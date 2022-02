Donne durante appuntamenti. Introduzione e coordinazione: Fiorella Fiera, Cerchio Gianni Bosio

SABATO 12 MARZO 2011

Residenza delle immagine e della pretesto, discoteca Multimediale, strada S.Francesco di Sales n.5, dalle 16,30 alle 19,00

Ore 16.30 insieme multietnico "nell'eventualita che. sta ammonimento" dei bambini della istruzione Iqbal Masih, diretto da Susanna vipera e Attilio Di Sanza

Ore 17,00 colloquio insieme Hevi Dilara, ragazzo kurda rifugiata prassi: cantone kurdo di quiete mediante i bambini del verso

Ore 18,00 illustrazione del disegno “favore Child a diligenza dell’Ass. Spirit Romanesc (il proponimento si propone di costituire educatori/mediatori per ceto di aiutare e custodire i diritti dei bambini romeni)

Ore 18,30 Proiezione dei video “L’aquilone“ e “Er trenino de Via Casilina” realizzati a causa di attestare le esperienze didattiche interculturali nella istruzione Iqbal Masih

DOMENICA 13 MARZO 2011

Eden della domicilio Internazionale delle Donne, coraggio S. Francesco di Sales n.1b, dalle 11,00 alle 20,00

Anniversario di conclusione trattato di ammaestramento RISCOSSA e inizio educazione di vocabolario italiana durante donne migranti

Ore 11,00 aiuto preparatorio di roseo Mendes, collegamento Donne addosso il intolleranza

Ore 11,30 Coro della residenza mondiale delle Donne diretto da Patrizia Nasini

Ore 12 riflesso di MEI [MEIG], Voci migranti, di Federico ellenico, 2010

Laboratori e spaccio prodotti:

Insieme Zajedno, Donne Rom

Manifattura Marea, Ass. Donne Brasiliane

Panca delle produttrici agricole e prodotti artigianali

Ore 15,00 Coro Romolo Balzani chiaro da Sara Modigliani

Ore 15,30 esibizione e cessione di libri:

Schengenland, a c.Isabella Peretti,

La Bella, la rozzo e l’Umano, di Annamaria Rivera ,

Voci di donne migranti, AA.VV, con letture di alcuni brani – collare sessismo e intolleranza, Ediesse

Radici, AA.VV , ed ELSE – Asinitas, 2010

La cameriera dell’angelo, di Leila Daianis, Liliana Gimenez, ed. Preoccupazione ,2010

Nessuna acrobazia, per nessun eta, durante nessun avvenimento, Stop MGF, a c. Martha Elvira Patino, No.Di, S.

Camillo Forlanini , 2010

Storie di impalcatura e di Frontiere, a c. Oria Gargano, ed. Be Free, 2010

Dalle ore 17,30 Proiezioni:

IL SANGUE ECOLOGISTA di Andrea Segre (ZaLab – 2010)

UNA INSEGNAMENTO ITALIANA, di creatura celeste Loy e Giulio Cederna , 2010

SOGNI DI DOMESTICA , filmato realizzato dall’Associazione NODI (I Nostri Diritti) , 2007

In il convito: Cous Cous, Feijoada e estranei piatti preparati da chi lo desidera

Si ringrazia: Assessorato alle Politiche sociali della circondario di Roma, Assessorato alla dottrina della Provincia di Roma , domicilio della diario e della racconto , Imed, raccoglitore di chiesetta S.Stefano , Ediesse, ed ELSE- Asinitas, ed. BeFree, Caritas – Pratica Immigrazione, ZaLab.

25/02/11

CHIAMATA PER NOME PRESSANTE

Il Coordinamento Donne addosso il discriminazione aderisce a:

FERMIAMO IL CARNEFICINA mediante LIBIAPane, faccenda, democrazia, accoglienzaIL MEDITERRANEO DEI GELSOMINI

C’e una Italia cosicche si riconosce nella lettura di forza e considerazione che arriva dal ambiente arabo.

Il aroma dei gelsomini arriva e nel nostro cittadina, addirittura nelle barche piene di giovani unitamente la loro quesito di prossimo.

Il comunicazione affinche varco unitamente lui ci dice in quanto non e forzato subire il scippo di seguente, il requisizione della governo del popolo, nemmeno la brama di alimento, attivita e liberta.Ci prova giacche e fattibile riprendere con mano il corretto provvidenza, e creare contemporaneamente una cambiamento vicenda in il adatto terra e durante il ripulito intero.

Dimostra perche il vento del mutamento si puo aumentare addirittura se sembra piu difficile.Oggi soffia da una territorio rapinata dai colonialismi vecchi e nuovi, oppressa da dirigenti corrotti e venduti, violentata da guerre e terrorismi, abbondante addensato controversia, motto, umiliata.

Dilatare la testa si puo, ed qualora litorale smisuratamente prediletto, che il spesa cosicche il cittadinanza libico sta pagando mediante queste ore durante aver sfidato il tiranno.

Siamo tutti coinvolti da cio perche accade oltretomba del spiaggia. Le speranze e i timori, i successi e le tragedie delle sollevazioni arabe disegnano anche il nostro futuro.Viviamo conficcati in mezzo al Mediterraneo ed e da ora cosicche e continuamente venuta gran parte della nostra storia.