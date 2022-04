Dar con pareja:En nuestra desarrollo, muchos de nosotros idealizamos el amor

el amor nunca serГ­В­a suficiente

En 1967, John Lennon escribiГі la canciГіn emplazamiento В«Todo lo que necesitas es amorВ». AdemГЎs golpeГі a sus dos esposas, abandonГі a alguno de las hijos y abusГі verbalmente de su manager gay y no ha transpirado usurero con insultos homofГіbos y no ha transpirado antisemitas.

Treinta y cinco aГ±os despuГ©s, Trent Reznor, sobre Nine Inch Nails, escribiГі una canciГіn convocatoria В«El amor no es suficienteВ». Reznor, a pesar de ser afamado por las impactantes actuaciones en el escenario y sus videos grotescos e inquietantes, dejГі las drogas y no ha transpirado el alcohol, se casГі con una mujer, tuvo 2 hijos con ella y no ha transpirado seguidamente cancelГі ГЎlbumes desplazГЎndolo hacia el pelo giras enteras de alcanzar quedarse en residencia .alguno de estas dos seres tenГ­a la comprensiГіn clara y no ha transpirado realista de el apego, el otro no. Uno de esos varones idealizГі el amor como la enmienda a todo el mundo sus dificultades, el otro nunca. Uno de estos hombres era probablemente un gilipollas narcisista, el otro no.

Lo vemos como una enorme clГ©rigo Con El Fin De todo el mundo las dificultades de la vida. Modelos pelГ­culas desplazГЎndolo hacia el pelo la historia lo celebran igual que el fin final de la vida, la resoluciГіn final para al completo el dolor. Insisto, idealizamos el amor. Como resultado, modelos relaciones pagan un precio extremadamente elevado, no continuamente barato.

Cuando creemos que В«todo lo que necesitamos serГ­В­a amorВ», como Lennon, es mГЎs probable que ignoremos valores importantes igual que el respeto, la humildad y el compromiso con los usuarios que nos importan. Luego sobre todo, si el apego resuelve todo, por quГ© molestarse con la totalidad de las otros cosas, la totalidad de las cosas difГ­ciles ?

Pero si, como Reznor, creemos que В«el amor no serГ­В­a suficienteВ», entonces entendemos que las buenas relaciones requieren algo mГЎs que emociГіn pura o pasiones elevadas http://www.hookupdate.net/es/latinomeetup-review. Entendemos que existe cosas mГЎs importantes en nuestras vidas y no ha transpirado en las relaciones que Solamente quedar enamorados. Y no ha transpirado el triunfo de modelos relaciones depende de aquellos valores mГЎs profundos e notables.

Tres duras realidades sobre el amor

El impedimento con la idealizaciГіn del amor es que nos permite llevar a cabo expectativas poco realistas referente a lo que ciertamente serГ­В­a y no ha transpirado lo que puede hacer por nosotros. Estas expectativas poco realistas sabotean las relaciones que apreciamos en primer lugar.

1. El apego no es lo mismo a compatibilidad.

El hecho de que te enamores de alguien no quiere decir necesariamente que sea un buen compaГ±ero para ti a dilatado plazo. El amor serГ­В­a un proceso emocional; La compatibilidad serГ­В­a un proceso lГіgico. Y no ha transpirado los 2 nunca se mezclan extremadamente bien dentro de sГ­.

SerГ­В­a posible enamorarse de alguien que no nos prostituciГіn bien, que nos realiza advertir peor con nosotros mismos, que no nos respeta o que poseen una vida tan disfuncional que ellos mismos amenazan con derribarnos con ellos.

Es algo en lo que nunca piensas cuando estГЎs empezando a conocer chicas, pero en ocasiones se puede tener penosa fortuna y no ha transpirado, falto conocer cГіmo detectar la alma tГіxica, acabar con alguien asГ­.

Es viable enamorarse de alguien que posee variados ambiciones u objetivos de vida que son contradictorios con los nuestros, que posee diversos creencias filosГіficas o visiones del mundo que chocan con el personal sentido sobre la certeza.

La ocasiГіn conocГ­ a una pareja que se habГ­a acreditado ligando en Tenerife. Estaban de vacaciones. El novio era profesor de Yoga, reiki, aprovechado, desprovisto un fuerte, viajero. La novia directiva sobre la cervecera multinacional, forrada y completamente escГ©ptica acerca de todo lo que nunca externamente medicina moderna. Pues saltaban chispas entre ellos. Se sentГ­an bien juntos. Al aГ±o, cuando volvГ­ a hablar con el profesor de Yoga me contГі que habГ­a sido un infortunio. Que nunca sabГ­a lo que habГ­a pasado consiguiendo en cuenta los sentimientos desatados en el trayecto.

La realidad es que habГ­a salido mal desde el principio. Fue un error preflop, si me permitГ­s el sГ­mil pokerГ­stico.

Al partir y no ha transpirado a amarrar con chicas debes usar no separado tu corazГіn, sino AdemГ­ВЎs tu pensamiento. SГ­, quieres hallar a alguien que lleve a cabo vivir tu corazГіn desplazГЎndolo hacia el pelo la vida sea color piruleta, aunque igualmente deberГ­as considerar sus valores, igual que se tratan a ellas mismas, igual que tratan a las otros, su visiГіn de el ambiente en general.