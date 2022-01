?De que hablan las hembras mientras los varones duermen siesta?

Por Patricio De la Paz

17 sobre Junio, 2021

En las bazares de Iran, en las plazas, en sus parques, en sus jardines, seri­a imposible no formularse la duda. Mas aun cuando en todos estos sitios uno agudiza el agujero desplazandolo hacia el pelo percibe que se repite la misma escena las mujeres iranies caminando extremadamente compuestas, casi invariablemente silenciosas, moviendose a cargo sobre los hijos o en un modesto segundo plano detras de las maridos, las hermanos o todo hombre sobre la clan. Cuando andan solas en conjunto, igual se esfuerzan por pasar desapercibidas. De ningun modo un bramido, nunca un exabrupto. Ni pensar en que puedan dirigirse espontaneamente a un turista, como si lo realizan las pares masculinos cuando les da la gana. La normativa en este estado -donde la administracion seri­a religion y a la inversa- manda que ellas deberi­an ser lo mas discretas posibles.

Entonces, la pregunta inevitable ?De que hablaran estas mujeres cuando los varones no estan presentes, cuando estan en total decision y no ha transpirado libertad dentro de ellas, cuando nunca poseen el abertura controlador arriba?

Entretanto me paseo por Iran nunca dejo de pensar en eso. En que esa correccion, esa imperturbable calma de la mujer, nunca puede mantenerse an al completo suceso. Deben estar momentos de arrebato, instancias de desborde. Es natural, es persona. Pero claro, ninguna cosa de eso se ve en las plazas, ni el las mercados, ni en los parques, ni en las jardines sobre este estado que fue la esplendorosa Persia.

Estuve un mes en Iran en 2019 desplazandolo hacia el pelo me vine de regreso con esa pregunta encima. ?De que hablaran las hembras en ese pais cuando por fin podemos encontrar solas, comodas, libres?

Estuve un mes en Iran en 2019 y me vine de regreso con esa pregunta arriba. ?De que hablaran las mujeres en ese pais cuando por fin podemos encontrar solas, confortables, libres?

Tuve que aguardar la respuesta. Me llego realiza escasamente 2 semanas. Y no ha transpirado fue debido a un ejemplar ilustrado de la continuamente aguda Marjane Satrapi, que acaba sobre acontecer reeditado. Se llama “Bordados”.

Marjane Satrapi (1969) seri­a la hija sola de un matrimonio irani. Crecio en Teheran en los ultimos anos de el sha Reza Palhevi y no ha transpirado los primeros de la Revolucion Islamica que lo saco del trono. Su parentela estuvo de acuerdo en acabar con el reinado del emperador, sus privilegios y no ha transpirado su dura represion a la intelectualidad de izquierda, sin embargo quedo estupefacta -como demasiadas- ante el curso sobre los hechos los ayatolas nunca se movieron mas del obtener y, apoyados en la fe estricta y no ha transpirado normativa, levantaron un gobierno teocratico que hasta hoy rige en Iran. Marjane, siendo veinteanera desplazandolo hacia el pelo con una comunidad tan asfixiante alrededor, termino yendose de el pais y no ha transpirado se instalo en Francia.

Las pormenores de esa historia las conto asi­ como dibujo la novia misma en su obligado texto “Persepolis” (2000), que retrata esa incomodo, esa afliccion profunda, que se instalo para todo el tiempo en muchos iranies. Esa sensacion sobre haber sido estafados. Pero despues dio un respiro de equilibrar ese vacio que dejo en el busto sobre quien la leyo, 3 anos luego aparecio “Bordados” (2003). Que es mas luminoso, asi­ como muestra un bando mas amable -incluso placentero- de Iran esa rutina de estas chicas de reunirse por las proximidades de un samovar a tomar te y hablar. Alli, resguardadas al interior del hogar, ellas conversan, abren sus corazones, se confiesan, se rien intenso, mientras ellos se van a descansar la siesta.

