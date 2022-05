De este modo ‘cazaba’ la asesina de Badoo: “Me gustan las maduritos”

La venezolana ‘Dulce Angel’, que habia pedido asilo mandatario en Espana, buscaba “presas faciles” Con El Fin De robarles

Con su pareja, atrajo a 3 victimas a un villa sobre Zaragoza en donde los asaltaban; uno sobre ellos fue enterrado vivo

Candy Arrieta, que en las redes sociales se daba a descubrir igual que ’Dulce Angel’.

Especialista en Sucesos

Especialista en sucesos, investigacion

Se hacia seducir ‘Dulce donaire’ en Badoo, una red social de contactos. Con fotos sugerentes asi­ como mensajes subidos sobre tono, atraia a hombres con el fin de que acudieran a verla a Pedrola (Zaragoza) en busca del sexo que les prometia. Seguidamente, Hedangelin Candy Arrieta, una venezolana sobre 34 anos de vida, los secuestraba y no ha transpirado les golpeaba brutalmente de robarles. Tenia la asistencia de su pretendiente, Mohamed Achraf, un marroqui sobre 35 anos de vida asi­ como progenitor de 3 hijos, con antecedentes por maltratar a su anterior chica. 2 sobre esos mensajes han sido descubiertos en la investigacion de el caso, segun ha podido saber EL DIARIO. En el primero, enviado a su segunda victima, le anunciaba: “Me gustan los maduritos”. El segundo era bastante mas explicito.

Candy y su pareja estan en prision desde el cinco sobre octubre, acusados de atacar a tres varones en los meses sobre esti­o. A la ultima victima, Jose Antonio fino, un informatico sobre 54 anos de vida de Getxo (Vizcaya) que se habia separado sobre su chica, lo golpearon Incluso dejarlo inconsciente. Le robaron unos 1.500 eurillos y un Mercedes de superior escala que vendieron por 10.000 euros en la red. Luego, lo enterraron vivo en un paraje apartado de Pedrola.

Joyas y dinero

La Guardia Civil encontro el fiambre el 27 de septiembre despues de la ardua investigacion en la que participaron agentes de la Unidad Central Operativa, la Comandancia sobre Zaragoza desplazandolo hacia el pelo la Ertzaintza. Excesivamente cerca de alli, Candy desplazandolo hacia el pelo su novio tenian la que Conforme las investigadores era “su base de operaciones”, una nave en la cual escondian su botin: coches, joyas y no ha transpirado dinero que consiguieron arrebatar a los hombres que caian en la fulleria sexual sobre mujer.

Los investigadores de la UCO tratan de examinar cuanto tiempo llevaba actuando la pareja, que escasamente hacia unos meses que se conocia. Ademas, con que objetivo morapio Candy a Espana y no ha transpirado si pudo formar pieza de alguna red sobre prostitucion. Si saben puesto que la femina llego desde Maracaibo, desplazandolo hacia el pelo que alli, a juzgar por las fotos que publicaba en sus redes sociales, nunca tenia una penosa vida.

Despues de ocurrir fugazmente por Madrid, se fue a la Comunidad Valenciana, desplazandolo hacia el pelo alli pudo descubrir a Achraf. Ambos terminaron trasladandose a Pedrola, el villa en donde vivia parte sobre la clan de el marroqui. En la poblacion aragonesa, de unos 3.700 habitantes, Candy no paso desapercibida, aunque en sus funciona de seniorfriendfinder pi?ginas sociales se camuflaba adoptando distintas identidades.

El gancho

La novia fue el cebo, el encanto, para ganarse la empuje de las tres victimas, aunque su responsabilidad en la supuesta trama delictiva nunca se limitaba a la sobre la simple complice, apuntan fuentes del caso a EL DIARIO: “Ella tomaba la empuje, elegia an una victima en Badoo carente indagar un perfil concreto, unico buscaba que el adulto aparentara tener un gran obtener adquisitivo. Realmente no queria un ligue ni un novio, sino la victima facil. Siempre era ella quien contactaba con las victimas y no ha transpirado nunca al reves”.

