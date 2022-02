De voordelen en nadelen van Ashley Madison

Als gevolg van de crack in 2015 was de veiligheid van de gegevens van de bezoekers een best prioriteit geworden. Daarnaast zouden ze een tweede crack niet overleven. Niet qua vertrouwen maar ook financieel niet. Need als ze nu nog een keer gehackt zouden worden, dan was de boete die ze krijgen een veelvoud van het eerste bedrag. Om die reden are deze webpages waarschijnlijk betrouwbaarder dan menig andere web site. Ook qua confidentiality beweren ze de zaken goed geregeld te hebben. Een confidentiality statement staat op hun website.

Betalingsmogelijkheden

De betalingsmogelijkheden bij Ashley Madison zijn een beetje karig. Waar vele andere attractions een back scala aan opties bieden, heeft deze dating site slechts twee of drie manieren om credit te kopen, dit zijn:1) De belangrijke creditcards, hier wordt onder andere mee bedoeld Mastercard, Visa en Maestro (satisfied discrete afschrijving onder de naam Amda).2) Paypal3) Daarnaast zou er nog een mogelijkheid zijn te betalen came across kadobonnen van grote winkelketens.

Discretie staat voorop

Bij Ashley Madison vinden ze het tegenwoordig zeer belangrijk dat mensen echt anoniem kunnen blijven. Dit is actually mogelijk mede veroorzaakt dat ze in het verleden te maken hebben gehad satisfied een tool, waarbij veel gegevens zijn gestolen. Op zich was dit uiteraard een slechte zaak. Echter van dit incident hebben ze wel wijze lessen getrokken en daardoor are de site tegenwoordig waarschijnlijk beter beveiligd, dan menig andere website, want zoiets willen ze nooit meer meemaken. Lees ook de tekst hierboven over de hack.

Discretie is actually ook belangrijk, omdat fulfilled label mannen en vrouwen die vreemdgaan, dit gegarandeerd veilig en anoniem willen doen. Anders zouden zij web zo goed een relatie kunnen beginnen fulfilled de buurvrouw/ buurman of een collega van het werk. Maar dat doen ze niet, omdat ze zeker willen mulatto dating sites weten dat het niet later als nog bekend wordt. Ze willen achteraf geen gedoe.

Er wordt aangeraden om een apart emailadres aan te maken voor de site en geen herkenbare foto’s te publiceren die voor iedereen zichtbaar kunnen zijn.Ook de afschrijving van een eventuele betaling gebeurt onder een distinct naam.

Is Ashley Madison artificial ?

Wij denken zelf van niet. De vele slechte feedback satisfied klachten pass away op net staan, zijn voornamelijk oud of van leden perish hun oordeel baseren op nieuwssites fulfilled a€?nieuwsa€?artikelen van 5 jaar geleden. Na de crack is er veel veranderd, ook op het gebied van eerlijkheid en betrouwbaarheid van de profielen, need voordien is het inderdaad wel dubieus en waren er weinig vrouwen. Mede door de hack heeft deze website enorm veel gratis publiciteit gekregen en omdat vrouwen, die op zoek zijn naar een people, de site nu volledig gratis kunnen gebruiken, heeft de hack ironisch genoeg geleid toddler veel goeds in de leden verhoudingen, namelijk een enorme hoeveelheid extra vrouwen op de websites.

Anno 2021 hebben niet alleen mannen behoefte aan anonieme seks, dat geldt ook voor steeds meer vrouwen. Velen kiezen ervoor dit liever via een anonieme sexdating webpages te doen dan via hun eigen sociale kring, omdat de kans dat dit in de openbaarheid komt via een sexdating webpages als AshleyMadison relatief verwaarloosbaar try. Zeker als je dit vergelijkt satisfied vreemdgaan found iemand uit je eigen sociale kring.

Voordelen van Ashley Madison a€? Gratis inschrijven a€? Je hoeft niet continue per verstuurd bericht te betalen, alleen de eerste keer get in touch with maken fulfilled iemand kost credits a€? Een grote internationale website perish al bestaat sinds 2001 fulfilled tegenwoordig veel echte leden a€? Je gegevens lijken veilig (zeker na de hack in 2015) a€? Site is voor zowel sexdating, vreemdgangers en normale internet dating a€? Grote datingsite, wij waren de 72,1 miljoenste en nog wat a€? Veel handige functies