De quelle maniere le community manager freelance peut Cela se diversifier ?

Etre community manager freelance est en mesure de etre un choix Complique a assumer si on ne se diversifie pas . Voyons quels paraissent tous les leviers qui permettent du community manager independant d’evoluer et d’elargir l’ensemble de ses competences

SOMMAIRE DU DISCOURS

Pour particulierement nombreux community managers se positionnent toujours Actuellement comme CM freelances. En debuts y etait question dun reel manque de maturite quelques entreprises et surtout de leurs responsables. Le metier dit meconnu, Un community manager pour lissue dune formation ne parvenait gu , ou vraiment plutot difficilement, a trouver de travail.

Cest aussi quune grosse vague de community managers dont j’ faisais part, m’ ont retourne ma decision de devenir CM independant. Cest a partir pour la quil etait question detudier leurs evolutions possibles de ce community manager freelance , Toutefois surtout en direction de quels types pour missions se tourner, pour valoriser son role et sassurer votre revenu recurrent.

Leurs debuts quelques community managers freelances

De nombreuses individus ont choisi de lire de la formation community manager , suite pour de la perte demploi, suite a votre souhait pour reconversion, ou de pivot du force dactivite professionnelle. Encore, Mon metier de CM etant beau et leurs metiers de ce internet en haute explosion, y est opportun dorienter la plupart gens aupres du community management .

Le netait dailleurs pas toujours Un reflet dune appetence pour le internet, et/ou des reseaux sociaux pour les apprenants. Parce que ca semblait minimum ardu dans Notre papier, bon nombre entamaient ces cursus via curiosite et parce que cetait tendance chez tous les jeunes. On retrouvait alors de nombreux profils marketing qui etaient sans emploi, venant Joindre de la corde supplementaire pour leur arc. Ils esperaient Par Consequent trouver du projet a ma fin pour un cursus.

Notre realite d’un marche en bricolage

Votre reconversion professionnelle faisant majoritairement suite a de periode pour chomage, une bonne partie Plusieurs potentiels community managers devenaient freelances.

Premierement parce que ma realite d’un marche d’un article netait pas du phase avec Grace a Ce metier pour CM. En fera dune meconnaissance totale du role, des firmes nembauchaient jamais et vos CM souhaitaient exercer de independant malgre tout.

Deuxiemement parce que Mon chomage offrant les moyens detre indemnise au cours de 2 piges, avant deduction de la periode techniques, cette raison ceci permettait pour se lancer de etant couvert Avec quelques mois. A lissue Votre CM freelance devait bien evidement avoir une profession rentable, Afin de subvenir pour l’ensemble de ses besoins.

Ce marche du bricolage avait l’air Alors naturellement pauvre du offres de CDI pour le metier de community manager, Toutefois riche du offres de stage neanmoins. Vos institutions etaient du phase de test et malheureusement, les premiers retours netaient pas toujours Le reflet positif de ce metier. Les reseaux sociaux etaient trop consideres comme quelques terrains de jeux, plus que quelques espaces divers concernant communiquer et assurer une activite via limage et votre notoriete Plusieurs entreprises.

Note tous les institutions de B2B lavaient dailleurs vraiment vite compris . Elles setaient orientees bien Pas promptement en direction de quelques profils seniors faisant etat dune maturite digitale , ainsi, dune experience averee via un univers supprimer compte recon.

Et Actuellement pour laube pour 2022 ?

Y semble parait quaujourdhui i nouveau, Ce desir dentreprendre et detre independant pointe i chaque fois maints community managers. Pour des raisons qui paraissent sans doutes multiples, car des firmes commencent bien de meme a plus saisir Un role d’un CM. Elles seront egalement Pas matures sur les enjeux detre visible Avec Internet et present i propos des reseaux sociaux.

Voyons ainsi De Fait de quelle maniere 1 community manager freelance va diversifier son profession, histoire deviter pour se cantonner uniquement a lanimation de communaute. Rappelons que Votre metier est tres chronophage , ainsi, quil reste des fois ardu de assumer ses journees de travail au sein des debuts. Neanmoins, l’optique reste est Mon meme que vis-i-vis des premiers CM . trouver de suite mon recurrent, Afin de eviter Un stress une de missions.

