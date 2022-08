Divago, posteriormente existo.Yo conozco yo se, hasta que me vengo a presentarse aca. Digamos que este semestre ha sido lo que prometia acontecer: actividad asi­ como mas actividad

Divago, posteriormente existo.Yo conozco yo se, hasta que me vengo a presentarse aca. sitio de citas gordo gorditos Digamos que este semestre ha sido lo que prometia acontecer: actividad asi­ como mas actividad

Lunes de trauma musical: Bestia

. Aunque de oportunidad en cuando podria twittear un escaso, entonces no ando taaaan desaparecida. (?Y las resumenes Con El Fin De cuando?) Jeje bien veloz.

?Pero es lunes, familia! Eso obliga que goza de que encontrarse una gran cancion para emprender esta linda semana. Los lunes son tan lindos Ahora sobre por si… (sarcasmo). El trauma de hoy tiene demasiadas motivos de ser «el trauma sobre hoy». De hecho nunca sabia que se relacionaba con tantos aspectos de mi vida hasta realiza unos cuantos minutos cuando llegue a mi salon de la escuela (si, Actualmente posteo desde la escuela, ?y que?).

En el concierto de The Killers realiza igual que un ano, el grupo que abrio se llamaba Hello Seahorse! Yo la verdad nunca tenia ni idea de quienes eran, aunque una amiga me dijo que eran como excesivamente indies y mismamente. Luego le conte a mi chica asi­ como se emociono bastante (igualmente se enojo un poquito por motivo de que no la lleve al concierto jeje) porque a la novia le encantan. Eso confirmo la definicion primero dada sobre que eran un grupo indie desplazandolo hacia el pelo medio inusual xD. Mismamente que empece a escuchar su musica (que me paso mi chica, claro esta) asi­ como descubri que me gustaba harto.

Actualmente, despues sobre lo que voy an afirmar espero que no salgan corriendo de este blog, pensando «que gustos de esta muchacha». Ha sido mi trauma asi­ como placer responsable sobre todo el fin sobre semana, desplazandolo hacia el pelo bien lo acepto publicamente (el primer camino seri­a aceptarlo), asi­ como he conocido igual que muchos bastantes capitulos este fin de semana. Si, publico. Veo Ninas Mal. Aunque Ahora dije que solamente comence a verla por motivo de que Existen una nerviosismo sexual impresionante entre dos personajes (chicas, Naturalmente): Valentina y no ha transpirado Pia. Aunque despues En Caso De Que quieren les relato un poquito mas de esa leyenda. Solo les advierto que si lo van an iniciar a ver, se preparen, porque igual que es novela (si, es novela, desplazandolo hacia el pelo nunca conjunto igual que yo me he tratado sobre convencer) va mega lento. Mismamente igual que apenas metiendo el clutch.

Ah si, sin embargo la cancion. La certeza es que el soundtrack sobre la gama, novela o lo que sea, no esta tan mal. Existe musica medio fresita desplazandolo hacia el pelo de este modo pero hay una que otra cancion que esta progenitor. Una de estas que sale casi cualquier el tiempo es precisamente «Bestia», sobre Hello Seahorse! asi­ como cada ocasion que la pasan esa conmocion de «?yo me la conozco!» viene instantaneamente a mi.

Por ultimo, la cancion se enlaza sobre cierta manera con el jornada sobre hoy por motivo de que… en la actualidad cumple anos de vida mi chica. Desplazandolo hacia el pelo casi toda la musica que ella me pasa eternamente me termina recordando an ella cada ocasion que la escucho. De este modo que Ahora saben, quiza ella De ningun modo lea lo cual, pero deseo felicitarla, porque la amo, por motivo de que seri­a mi preferible amiga y porque hoy tiene que ser extremadamente especial.

De este modo que los dejo con «Bestia» que la certeza creo que es muy buena cancion. Especialmente si les encanta lo indie asi­ como cosas vi­a nonas (asi lo describia una una diferente amiga… «nonos»).

Con vosotros… Hello Seahorse!

Pavor

Tengo miedo del porvenir. Odio la incertidumbre.

Tengo temor de permanecer arruinando al completo lo que tenia planeado.

Tengo temor de efectuar planes estupidos.

Tengo miedo sobre nunca permitirse.

Tengo temor de lamentar.

quince de septiembre

Ayer fue un aniversario superior. Y no ha transpirado nunca lo digo solo por motivo de que pase el preferiblemente «Grito de Independencia» que he ayer en mi vida (acostada en mi camita, comiendo pozole y tostadas y tomando boing), ni porque me encanto cualquier el espectaculo que armaron Con El Fin De festejar, ni porque me di cuenta de que pertenezco a un pais bello.

Es que este 15 sobre septiembre Asimismo tuvo la robusto exigencia personal desplazandolo hacia el pelo emocional en mi vida. Ayer familia, cumpli un ano con mi chica. Asi­ como aca todos dicen: «awwww».

Yo se, que fecha mas bizarra para seguir, diran todo el mundo. Sin embargo la verdad el ano anterior como que ni me cayo el veinte de que era conmemoracion sobre la Independencia Incluso que me encontraba semi-sorda en un restaurante a tema de explotar por las tacos al pastor. De ahi en delante, las quinces se convirtieron en fechas especificas, y no ha transpirado yo me seguia preguntando En Caso De Que llegariamos al anos. En un momento estabamos en el mes 6 asi­ como de pronto ya era el bicentenario.

Y no ha transpirado debo sobre contarles que SIEMPRE los quinces teniamos la penosa suerte de la fregada. O no me daban consentimiento, o caia en domingo, o teniamos demasiadas cosas que elaborar… entonces casi continuamente lo celebrabamos el 14 o 16 o todo otro dia menos el 15. Por lo tanto ayer yo tenia mucho panico, por motivo de que sabia que ALGO iba an irse mal. Fiable mi mama me iba a hablar asi­ como se iba a dar cuenta que le habia mentido, o Indudablemente iba an existir un repugnante trafico o con total seguridad cualquier iba an estar super costoso. No me tachen sobre pesimista… quiza solo era paranoia, o quiza solo realismo.

Sin embargo gracias a no conozco que…. NADA de eso paso. Puedo decir que nos salio INMEJORABLE nuestro plan, desplazandolo hacia el pelo vivi Algunos de los mi?s grandes dias sobre mi vida. Comimos sushi, platicamos, reimos, nos abrazamos, nos dimos regalitos (fue la primera oportunidad que YO le hice un regalito an ella) asi­ como nos dijimos cuanto nos amamos. De certeza nunca pudo efectuarse conveniente maneras sobre festejar.