El modus operandi era invariablemente el mismo, si bien con un matiz: Candy iba seleccionando cada ocasii?n “mejor” a las victimas, advierten estas mismas fuentes. La femina nunca acerto de el todo con la primera, un rumano treintanero a quien ella, Mohamed y no ha transpirado un tercer complice de Barcelona atacaron asi­ como robaron, carente emplear armas de fuego. Unico consiguieron sacarle unos 50 eurillos.

Pese a lo que habian deducido de su foto en Badoo, el hombre, que denuncio asistido por el abogado Jose Cabrejas, que tambien representa a la segunda victima sobre Candy, nunca tenia mas dinero en su perfil. Eso si, se quedaron con su automovil, un Renault Clio, que acabaron desguazando de venderlo por prendas en internet asi­ como adquirir mas beneficio, Conforme las pesquisas.

Segunda victima

Apenas un fecha asi­ como medio tardo Candy en persuadir al segundo hombre al que tendio sus pi?ginas en Badoo. Era un patron de 58 anos, divorciado de Tudela (Navarra) al que la novia y no ha transpirado Mohamed asaltaron y robaron unos 1.000 eurillos. “por lo tanto ella se hacia atraer ‘Bella’. Escasamente daba noticia en si misma, unico colgaba demasiadas fotos sobre cuerpo sereno, ligera de ropa. Desde Durante la reciente charla, fue al grano”, recuerda el vi?stago del patron en declaraciones a EL DIARIO. “Mi progenitor es un adulto que a pesar de su edad se cuida y posee buen fisico, ella era consciente sobre la desigualdad sobre perduracion asi­ como le mando mensajes zanjando pronto ese tema, le dijo: ‘me gustan las maduritos'”, anade.

“Mi pater habia tenido otras citas a traves de Badoo, aunque al completo habia ido todo el tiempo mas lento: lo normal era que pasara tres semanas o un mes intercambiando mensajes con una femina anteriormente sobre verse, por eso le sorprendio que Candy quisiera mantenerse con el tan pronto”, asegura el vi?stago de la segunda victima sobre la venezolana. La novia consiguio que el empresario “dejara de pensar con la cabeza”, apunta su familiar. Segun ha podido saber este habitual, anteriormente sobre estar, la chica le hizo una videollamada y no ha transpirado luego le escribio un mensaje en el que explicitaba su predisposicion a sustentar relaciones sexuales.

El 4 de septiembre, este empresario navarro se desplazo en ferrocarril desde Tudela Incluso la estacion sobre Luceni, a diez minutos de Pedrola. Alli le esperaba Candy, quien le informo nada mas regresar de que una amiga suya iba a llevarlos en automovil hasta un hotel Con El Fin De consumar su coincidencia. En su denuncia ante la Guardia Civil, recordo que, por lo tanto, “un varon flaco, atezado, con gorra desplazandolo hacia el pelo que entremezclaba las acentos arabe y no ha transpirado latino”, que resulto ser Mohamed, le dio un ataque en la cabecera con una grifo inglesa.

Seguidamente, “me ataron sobre pies desplazandolo hacia el pelo manos, me metieron en un cajon dentro del maletero de un coche asi­ como el coche se puso en velocidad por un trayecto. Despues pararon el auto, pusieron musica a bulto alto asi­ como abrieron el maletero. Entonces me pidieron el codigo pin sobre mi postal sobre credito”, conto el patron a las investigadores.

Conforme consta en la denuncia, despues de tratar conseguir dinero en productivo de un cajero, Candy asi­ como su pareja lo amenazaron con cortarle un dedo En caso de que se ponia en trato con su familia de pedirles que les entregaran 12.000 eurillos, rebajando finalmente la cifra exigida a 3.000 euros. Segun conto el empresario, Candy llego a amenazarlo con una pistola, pero el consiguio escapar de las secuestradores.