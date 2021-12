Des regles en ponctuation en langue etran francaise paraissent souvent meconnues, parfois malmenees.

Foutu pour jour Votre 12 juillet 2021 via ma langue etran francaise – 12 remarques

sa ponctuation du francais est Cependant essentielle concernant structurer ma phrase et J’ai rendre intelligible. Il est alors essentiel de maitriser vos certains normes d’ecriture d’une ponctuation dans le but de respecter nos standards etablis et de capable de beaucoup ecrire.

Votre ponctuation, Voila Alors environ clarte, de confort pour le lecteur , et qualitatif d’ecriture. Ce n’etait nullement Afin de pas grand chose qu’elle pourrait apparue au milieu des grammairiens d’la Grece antique. On vous explique tout au sein de ce billet.

Notre virgule

La virgule propose pour marquer de courte pause Avec Notre phrase. Vraiment 1 separateur qu’on utilise pour laisser le public respirer et donner en rythme dans ma phrase.

La virgule s’emploie

-Lorsque nous faisons de enumeration ou de la liste pour trucs.

J’dois acheter d’un pain, d’la confiture, en miel, un fruit et de ce sel.

-Pour separer des mots, Plusieurs groupes de mots ou dans le cas ou elles paraissent articulees avec Grace a « et », « ou », « ni » (lorsqu’on nos repete plus de deux soir).

Il ne craint ni Votre vent, ni Votre froid, ni votre neige.

-Pour remplacer les conjonctions « et », « ou », « ni » (votre conjonction n’apparait qu’avant Ce dernier mot)

Nous avez les moyens pour prendre de ce caramel, d’un pain, du beurre ainsi que Notre confiture.

-Devant Plusieurs mots, groupes pour mots ou quelques prepositions concernant remplacer Mon rythme de la phrase ou accentuer 1 sens que l’on souhaite donner

J’ mangerai, et un peu plus tard

Nous irons au cinema, car je sais que tu as j’ai besoin de te changer nos pensees.

-Pour mettre de relief un parametre place de tete de phrase

De haut d’la Tour Eiffel, nous pouvons constater tout Paris.

Votre serviteur, je ne croirais pas 1 telle chose.

Exception lorsqu’on inverse vos themes, des points places du tete pour phrase ne sont Manque separes via de la virgule. Exemple dans le salon attendent des convives.

-Pour isoler ou encadrer Plusieurs mots, groupes de mots ou propositions , lequel donnent quelques precisions complementaires

L’enfant, epuise par une telle 1ere journee d’ecole, semble s’ en peu de temps endormi.

J’ vais nous expliquer ma formation Plusieurs nuages, dit Notre professeur.

-Pour signifier Le deroulement dans le temps libre

J’ sa vois, j’ lui demande exige son prenom, me Votre devoile.

-Apres Mon nom pour lieu au sein de l’indication des dates

Grenoble, Votre 17 octobre 1973.

De francais J’ai virgule suit personnellement Un commentaire et est suivie d’une post,[espace] texte.

De anglais meme chose.

Votre point-virgule

Le point-virgule offre pour marquer de pause plus consequente que celle d’une virgule. Cela reste souvent utilise concernant marquer une separation nette au sein de Notre phrase sans avoir recours au point.

-Pour separer Plusieurs propositions ou expressions ayant peu pour relation entre-elles Neanmoins, mon lien logique

Sa planete se rechauffe ; tous les glaciers reculent d’annee de annee.

-Lorsque sa deuxieme proposition debute avec un adverbe.

Sa voiture reste tombee au garage au milieu d’une campagne ; heureusement votre fermier passait avec la.

-Pour mettre de parallele 2 propositions

Isabelle jouait au tennis ; le frere preferait Notre f tball.

Remarques Un point-virgule s’utilise toujours de milieu pour phrase et n’est pas suivi de la majuscule.

-Pour separer nos termes d’une liste introduite par mon deux-points

Commander pour l’epicerie

Du francais Notre point-virgule est entoure d’une espace texte[espace];[espace]texte.

En anglais texte; [espace]texte

Leurs deux-points

Tous les deux-points seront Classiquement utilises pour designer ou annoncer quelque chose Avec ma phrase.

Ils pourront annoncer

-une enumeration

Vos 3 plus redoutables coureurs d’une course sont Thomas, Stephanie, Nicolas.

-une citation ou quelques paroles rapportees.

Paul Valery a devoile « L’art reste fera pour beaux details. »

Arrive au bord d’une falaise, y s’ecria « Ciel, j’habite perdu ! »

-une explication ou exactitude (relation de cause ou de consequence)

J’ ne l’ai nullement voulu Le film y etait tellement vulgaire.

Cela n’a pas fini les devoirs il n’ira gu jouer avec Grace a le frere.

En francais vos deux-points paraissent entoures d’une espace texte[espace] [espace]texte

De anglais propos [espace]texte

Cela vaut bien eviter J’ai repetition quelques deux-points au sein d’ de la meme phrase ( on peut vos remplacer par « car » ou « parce que » ou reformuler J’ai phrase).

Ce point

Mon point indique ma fin de la phrase.

Excepte leurs titres d’?uvres (livre, film…), de phrase nominale, ou sans verbe, se termine avec mon point.

Voila de la particulierement belle histoire.

Votre portrait pour Dorian Gray (roman pour Oscar Wilde)

De francais Mon point suit en direct Notre dernier mot et est suivi d’une article.[espace]texte

Du anglais aussi chose.

Dans les deux cas, le mot suivant Mon point debute via 1 majuscule.

Tous les points pour suspension

Tous les trois points pour suspension peuvent etre utilises au sein d’ differents cas. Ils expriment souvent mon doute, ou mon silence.

On les utilise pour

-indiquer que Notre phrase reste interrompue. Plusieurs cas

1) Notre phrase commencee est abandonnee

Esp que je… Il va me rendre fou !

2) Ils indiquent 1 hesitation de cours de phrase

Celle-ci reste… partie aujourd’hui matin.

3) Ils expriment votre suite d’une enumeration sans Notre citer (remplace « etc. »)

J’aime maints peintres Cezanne, Corot, Klimt, Delacroix, Pissaro, Toulouse-lautrec…

-sous-entendre de suite, de la reference, de la complicite avec Grace a celui a , lequel on s’adresse, votre effet d’attente.

Nous me comprenez…

1 jour, je vais faire Notre tour du monde…

-etre employes apres l’initiale d’un nom ou tout d’un mot (generalement grossier) que l’on ne desire pas citer.

Il K… a raconte une telle etrange histoire.

Blasee de une telle p… pour life .

Des points de suspension ne semblent pas precedes de la virgule ou tout d’un point-virgule.

Entre crochets, tous les points de suspension indiquent 1 coupure au sein d’ 1 citation.

En francais texte…[espace]texte.

De anglais aussi chose.

Le point d’interrogation

Ce point d’interrogation se place pour la fin de la phrase qui pose de la question.

-Dans l’interrogation indirecte, on utilise Un point et non nullement Un point d’interrogation.

Exemple J’me demande exige lorsqu’il a reussi son examen.

-Place entre parenthese (?), Mon point d’interrogation marque l’incertitude.

Exemple William Shakespeare est ne Notre 23 ( ?) avril 1564 pour Stratford via Avon.

Du francais Un point d’interrogation reste entoure d’une texte[espace]?[espace]texte

De anglais texte?[espace]texte

Votre point d’exclamation