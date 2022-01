?Dejaria a mi pareja? Importancia de la gravedad sobre la transgresion, la satisfaccion y no ha transpirado el compromiso en la toma sobre resolucion

Marta Garrido-Macias 1 , Inmaculada Valor-Segura 1 , Francisca Inclusero Jimenez 1

1 Univ. Cinuela, Fac. Psicologia, Dep. Psicologia Social, Foco de Investigacion Pensamiento, Cabeza desplazandolo hacia el pelo Comportamiento, Espana

Sintesis

Dejar una comunicacion de pareja resulta una de estas decisiones mas complicadas que los usuarios tienen que adoptar, en ocasiones, en cualquier momento de su vida. Esta investigacion pretende colaborar a la comprension del transcurso implicado en esta toma sobre decision a traves de 2 estudios. En el primeramente participaron 265 seres de poblacion general, examinandose las diferentes tipos sobre transgresiones (conflictos) que llevarian a dejar la comunicacion, la gravedad desplazandolo hacia el pelo las diferencias sobre genero en dichas transgresiones. En el segundo analisis (109 participantes sobre poblacion general) se analiza la impronta de la gravedad de la transgresion, la satisfaccion asi­ como el compromiso en la probabilidad de dejar la conexion por medio de la huida. Los resultados de el primer estudio mostraron que la infidelidad es la transgresion de mayor gravedad asi­ como la mentira, la mas leve. Tambien, las chicas perciben las transgresiones como mas graves que los varones. En el segundo analisis se comprueba que el aprieto media la comunicacion entre satisfaccion y probabilidad sobre dejar la comunicacion ante la transgresion leve (vs. grave). Las objetivos resaltan la importancia que la gravedad sobre la transgresion, el aprieto asi­ como la satisfaccion tienen en la toma de eleccion sobre dejar la trato de pareja o conservarse en la novia.

Los conflictos que se producen en las parejas podri­an deberse a multiples causas, dentro de las que podemos encontrar las transgresiones relacionales , definidas igual que la violacion percibida por un falo de la pareja de estas reglas necesarios Con El Fin De la conexion, bien de modo implicita o explicita sugardaddymeet ( Finkel, Rusbult, Kumashiro y Hannon, 2002 ). Finkel et al. (2002) proponen 4 clases sobre transgresiones en el seno de estas relaciones interpersonales intimas a) violacion sobre la criterio de la monogamia (infidelidad emocional o fisica, o carencia sobre apuro); b) violacion de estas normas sobre dependencia (proceder celoso o posesivo); c) violacion de estas reglas de intimidad (vulneracion sobre la intimidad de la pareja compartiendo su noticia privada con los otras), y d) violacion de las normas de decencia (mentiras o enganos a la pareja, insultos, avergonzarlo/a en publico, criticarlo/a, etc.).

La ocasion la transgresion ha tenido lugar, las personas se enfrentan a la faena sobre elegir En Caso De Que dejar la relacion o no realizarlo. En este aspecto, existen una grupo de variables que influyen en esa toma de decision.

Gravedad de la transgresion

La gravedad de la transgresion acontecida en el interior sobre la comunicacion de pareja ejerce la poder en como dan respuesta los individuos a mencionado enfrentamiento asi­ como en si finalmente deciden o nunca seguir con la relacion ( Metts asi­ como Cupach, 2007 ). De manera general, la evidencia empirica ha verificado que sera mas probable dejar la conexion cuanto gran sea la gravedad percibida sobre la transgresion ( Waldron y no ha transpirado Kelley, 2005 ). Asimismo, en comunicacion con el genero, la literatura muestra que las hembras perciben las transgresiones igual que mas graves que los miembros masculinos, debido, entre otras causas, a que estos poseen un umbral mas elevado sobre dolor fisico y emocional que las chicas ( Schumman y Ross, 2010; Valor-Segura, Exposito y Moya, 2010 ). Mas concretamente, sobre todos los tipos sobre transgresiones, la infidelidad ha sido considerada la mas grave ( Abrahamson, Hussain, Khan desplazandolo hacia el pelo Schofield, 2012; Beltran-Morillas, Valor-Segura y no ha transpirado Exposito, 2015 ), puesto que viola las reglas de exclusividad relacional y usualmente va en bicicleta al fin sobre la relacion ( Pettijohn desplazandolo hacia el pelo Ndoni, 2013 ). La evidencia empirica muestra que es mas probable que las mujeres opten por culminar con la comunicacion despues de la infidelidad emocional, mientras que los hombres lo harian tras una infidelidad sexual ( Frederick y Fales, 2016; Pettijohn y Ndoni, 2013 ), no obstante otros estudios no encuentran diferencias sobre genero ( Weiser y no ha transpirado Weigel, 2014).

Satisfaccion asi­ como compromiso en la comunicacion

Cuando las transgresiones ocurren dentro de estas relaciones sobre pareja, ademas sobre la gravedad sobre la transgresion ocurrida, existen una grupo de caracteristicas sobre la trato que Asimismo influyen en la toma sobre eleccion ( Metts asi­ como Cupach, 2007 ), siendo algunas de las mas estudiadas la satisfaccion asi­ como el apuro, recogidas en el Modelo de Inversion propuesto por Rusbult (1980, 1983) . En este maqueta se establece que el grado sobre compromiso sobre una ser seri­a el predictor central de su eleccion sobre descomponer o sostener la conexion, con lo que un mayor aprieto llevara a la gran probabilidad de sustentar la contacto a largo plazo ( Monteiro, Costa-Ramalho, Ribeiroy Pinto, 2015; Anderson y Saunders, 2003 ), respondiendo a las conflictos de manera constructiva y no ha transpirado olvidando las transgresiones de la pareja ( Finkel et al., 2002 ). A su ocasii?n, proverbio apuro esta mediado por otros 3 causas importantes la clase de estas alternativas a la comunicacion percibidas igual que disponibles, el volumen sobre la inversion (numero y dimension sobre las dinero que lo mantienen unido a la comunicacion) y el nivel de satisfaccion (evaluacion favorable de la relacion) ( Rusbult asi­ como Martz, 1995 ). De estos 3 elementos, esta investigacion se centra especificamente en el proposito de la satisfaccion sobre el apuro, ya que varios estudios han demostrado que la satisfaccion es un predictor mas duro del apuro sobre lo que lo son la inversion desplazandolo hacia el pelo la calidad de las alternativas ( Rhatigan y Axsom, 2006 ), de este modo como que la satisfaccion es el predictor mas firme sobre la determinacion de finalizar con la comunicacion ( Ferrara y Levine, 2009 ), tomando en gran medida esta determinacion las personas que se encuentran menos satisfechas con su comunicacion ( Katz, Washington Kuffel y no ha transpirado Brown, 2006 ). Sobre este manera, el hecho de que la trato se vuelva insatisfactoria tras la ocurrencia sobre una transgresion puede ser finalidad bastante Con El Fin De dejarla, falto tener que considerar otras variables igual que la inversion o la clase sobre alternativas. De este modo, un incremento en la satisfaccion con la conexion de pareja podria vestir a un mayor compromiso con la misma, incrementando con ello los costes sobre irse sobre la trato, por lo que sera menor probable que se abandone ( Edwards, Gidycz y Murphy, 2011; Truman-Schram, Cann, Calhoun desplazandolo hacia el pelo Vanwallendael, 2000 ).

Dejar la comunicacion la huida igual que estrategia sobre resolucion de el conflicto