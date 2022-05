Dopo aver ottenuto la tua somiglianza preferita, puoi creare una conversazione utilizzando le seguenti funzioni disponibili:

Messaggi: mentre trovi un bordo giornalista, puoi comporre clic sulla incombenza dei messaggi e mandare loro un messaggio. FuckBook dispone di un’app di messaggistica istantanea, perche consente al luogo Web di inviare messaggi in competenza dell’utente.

Mi piace e commenta: puoi chiarire e mettere mi piace verso post, immagini e filmato di altri membri senza nemmeno abbinarli.

Icebreaker: si tronco di messaggi istantanei inviati da FuckBook ai membri dagli account di estranei utenti. Benche, questi messaggi hanno il isolato fine di stimolare gli utenti ad rinviare il adatto account a premium in rappresentare il comunicazione.

Tutte queste funzionalita di pubblicazione si trovano sugli account per pagamento.

Opzioni di scritta

Presente collocato di incontri a causa di adulti ha coppia tipi di opzioni di abbonamento. Account regalato e account premium.

Account gratuiti

Gli account gratuiti sono disponibili al secondo della incisione. I membri insieme account gratuiti hanno i seguenti vantaggi:

Caricamenti di foto e filmato: i membri degli account gratuiti possono attaccare scatto e schermo sui loro profili.

Inchiesta: gli utenti di account gratuiti possono accedere a tutte le funzioni di analisi disponibili riguardo a codesto luogo di incontri online.

Corrispondenze: nel corso di gli account gratuiti, i membri possono suscitare corrispondenze insieme prossimo utenti di presente collocato di incontri.

Dilazione dello ceto: gli utenti di questi account principali possono prorogare il corretto stato e editare post perche tutti possano vederli.

Visualizzatori profilo: i membri perche utilizzano questi account gratuiti possono sognare i membri giacche hanno visualizzato i loro profili gratuitamente.

Bacheche: i membri degli account gratuiti possono sviluppare i loro post e appuntarli sulle bacheche. Possono anche annotare i post di estranei utenti sulle loro bacheche utilizzando questi account gratuiti.

Possono anche annotare i post di estranei utenti sulle loro bacheche utilizzando questi account gratuiti. Annotazione gratuita e esecuzione del spaccato: gli utenti riguardo a questi account gratuiti possono registrare i propri account e rimandare i propri profili.

Per occupare apertura a con l’aggiunta di funzionalita di corrente situazione di incontri, i membri devono rinviare i propri account per premium.

Account Premium

Questi sono account per rimessa disponibili attraverso i membri di corrente messo di incontri. Questi account godono di tutte le razionalita disponibili sugli account gratuiti, con razionalita avanzate aggiuntive perche includono:

Messaggi e regali: i membri di questi account premium possono inviare messaggi e regali illimitati ad gente utenti di corrente luogo web. Possono indirizzare e soddisfare verso messaggi illimitati quando sono su questi account.

Divulgazione gratuita: nello spazio di l’utilizzo di questa spianata di incontri, gli utenti per mezzo di account premium non vengono disturbati dagli annunci pop-up. Verso loro piace utilizzare presente luogo senza contare interruzioni.

Badge Premium: i titolari di account Premium godono di badge premium. Codesto viene assegnato ai membri una cambiamento thaicupid costo in quanto aggiornano i loro account.

Commenti: i membri degli account premium possono annotare i post di gente utenti nelle loro tempistiche.

Blog: gli utenti con account premium possono compilare blog sui loro profili. Questi blog vengono visualizzati da tutti gli altri utenti durante la lezione.

Karma Boost: i membri mediante account premium possono aggiungere la loro vista utilizzando questa responsabilita. Questa agevolazione li fa essere visti facilmente da con l’aggiunta di utenti di questa trampolino di incontri.

Opzioni di stima

Gli account Premium vengono forniti mediante paio diversi pacchetti e piani di rimessa. E necessario prediligere il miglior adagio di pagamento da usare nel corso di l’aggiornamento del particolare account verso premium. Questi piani di rimessa includono:

Pianoro mensile verso $ 25,00

Elenco di tre mesi a $ 37,40

Cio significa che ancora mesi paghi, ancora risparmi sull’abbonamento.

Quanto e accessibile annullare l’abbonamento a FuckBook?

L’annullamento dell’abbonamento verso FuckBook richiede affinche l’utente contatti il favore clienti. Puoi prendere il interruttore “Contattaci” in quanto trovi in fondo la scritto ovverosia facilmente mandare loro un’e-mail chiedendo la eliminazione della tua iscrizione.

Feedback e abrogazione sono di continuo concessi dentro 24 ore contro richiesta.

Malgrado cio, i pagamenti proprio effettuati non vengono no rimborsati.

FuckBook perizia e informazioni sulla appoggio

FuckBook ha adoperato misure verso salvaguardare i propri utenti e anche coprire i loro dati dagli attacchi online. Ha la cifratura https, perche rende pericoloso in gli hacker accedere ai dati dei membri.

Il proprio metodo di confidenza e status riconosciuto dalla associazione XBIZ, facendo meritarsi al situazione un premio nel 2014 a causa di risiedere il collocato di incontri dell’anno.

Ha una politica sulla privacy, che ha sicuro ai membri la perizia dei loro dati e altre informazioni correlate relative a questi dati. La privacy policy ha presentato informazioni dettagliate circa:

Mezzo utilizzano e divulgano le informazioni dell’utente.

Modo proteggono le informazioni.

Diritti degli utenti

Il qualita di informazioni cosicche raccolgono.

Come queste informazioni vengono condivise mediante terze parti

Confidenza delle informazioni

Esistono alternative ovvero concorrenti per FuckBook?

Esistono altre alternative e concorrenti cosicche gli utenti possono impiegare al localita di FuckBook. Queste alternative includono queste quattro.

C-data

Caso

Solo Elite

Riflessioni finali

FuckBook puo capitare preciso che una versione in adulti di Facebook. Codesto e come un situazione pubblico con cui i membri possono collocare le loro immagine, videoclip e blog acciocche estranei membri possano vederli, annotare o apporre mi piace. Gran pezzo delle impiego con trattato con corrente messo sono i membri in quanto cercano di trovare collaboratore sessuali con cambio di ricchezza.

A causa di i membri che cercano incontri sessuali facili con avvicendamento di contante, corrente e il messo adeguato. Puoi incrociare corrispondenze perfette assistente le opzioni di indagine selezionate. E un messo modello per sollazzarsi e godere il erotismo con prossimo utenti.

Quantunque non solo un buon situazione verso riconoscere un socio, attuale situazione non e abile per chi cattura una attinenza seria o elemosina uno in una legame per allungato meta. La maggior brandello di questi utenti e ora solo durante il erotismo casuale. Con l’aggiunta di appena abitare amici dei benefici. Tutto sommato, consigliamo la trampolino!