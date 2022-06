Dentro de las seres del monte se encuentran mayoritareamente las “madres”, que representan a las guardianes de animales, plantas u otros puntos de la topografia.

Sobre esta modo, las espiritus son seres con los que se establece relaciones cotidianas, emotivas desplazandolo hacia el pelo inclusive sensoriales (Panduro y no ha transpirado Rengifo, 2001), por su accionar podri­a ser los humanos alcanzan sus vi­veres del bosque a traves de la caza y no ha transpirado cosecha, debido a que podemos encontrar en una postura de retribuir. Las humanos nunca solo devuelven al monte por medio de pagos, sino que Asimismo hacen tareas que lo preservan en tanto promueven el alumbramiento y no ha transpirado ciclo vital sobre animales, plantas, agua, suelos y otros seres (Rengifo, Panduro y Grillo, 1993).

Como podri­a ser, la greda, arcilla con la que se elabora diversas ceramicas, Ademi?s tiene la madre guardiana desplazandolo hacia el pelo esta posee un relevante rol respecto a astros asi­ como humanos, regulando ciclos del calendario e igualmente las comportamientos intimos de las parejas Kichwa lamista (Belaunde, 2017). Otros seres importantes son la Yacumama, que reside en rios asi­ como lagos y no ha transpirado el Chullachaqui, deidad protectora del monte, que se personifica como un varon diminuto con un pata persona asi­ como otro animal. Este ultimo castiga a los hombres que transgreden las reglas de convivencia (Rengifo, Panduro y Grillo, 1993).

?????????????? Conocimientos desplazandolo hacia el pelo practicas ti­picos

Las conocimientos tradicionales del poblado Kichwa son amplios y aplican a distintas areas entre las que destaca tratamientos de sostener y fortalecer la salud, especialmente a traves del empleo de plantas.

En la mundo Kichwa lamista encontramos que son las hembras quienes mayoritareamente se encargan del precaucion desplazandolo hacia el pelo la salud sobre las ninos, mismamente como su crecimiento como consecuencia de la planificacion sobre alimentos. Asimismo, Asimismo usan plantas medicinales en distintos contextos. Por otra parte, las preparaciones mas fuertes que necesitan dieta, como las purgas, son llevadas a cabo por curanderos, o en menor grado por ancianas (Faiffer & Belaunde, 2016).

La alimentacion Asimismo es pieza sobre lo que contribuye a gozar de una gran salubridad. En el caso de la condumio, esta tiene que ser preparada con diversos mimos, siendo que algunas cosas solo podri­an comerse en determinados instantes del calendario agricola o ritual. Otro punto trascendente es que determinados animales al acontecer cocinados carente los mimos necesarios, pueden transmitir sus atributos an algunos que lo comen. O Asimismo se da el caso opuesto en donde se busca apropiarse sobre atributos positivos sobre animales o plantas como consecuencia de su ingesta. De este modo, especialmente en el caso de las ninos desplazandolo hacia el pelo ninas, ciertos vi­veres son evitados, puesto que podri­an originar el progreso de caracteristicas poquito deseadas, mismamente igual que otros vi­veres son propiciados, cubo que pueden desencadenar actitudes y no ha transpirado comportamientos anhelados igual que la talento de la caza o el pano.

El conocimiento referente a plantas medicinales entre las Kichwa lamistas seri­a extenso. Usan distintas plantas en diferentes momentos del incremento de la cristiano, asi como Asimismo manejan plantas de determinadas enfermedades o fines. Como podri­a ser, los jovenes varones Kichwa lamistas consumen uchu sanango para animarse a cazar al monte desplazandolo hacia el pelo de ejecutar las manufacturas propias de los varones. En su caso, las chicas jovenes, toman la resina del oje, la corteza del indano o la chuchuwasha de alejar la galbana asi­ como poder despertarse mas temprano, para acontecer atentas con las padres, desplazandolo hacia el pelo ejecutar diversas labores propias sobre la mujer Kichwa lamista (Tapullima, 2012). Entre estas plantas tiene la particular relevancia la ayahuasca, dado que los hombres realizan un ritual por las proximidades sobre su toma para investigar transformarse en un proveedor exitoso Con El Fin De su casa, lo que a su oportunidad les brinda renombre en cybermen sus comunidades (Faiffer & Belaunde, 2016).

Al respecto, seri­a importante senalar que el Estado peruano ha declarado mediante Resolucion Directoral Nacional N° 836/INC-2008 a las conocimientos asi­ como usos ti­picos del Ayahuasca igual que Patrimonio Cultural de la Nacion, practicados por las comunidades nativas en el espacio amazonico y como confianza de continuidad cultural sobre los pueblos indigenas u originarios.

Identidad

Autodenominacion y no ha transpirado diferentes denominaciones

De acuerdo a su localizacion y no ha transpirado contexto sociohistorico, los integrantes del poblacion Kichwa se han conocido como de diversas clases.

Los Kichwa sobre Lamas se autodenominan “llawash o llacuash”. De igual manera, otro tipo de denominaciones que ha recibido este grupo en el tiempo han sido “lamistas”, “lamas”, “lamano” y no ha transpirado “motilon” (Wise & Ribeiro, 1978). Las Kichwa del Napo han recibido nombres igual que “quijo”, “kicho” o “quixo”; no obstante, formas actuales de denominacion de este conjunto son “napuruna” o “kichwaruna”, esto ultimo significa “gente que acento Kichwa” (FORMABIAP, 2014). Por otro lado, las Kichwa del Pastaza Asimismo se denominan a si mismos como “ingas” (CORPI, 2002).