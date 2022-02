Dire “Je ne te sens pas” ou “Je ne te sens plus” pendant lacte est tres vexant pour lhomme, previent Juliette Buffat, medecin sexologue.

“Il est tres susceptible via la durete et les dimensions de le penis” rappelle-t-elle. Alors, il a de la peine a croire que son erection soit si faible que vous ne sentiez rien. Ce qui coite souvent comme reponse de sa part : “Ce nest jamais a ce point la quand aussi ?”le plus catholicmatch match pertinent : dans limmediat changer de position -en tentant une levrette venant a califourchon dans lui Prenons un exemple- pour stimuler le clitoris plutot que le vagin et reussir a atteindre lorgasme. Apres lacte, essayez den reparler en douceur pour mieux aborder une telle situation a toutes les prochaines retrouvailles coquines.

A lui : “Aie, tu me fais en gali?re !”

Manque facile deviter certaines phrases spontanees, principalement en cas de penetration legerement douloureuse. Le “Aie tu me fais mal” peut pourtant destabiliser lhomme “et aussi le Realiser carrement debander concernant le champ” previent Juliette Buffat. “Cela supporte en gali?re de savoir quils font en gali?re a un femme d’autant qu’il crois que les mouvements forts appuyes du penis au vagin devraient un plaire et lui donner du plaisir”.Le mieux : lui dire “vas-y doucement” et en reparler apres lacte. Lui expliquer que vous preferez des mouvements plus doux, plus lents et moins appuyes, surtout en debut de penetration.

A celle-ci : “Cochonne !”

“Quand ils parlent pendant lacte, les hommes utilisent quelquefois des mots assez vulgaires parce quils pensent que ces dames aiment etre traitees de “cochonne” ou meme de “salope. Neanmoins, je ne suis gui?re sure de cela” explique Juliette Buffat. Le vocabulaire differe sous la couette pour les deux sexes. Eux aiment “le cru et le vulgaire” quand elles preferent la subtilite et langage amoureux.Le mieux : tomber sur un vocabulaire qui convient aux deux en echangeant avant ou apres lacte pour se dire des mots ou nos phrases qui nous excitent le plus pendant.A noter : Selon notre interlocutrice, tres peu de couples arrivent reellement a un degre de complicite tel que le vocabulaire des 2 convienne. “Pour un qui y arrive, 100 se plantent.”

A lui : “Nappuie pas comme ca”

Si les phrases destinees a guider ce mari sont les bienvenues en theorie, il faut savoir y mettre la forme lors d’une verbalisation. Car comme lindique la sexologue “les hommes seront souvent chatouilleux et susceptibles i propos de leur intimite”.Le plus : “Ne pas le penser par la negation” conseille la specialiste. Mais entre autres preferer “Fais plutot comme ca “. Apres, vous devez quil reussisse a remplacer sa technique cela nest jamais gagne a en croire une interlocutrice : “Souvent les hommes nentendent jamais votre que exige un partenaire, comme lorsqu’il sagit une maniere de stimuler ou caresses du clitoris. Lhomme a en peine a ecouter et a sadapter au changement.” En dautres termes, a vous de vous montrer perseverante et patiente ainsi que bien lui expliquer quel est votre rythme et laider a mieux doser ses mouvements.

Aux deux : “Tu ne sens nullement Excellent”

Plus intime que l’instant de lacte, il ny a pas. Mes sens paraissent tous en eveil notamment celui de lodorat. Il ne faut donc pas se louper au niveau de lhygiene. Or, comme le note une interlocutrice, dans certains couples depuis des couacs. “Tu ne sens gui?re bon”, “Tu ne tes pas lave ?” font parties des phrases encore reprochees aujourdhui pendant lacte. Et forcement, elles mettent mal a laise.Meme sil faudrait ne pas les dire en pleine acme, il est complexe d’effectuer abstraction. Donc au futur rapport, essayez de penser a votre moitie et filez sous la douche. Avant !

A ia : “Tu nas pas legerement grossi ?”

Quelques hommes seront maladroits Vraiment maladroits. Et nhesitent jamais a dire pendant le rapport quils trouvent que leur mari a commande du poids. Or “la femme reste tres susceptible et plus concernee que lhomme avec le physique” rappelle la sexologue. Donc elle va etre destabilisee et le rapport ecourte. Le plus pertinent : gardez pour vous ce type de remarque, surtout pendant lacte. En dehors et si elle souhaite perdre du poids, encouragez-la a Realiser du sport ensemble ou proposez-lui de surveiller un brin plus le menu. A deux ca passera plus.

A lui : Tu nas gui?re un preservatif ?”

Les petites phrases liees a la contraception prononcees pendant lacte ont le don de bloquer les hommes. Mes “Jai oublie de prendre ma pilule” ou “Tu nas jamais un preservatif ?” en pleine galipettes paraissent a eviter. “Pour les hommes, les femmes doivent assurer la contraception toute seule. Ils naiment jamais trop quon leur demande de soccuper de ca. S’ils pensent au preservatif, c’est plutot pour se proteger des maladies sexuellement transmissibles” explique la sexologue.Donc soit vous comptez 100% dans vous-meme pour eviter une grossesse non desirees, soit vous lui posez le sujet avant dinitier le rapprochement.

Homme-femme : lun trop silencieux, lautre trop bavarde

Outre claque de devoir empi?cher quelques phrases sous la couette, sachez mesdames quil reste conseille dune maniere generale de ne pas trop parler quand vous faites lamour. Pourquoi ? Parce que ce partenaire naime jamais ca. “Si les femmes aiment les hommes qui parlent et un reprochent souvent detre trop silencieux, votre nest jamais leur cas parce que cela les perturbe, explique Juliette Buffat. Ils preferent nos actes a toutes les paroles.”A avouer : i l’instant de lorgasme, les femmes reclament souvent plus dexpressions vocales d’une part de leur partenaire “parce que les sons d’une jouissance et les gemissements de plaisir les excitent” indique Juliette Buffat. Or, “les hommes paraissent rarement les meilleurs emetteurs et de pietres simulateurs”.