre transmision de el VIH, aunque seri­a extremadamente bajo. De femina a mujer nunca se ha confirmado hasta la fecha el menor caso sobre transmision por esta acto sexual.

El cunnilingus comporta peligro potencial sobre transmision de el VIH cuando se le practica a la alma infectada, debido al concebible trato de el flujo vaginal o matanza (que contienen virus) con la mucosa bucal, aunque el peligro es extremadamente pequeno. En cambio, al igual que en la felacion, el peligro sobre obtener otras ITS seri­a trascendente.

El cunnilingus nunca tiene peligro de transmision En Caso De Que lo desempenar una persona que posee el VIH, porque el VIH nunca se transmite como consecuencia de la saliva.

El riesgo se puede reducir usando metodos de barrera igual que preservativos abiertos, toallitas de latex o protectores de plastico.