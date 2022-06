diamanti insanguinati divennero veloce un questione di PR capace maniera una casa a causa di De Beers.

INel 1998 le Nazioni Unite imposero sanzioni sull’acquisto di diamanti angolani dai ribelli; un denuncia ampiamente ampio di Global Witness accusava De Beers di “operare con una straordinaria assenza di responsabilita”. Fondo schiacciamento, il Sindacato chiuse le sue filiali dedicate all’acquisto per Angola e nella Repubblica Democratica del Congo devastata dalla antagonismo, continuando nondimeno per muoversi per Angola.

Leviev, l’amicizia per mezzo di il presidente Dos Santos e la Ascorp

Leviev aveva proprio lasciato il atto durante Angola nel 1996, in quale momento si presento unitamente un affare di 60 milioni di dollari in sostituzione del 16% della con l’aggiunta di ingente giacimento di diamanti dell’Angola, affinche il conduzione aveva di recente recuperato dai ribelli. Alrosa, uno dei suoi partner, non riusci per comprendere i soldi. “Dos Santos ha motto cosicche sono situazione l’unico ad difendere il proprio paese”, dice Leviev, che impiegava ora non piu agenti dell’intelligence israeliana verso curare le miniere. (Leviev e il leader, dice un rendiconto del Center for Public Integrity, unione di custodia con residenza per Washington, DC, erano uniti dalla coscienza del russo e dal ripugnanza durante De Beers). Leviev si offri anche di crescere il guadagno esigente a causa di lo ceto e promise di abbreviare le esportazioni illegali. Verso addolcire l’offerta diede al governo angolano una aliquota del 51% di Angola Selling Corp, detta e Ascorp, l’acquirente particolare di diamanti grezzi angolani. (Si dice anche giacche Isabella Dos Santos, la figlia del capo, abbia una intervento separata durante Ascorp. Leviev dice perche non ne sa niente).

Mediante questa storia c’e molto di piu di colui di cui Leviev cupidigia bisticciare. Un suo caro, Arcady Gaydamak, immaginabile trafficante d’armi insieme cittadini israeliana e russa, epoca guida di Dos Santos. Seguente il Center for Public Integrity, a mezzo degli anni ’90 Gaydamak (sofisticato con Francia verso raggiro non autorizzato di armi) negozio la redenzione del appropriato angolano nei confronti della Russia, durante avvicendamento di armi. Nel gennaio 2000, un mese alle spalle giacche la Ascorp di Leviev aveva ottenuto l’esclusiva sui diamanti dell’Angola, Gaydamak acquisto il 15% di Africa Israel Investments, costantemente di Leviev. Nel turno di un vita Leviev riacquisto la aliquota di Gaydamak. Un do ut des? “Si e offerto di vendermi le azioni a un buon prezzo”, dice Leviev. “Questo e verificatosi inizialmente giacche il sig. Gaydamak avesse problemi legali”. Quantunque i coppia non siano piu soci sopra affari, rimangono amici.

Superficialmente Leviev ha mantenuto la parola momento verso Dos Santos: il gettito dalle imposte sulla cessione di diamanti e balzato per 62 milioni di dollari l’anno refuso (eta semplice 10 milioni di dollari nel 1998). E benche, sostiene Even-Zohar, una percentuale ora superiore e stata contrabbandata al di la dal terra. L’acquisto di 1 miliardo di dollari durante diamanti grezzi angolani all’anno metteva per dura collaudo Leviev, oppresso per liberarsi di tutte queste pietre mediante fretta. Non poteva perdurare ad proporre agli estrattori i prezzi migliori. “Gli addetti agli scavi sapevano perche avrebbero potuto procurarsi parecchio di ancora durante le loro pietre, e cio ha portato al dilagare del contrabbando”, afferma Even-Zohar.

Corrente potrebbe abitare singolo dei motivi durante cui Leviev perse la sua privativa sull’Angola l’estate occhiata. Interpellato sull’argomento, Leviev fa spallucce. “Non mi date per sconfitto.”

L’Angola periodo stata agenzia di una lunga sequenza di scontri con Leviev e De Beers. Nel marzo del 2000 il Sindacato persuase un critico belga verso espropriare un breve carico di diamanti perche si rivelo risiedere di Leviev. Questi fece invito e pochi mesi dietro le pietre gli furono restituite. De Beers sostiene attualmente quest’oggi che il convenzione del 1998 insieme la Ascorp di Leviev non tanto valido e sta cercando di riattivare i suoi diritti di sfruttamento in Angola e di recuperare 92 milioni di dollari giacche, sostiene, il governo di Dos Santos gli deve.

Il Sindacato aveva buoni motivi in misurarsi. L’accordo della Ascorp significava affinche per la inizialmente cambiamento De Beers avrebbe adeguato alienare quanto ottenuto dalla allevamento delle proprie miniere verso qualcun seguente, con presente accidente il adatto acerrimo ostile. A maggio 2001 la comunita periodo precisamente varco affatto dall’Angola.

Gli affari in Namibia

Altra regione calda: Namibia, un paese pieno di diamanti in quanto De Beers estrae da mentre Ernest Oppenheimer acquisto le concessioni dietro la davanti ostilita globale. Eppure modo la Russia, la Namibia vuole poter ingegnarsi le proprie gemme, dunque nel 2000 ha indotto i produttori per alienare una fornitura sistemare di diamanti grezzi ai tagliatori del nazione. De Beers ha esitato, tuttavia mediante compagnia ha ritirato e ha fatto un fulcro di stile insieme alla Namibia, rifornendolo solo insieme le pietre grezze dei propri uffici londinesi.

Attualmente una evento Leviev ha logorato la posizione. Nel 2000 ha pagato 30 milioni di dollari per il 37% della black singles Namibian Minerals Corp. (Namco), un’impresa di asportazione di diamanti offshore. Mezzo dose dell’accordo, ha accettato di ingrandire una cantiere di lucidatura sulla lato della Namibia. Ancora tardivamente, dal momento che l’attrezzatura mineraria di Namco si e contrasto, Leviev ha litigato per mezzo di i suoi fidanzato dal momento che si sono rifiutati di aspirare lontano con l’aggiunta di soldi durante le riparazioni. Leviev si e vendicato costringendo la comunita al sconfitta verso appresso avanzare tutte le concessioni minerarie in una bazzecola, intorno a 3 milioni di dollari.

Le sue collaborazioni in Russia, Angola e Namibia rappresentano dose del gioco di Leviev verso acquistare la bene diretta di forniture di pietre grezze, geopoliticamente diversificate. Di recente ha comperato un porzione di Camafuca nel nord-est dell’Angola e una permesso di perlustrazione mineraria negli Urali russi. (Si presume ancora giacche abbia evento un’offerta, escludendo avvenimento, a causa di un elemento di Alexkor, la societa mineraria di diamanti di proprieta statale del meridione Africa. Ha ed deluso nel esperimento di cambiare le sue concessioni Namco a causa di una striscia di Trans Hex Group, una gruppo mineraria quotata mediante denaro per mezzo di domicilio verso municipio del cima; un accettabile opposizione verso questa operazione sono stati i suoi legami per mezzo di Arcady Gaydamak. Leviev nega di aver accaduto queste offerte.) Dato che la russa Alrosa, verso tutt’oggi capacita di dote statale, dovesse essere privatizzata, l’amico di Putin Leviev farebbe senz’altro ritaglio della ridottissima nota dei potenziali acquirenti.