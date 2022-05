Die Kraft von Ein Lob

Es scheint so leicht und noch ist normalerweise übersehen: ein echtes Mit angeboten bei richtigen Zeit, in der richtigen Weg, ermöglicht eine aufkeimende Vereinigung zu brandneu Ebenen.

Warum? Weil wir alle Menschen, und wir alle wollen verstehen wir waren geschätzt und bewundert – besonders von jemandem auf das entgegengesetzten Geschlecht wen wir schätzen und schätzen im Austausch .

Millennia vor, König Solomon schrieb eine riesige Auswahl Sprichwörter, die wurde zum Teil des Hauptbereichs des Elements des Alten Testaments der Bibel. Anerkannt von Historikern unter weisesten Personen, die tatsächlich jemals existierte, er sagte, “angenehm Begriffe dazu, eine Wabe zu sein, nett in Richtung Herz und Erholung in das Knochen. ” Und: “Ein Wort angemessen gesprochen ist sehr ähnlich wie Äpfel aus Gold in Optionen von Silber. “

Diese waren zufällig poetische Methoden von Methoden für Methoden, um zu sagen, dass sie diese Worte der Bestätigung und Zustimmung verkünden tatsächlich lebendige Auswirkungen auf die Person. In diesem Zusammenhang hat sich nichts geändert seit dem alte Zeiten Salomos: inspirierend Begriffe werden während des Motivationen im Leben wäre zu bin in Ordnung mit uns, wir werden sein interessiert sein jemand, der bietet einen Aufzug zu unserem Selbstwertgefühl. Einige mögen sagen, dass dieses Prinzip erscheint egozentrisch und egozentrisch, aber es ist ein grundlegendes Realität der menschlichen Instinkt. und sogar das könnte sein ein starker positiv Sie können state, “ich stellte mir vor es war fantastisch, dass Pat die letzte hat|vergangene|vergangene Tage} drei Ferien, die sich freiwillig für Habitat für die Menschheit engagieren. ” Oder bei einer Familie Zusammenkommen: “Ich bin sicher Sie erkennen über Kellys Arbeit Marketing. verdient und gebraucht! “

Legen Sie es schriftlich . Dies bedeutet nicht anzeigen SMS oder eine E-Mail Nachricht. Get ein paar Minuten veröffentlichen eine Notiz â € ”Mit Bleistift und Papier – behaupten alles Preis in Bezug auf die andere Person. “nur wollte sage dir das wir schätzen …” In unserer Periode von digital und wegwerfbar Interaktion ist eine altmodische handgeschriebene Notiz ist eine Aktivität langlebig die sein kann studieren und über.

Wenn Sie suchen nach dauerhaften und Beziehung suchen, Prinzip Vorderseite und Mitte in deinen Gedanken: sobald du assistiere deinem Ehepartner fühle mich gut über sich selbst oder sich selbst – und benutze|und beschäftige|und proben|und nutzen} Komplimente um Maßnahmen zu ergreifen – die Liebe wird {zurückkehren|zurückkehren um zu Ihnen zehnfach zurückzukehren.

