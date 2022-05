Di?s que l’absence du pere se fait sentir Abonnes

Pere lointain, pere decede ou pere place a la peripherie une vie de famille Cette absence est en mesure de rendre le quotidien dure et demande avant tout a etre accompagnee

Quand l’absence du pere se fait sentir

«Papa me manque. » L’abrupte realite qui s’impose aux bambins quand un pere disparait du quotidien laisse place au manque, plus ou moins aigu. Realite que l’on pourrait croire banalisee, a le car ou l’eclatement des familles fera souvent du pere le grand absent : un enfant sur trois aujourd’hui ne voit presque plus ou plus du tout le pere cinq ans apres la separation parentale, d’apres l’Institut national d’etudes demographiques (Ined). Mais realite toujours suivie de son lot de difficultes ainsi que tiraillements.

Que le pere de famille soit brutalement fond aussi que ses bambins le voyaient tel leur heros, qu’il soit parti precocement sans plus jamais reapparaitre, ou que le divorce l’ait mis a distance : la mosaique des situations est immense et leurs consequences forcement differentes. Mais un cap reste a tenir Afin de des familles : construire, malgre bien. Et laisser sa place a ce pere.

« En cas de deces du pere, bien depend de l’etat mental du parent survivant, en particulier de la capacite de la mere a Realiser le deuil de le mari fond, et aussi de sa capacite a en parler a ses enfants, note le docteur Roger Teboul, pedopsychiatre et anthropologue. Suivant l’intensite de sa depression, d’apres que la tristesse dure, on voit bien De quelle fai§on l’humeur des bambins fluctue. A priori donc, l’equilibre peut dependre de nombreuses celui qui reste. » L’equilibre familial, i l’origine reduit en poussiere, requi?te d’etre peu a peu refonde.

Des gens de l’entourage ont la possibilite de remplir un certain role d’identification

Comment avancer, quand le poids de l’education pese seul sur les epaules maternelles ? C’est alors important que l’enfant puisse s’accrocher a d’autres balises. Sans pretendre pallier pleinement l’absence du pere – qui demeure irremplacable -, des personnes de l’entourage ont la possibilite de remplir un certain role d’identification. Grands-parents, parrains ou marraines auraient un partie a jouer. Ces relais permettent de montrer que grandir sans pere ne veut pas toujours dire grandir sans reperes.

Ainsi Francois, aujourd’hui lui-meme petit papa, a pu tomber sur au sein d’ le enfance les piliers dans lesquels s’appuyer. Son pere ? Cela ne l’a car « trois fois » entre 1 an et 15 ans. Ses grands-parents, eux, venaient votre week-end sur deux a domicile depuis la separation parentale. « J’etais tres proche de mon grand-pere, et j’ai d’ailleurs eu de nombreux mal lorsqu’il est mort Il existe peu, evoque-t-il. Di?s que j’etais mome, c’est aussi le scoutisme qui a aide : en me donnant un espace de liberte, aussi que j’avais souvent l’impression a la maison de vivre une opposition filles/garcon – ma mere et ma soeur contre moi. Et aussi par la presence de deux chefs de troupe : l’un est un pere de famille, l’autre avait une solide experience en vie, et tous deux incarnaient me concernant des figures masculines. Ils m’offraient ce repere de l’homme dans sa relation aux plus jeunes, quasiment paternelle. » Francois a eu le sentiment de devenir epargne ainsi d’un certain « vide ».

Un vide qui, pourtant, s’instille desfois profondement dans le quotidien quotidienne des enfants. Nombreux paraissent ceux qui, tout en etant attaches a leur pere, ne le voient plus que de maniere hachee. J’ai distance geographique fait d’autant plus souffrir. « Pour autant, les modalites concretes de l’absence n’ont pas toujours d’effets psychiques sur l’enfant. Cela intervient bon nombre, c’est le discours porte sur votre pere, precise Claire Metz, https://datingmentor.org/fr/bbwcupid-review/ psychologue psychanaliste a Strasbourg et auteur d’Absence du pere et separations (1).

Raccrocher le pere a toutes les grands et petits evenements du quotidien

« Fait-on abstraction de votre pere ou non ? Si l’on fait, Prenons un exemple, comme quand il n’avait jamais existe, l’effet est redoutable, car ces enfants n’auront pas droit a leur histoire. Ils ont aussi un beau-pere tres cool, une personnalite structurante, mais l’histoire de l’ensemble de ses deux parents lui echappe. Cela demeure votre sentiment sous-jacent d’abandon, qui est bien la. » D’ou l’importance de raccrocher le pere aux grands et petits evenements du quotidien, si la liaison demeure possible. Car s’il n’accompagne jamais ce que font les bambins, l’absence se creuse d’autant plus. La possibilite de communication, du telephone a la boite de messagerie, constituent en partie votre cordon benefique.

De meme, nos absences professionnelles du pere pendant de longs mois obligent a accompagner au jour le jour la coupure physique. « Plusieurs petits indices – troubles du sommeil, flechissement scolaire – montrent que c’est difficile Afin de l’enfant de gerer ces sequences pere absent/pere a la maison », releve Jacques Delage, therapeute familial et psychiatre a l’hopital Sainte-Anne de Toulon, qui recoit des familles de marins d’une Marine nationale.

« Pour les petits, pourquoi pas, le pere pourra a son retour faire figure d’etranger car ils auront pu perdre quelque peu le souvenir. C’est donc essentiel de le rendre present, ainsi, ils font trente-six facons de le faire : suivre son deplacement sur une grande carte geographique, faire des recits a l’enfant autour des differentes escales ou, pourquoi pas, enregistrer un disque avant qu’il ne parte, lequel servira a l’occasion de l’anniversaire de l’enfant quand le papa va etre a l’autre bout du monde »