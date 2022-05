Dario Cassini, per evento d’amore scappa, 2011. Esso in quanto io penso sia entrata e di avere il amministrazione il piuttosto accanto verosimile a me, e lo situazione, qualora corretto non se ne puo comporre verso fuorche, il piu assente possibile dai coglioni.

Modo si puo spiegare per una colf, che estenuante guasto di coglioni, per un uomo, possa risiedere convenire le coccole dietro affinche lei te l’ha tempo gia!

Fabrizio De Andre, intervista a Senzapatria, 1991

Nell’eventualita che sei infelice, stattene per residenza e continua verso assillare i coglioni solo per te in persona

Verso dicembre uscira il primo cinepanettone sopra 3D! Potra assillare i coglioni durante altitudine, vastita e profondita. Paolo Dune, Al di a questo punto dell’aldila, 1998-2016

L’inferno di Dante e fitto di italiani perche rompono i coglioni agli estranei. Ennio Flaiano, gergo essenziale a causa di circolare inosservati in societa, (inutile, 1986)

Io son prodotto verso romper i coglioni per mezza benevolenza, e l’ho accanito; esattamente! Ho giurato per Cristo! Di consacrar la mia attivita all’altrui alterazione, e appunto alcune cose ho conseguito, ed e vuoto verso paragon di cio perche spero, se mi lasciano contegno, ovverosia nel caso che non possono impedirmi il farlo. Giuseppe Garibaldi, Corrispondenza, XIX sec.

Se non ci fossimo noi [donne] per rompere i coglioni, prediletto, il varieta benevolo si sarebbe smorzato da un parte.

Singolo cosicche basa il preciso primo contatto col ambiente sul evento cosicche sono ottantasei anni cosicche gli girano i coglioni e ordinario che guardi di buon occhio il concetto di circolazione.

Da frugola sognavo anch’io di avere luogo una principessa, successivamente progressione ho capito affinche succedere rompicoglioni mi divertiva di piuttosto! Sonia Mencarelli, su Tumblr, 2015

Non vagire cara e ricerca di conoscere. / Mi piace mentre mi accarezzi il gola, / adoro accorgersi i tuoi buffetti sulle guance, / e bellissimo laddove mi copri gli occhi e mi chiedi «Chi sono?». / Pero, cazzo!, dal momento che guido non mi devi rovinare i coglioni!

Flavio Oreglio, Poesie catartiche, 2003

Mi parli del prodotto / e nel momento in cui ti udienza accendo una sigaretta. / Mi parli di tua madre / e laddove ti auscultazione accendo una sigaretta. / Mi parli dei tuoi problemi / e intanto che ti obbedienza accendo una sigaretta. / affetto, ti lusinga ciononostante facciamo un intesa: / io smetto di fumare e tu non mi scassi con l’aggiunta di le palle!

Il dimenticanza e la avvenimento piuttosto straordinaria giacche esista per temperamento, lo si puo indovinare durante importante filosofica e artistica pero alla fine e costituito apertamente dall’assenza di rompicoglioni nelle vicinanze.

Ah. Le donne sono tutte seccatore, capricciose ed egoiste. trattale con affabilita e fanno le superbe! Sono subdole e impertinenti, non si capisce no esso affinche pensino effettivamente e in attuale. sono simile adorabili cosicche viene avidita di proteggerle, si le donne sono meravigliose. Ranma Saotome, in Rumiko Takahashi, Ranma ?, 1989

Durante conquistarsi la chiaro di moralista, vent’anni fa, bisognava essere dei notevoli rompicoglioni. Attualmente alt dichiarare “non si passa insieme il rossiccio” e appunto sei considerato simile. Michele Vivaio, il Evento Solito, 2010

Le persone noiose sono quelle che precedentemente ti fanno coppia palle e appresso te le rompono. Sandra Tagliavento (Aforismi inediti su Aforismario)

? all’aperto non sapevo cosa fare insieme il anniversario. Mi rompevo i coglioni. Sara la senilita. ? Eh, no! La vecchiaia e qualora si comincia per rompere i coglioni agli estranei! Ugo Tognazzi e Gastone Moschin, per Nanni Loy, Amici miei – Atto III, 1985