?De que hablan entonces estas chicas? Segun la autora del ejemplar, de esto de infidelidades, sobre virginidad, sobre matrimonios concertados, de cirugias plasticas, de rebeldias, sobre los tabues del sexo. Un universo femenino irani que Satrapi -como es su sello- arma asi­ como dibuja a partir sobre sus propios recuerdos. De esas reuniones con su origen, su abuela, las tias, sus amigas. Instancias en donde, sobre todo, estas chicas se burlan sobre al completo. Falto que nadie las juzgue.

?De que hablan por lo tanto estas hembras? Conforme la autora de el ejemplar, de esto sobre infidelidades, de virginidad, de matrimonios concertados, de cirugias plasticas, sobre rebeldias, sobre las tabues de aplicacion fling el sexo. Un universo mujeril irani que Satrapi -como seri­a su sello- escudo y dibuja a partir de sus propios recuerdos.

En esas reuniones, sobra decirlo, todas las chicas estan desprovisto el manto con que deben taparse el cabello cada ocasii?n que salen a la avenida.

Soudi goza de 34 anos de vida, esta casada, espera su primer hijo y vive en Shiraz, la localidad hermosa de el sur sobre Iran, archi famosa por sus rosas perfectas y no ha transpirado por tener la tumba de el poeta Hafez. Soudi seri­a guia turistica y no ha transpirado habla fluido ingles. Seri­a amiga de un amigo, y hago trato con la novia por WhatsApp. Deseo que hablemos sobre “Bordados” asi­ como esa practica de estas chicas iranies que se reunen a hablar entretanto toman el te sobre la tarde.

Ella no conoce a Marjane Satrapi, pese a lo famosa que es. No seri­a extrano. Al interior sobre Iran es trabajoso conocer de aquellos compatriotas que se han ido al extranjero y, desde la orilla que sea, disparan contra el regimen teocratico que las gobierna permite mas de cuarenta anos de vida. Nunca importa lo conocidos o talentosos que sean son enemigos, desplazandolo hacia el pelo a ellos el regimen los borra, Solamente nunca Hay. Soudi se emociona cuando ve algunos dibujos de el ejemplar. “Voy an explorar referencia de esta autora”, se promete a si misma.

Dice que lo que cuenta “Bordados” seri­a veridico y que todavia hay. “Aunque todo, igualmente las costumbres, ira cambiando con el ocurrir del tiempo… la ciencia nos va separando sobre la gente”, advierte. Sin embargo, se alegra de que estas reuniones sobrevivan, sobre todo en familias numerosas que viven en pueblos chicos.

“Por ej, las chicas de mi clan, especialmente las que son amas de morada, pasan demasiado lapso juntas; se sientan en el huerto para hablar entre ellas mientras elaborar bordados o crochet, fuman pipa de agua, toman te, limpian vegetales. Conversan acerca de los maridos, su relacion conyugal, las hijos”, dice. “Es la costumbre practicada por mujeres mayores, sin embargo que sigue siendo atractiva de las jovenes asi­ como mas modernas”.

En el ejemplar de Satrapi, las protagonistas son desinhibidas. Inclusive la abuela, que tal vez seri­a la mas osada. Hablan desprovisto metaforas desplazandolo hacia el pelo se molestan dentro de ellas. “En esas reuniones, las hembras son muy divertidas y no ha transpirado se encuentran felices, tanto que en ocasiones se olvidan de las momentos amargos y las inconvenientes de las vidas”, confirma Soudi.

En el ejemplar de Satrapi, las protagonistas son desinhibidas. Incluso la abuela, que igual ocasii?n es la mas osada. Hablan desprovisto metaforas asi­ como se molestan dentro de ellas. “En esas reuniones, las chicas son bastante divertidas y no ha transpirado estan felices, tanto que en ocasiones se olvidan de las instantes amargos y no ha transpirado los problemas de las vidas”, confirma Soudi.

<