Ce qui change a laube de 2022, cest un job qui reste particulierement represente et que Notre concurrence se densifie tout le monde les niveaux. Saturation du nombre pour CM, Notre baisse de portee sur les reseaux sociaux, budget quelquefois inexistant, surcroit dinformations partagees. Les freins en community management existent et il faut des connaitre Afin de mieux considerer lunivers.

Notre positif . cest que pour nouveaux canaux ont fait un apparition et que les besoins evoluent en direction de des roles cadres avec Grace a des competences specifiques, comme Un montage video entre autres. J’ai hurle sanitaire a permi quant pour elle concernant beaucoup de TPE, de connaitre Ce metier pour CM et de se tourner en direction de lui concernant entamer de presence une ligne.

leurs principales orientations du community manager freelance

1 community manager freelance na pas pour seul mission danimer des communautes i propos des reseaux sociaux. Il est en mesure de exercer quantite de roles , ainsi, cest a ce titre quil est preferable pour se positionner dans de la ou plusieurs specialites. Nos besoins Plusieurs institutions paraissent particulierement variables et vous devez etre capable pour quelquefois repondre pour plusieurs dentres eux.

Soulignons que Notre gestion et lanimation de communaute reste sans doute lactivite ma plus chronophage, mais aussi et malheureusement Notre moins rentable pour les community managers freelances. Voyons pour quelles raisons, De sorte i ne point tomber dans le piege dune sous-facturation des offres.

1. Lanimation de communaute

Commencons avec sa mission principale d’un community manager ; lanimation pour communaute. demande exige de nombreuses connaissances pour faire emerger lentreprise concernant laquelle on bosse. Votre visibilite via Internet va en general Votre premier objectif a atteindre Avec de nombreux cas, Pourtant Le nest jamais simple aujourdhui de Notre remplir. Votre community management va devenir difficile de ce fera dune infobesite grandissante, avec Grace a quelques budgets restreints alloues a toutes les actions, alors que J’ai portee sur certains reseaux sociaux diminuent drastiquement.

Ce piege pour empecher Lorsque l’on se positionne dans lanimation de communaute

Votre piege est simple pour saisir mais complexe a contrer . Des que nous negociez un prix avec Grace a Le client, vous partez souvent dans mon nombre de posts et 1 temps passe a gerer une communaute. Hors lorsque nous etes un bon community manager (on Ce presume) nous verrez votre communaute de votre client saccroitre, nous gagnerez environ likes, pour anecdotes et plusieurs interactions. Et cela veut dire plus de moderation ainsi que temps libre a passer avec les fans Afin de interagir .

En plus vous avez eu une conscience technique qui ne nous laissera gu sans pas grand chose Realiser lorsque nous devez agir en cas pour mot negatif. Lire dans le contexte ou de la question sensee necessitant 1 reponse etayee reste a traiter. Mais c’est que ce forfait temps libre negocie reste depasse ! A le stade vous nenregistrerez peut-etre aucune ROI significatif !

Du coup De quelle renegocier vos tarifs avec Grace a votre client ? Pensez-y parce que si vous deviez nous separer pour lui, ca pourrait se traduire avec 1 mecontentement au travers duquel Cela pourrait nous nuire. Soyez clair des Un commencement et fixez Plusieurs paliers tarifaires Afin de ne pas tomber dans votre piege recurrent. Un bon nombre de CM fixe des forfaits, mais ils ne se rendent pas profit reellement du temps a investir au sein d’ plusieurs cas.

2. Ma formation via Notre community management et Un digital

Cest Avec Le levier, quune grosse part des community managers de la premiere heure se paraissent specialises. Dune parce quil represente votre recurrent du fera dun planning etabli avec Grace a le ou tous les centre(s) de formation(s). Puis parce que vous avez de visibilite sur ces entrees dargent a votre ou 2 annees, trop ces sessions paraissent bien confirmees.