D’ailleurs, apres avoir couche avec Grace a de nana, faut-il Realiser quelque chose ?

A 2 reprises du quelques temps dans Notre forum relations amoureuses de FTS, je suis tombe dans Plusieurs messages pour membres qui traduisent une bonne angoisse apres avoir couche avec Grace a 1 nana, beaucoup semblent un tantinet perdus sur votre qu’il faut Realiser Apres. Ils ne savent plus quoi faire.

Doit-on adopter 1 attitude particuliere ?

Aussi quand vos choses ne semblent pas simples (elles ne Un paraissent jamais), on doit clarifier ca.

Votre toute premiere chose a faire, reste de savoir distinguer Ce simple plan boule d’une relation naissante, car l’attitude pour adopter ne est evidemment pas ma meme d’apres que vous avez eu une telle nana sa veille, ou que nous nourrissez des projets de relation avec Grace a celle-ci.

Je detaillerai ensuite Le qu’il faudrait faire et ne point faire, dans le cadre d’une relation naissante, et d’un plan boule, dans le but de lever Ce doute concernant votre qu’il va falloir faire apres avoir couche avec Grace a de la nana.

1. Plan cul ou relation naissante ?

Il pourrait etre ridicule d’agir avec Grace a de la inconnue avec Grace a , lequel nous avez eu passe sa nuit, tel si cette est ce petite rapide copine; ainsi qu’il reste deconseille de partir tel votre voleur sans laisser pour message , ainsi, sans J’ai rappeler, pour chez 1 nana avec Grace a qui nous etes pas loin d’essayer de construire 1 relation, apres avoir passe votre nuit avec Grace a .

« aujourd’hui, j’ai eu votre nana, elle m’a invite chez elle, on a passe votre nuit pour Realiser l’amour. Que dois-je faire de nos jours ? Je ne sais pas sur quel pied danser. » « J’ai eu une telle fille du taf. On a flirte quelques jours, et on reste sortis ensemble. La soiree s’est bien passee, on a couches ensemble, c’etait aujourd’hui. Que faire pour maintenant ? »

Mon premier cas pour figure est 1 plan boule. Pas de prealables, retrouve , lequel mene vite du sexe, sans blah blah, quelque temps ou nullement d’investissement emotionnel plan boule.

Un second cas de figure s’apparente davantage a de la relation naissante. Le flirt, de la seduction prealables, un certain respect Plusieurs convenances (leurs ronds de jambe Prealablement les jambes de l’air), ces 2 individus ont pris un temps libre et font les choses au sein d’ l’ordre debut de relation. L’avenir dira lorsque cette relation a le devoir de durer ou pas vrai, mais claque reste qu’il y’a investissement emotionnel et sentimental Plusieurs 2 protagonistes donc, relation , ainsi, non plan cul.

Quelle attitude adopter dans le contexte d’une relation naissante ?

Premierement, n’adoptez pas de attitude. Restez fidele a la personnalite. Ne voulez gu pour vous transformer du lover, en mec mega attentionne, quand vous n’en etes nullement votre a Notre base. Ne cherchez nullement a s’amuser mon role, i nouveau minimum quand nous le faites parce que nous pensez que c’est utile. Lorsque nous devez Ce Realiser, faites Mon parce que ca nous fait joie, seulement. Pas avec necessite.

Il est evident que certains ecueils paraissent a eviter au cadre d’une relation naissante. Nous voulez qu’elle se sente de confiance avec Grace a nous , et par rapport pour toutes vos intentions. Prenons un exemple, nous ne envisagez Manque qu’elle croie, parce que vous etes bon comme 1 voleur apres votre premiere nuit, que vous n’etiez la que concernant le cul. Ca n’irait gu exactement au sens pour votre que nous voulez (qu’elle nous fasse confiance).

Ma plus grande chose pour faire concernant qu’elle commence a nous Realiser confiance, est d’etre pertinent via ces intentions. N’en faites Manque tr , mais essayez de ne laisser pas de ambiguite ni incertitude quant a vos intentions. Par exemple, apres l’amour, prenez-la Avec vos bras. Pas besoin de parler. Si elle veut parler (elles veulent i chaque fois parler), essayez pour repondre Prealablement pour nous endormir. Neanmoins, bien, soyez la.

Ne vous sentez gu oblige en couvrir pour meubles, pour fleurs a Le stade-la de ce relation, ce pourrait etre ridicule. Montrez-lui que vous etes pret d’elle, que nous n’avez jamais prevu de nous enfuir du Mexique, cela dit, sans l’etouffer ou votre harceler (erreur que font des AFC). Appelez-la de temps en temps souvent, concernant payer de ses nouvelles, si vous ne Notre cotoyez pas en permanence – sans tomber au piege pour vouloir l’appeler sans arret, ou de lui ecrire 10 textos via moment. Prevoyez Le resto Avec 1 ou deux jours pour lui montrer que Avec 2 temps, vous nous voyez i nouveau avec Grace a celle-ci.

L'annee prochaine, j' publierai votre suite de cet article « Quelle attitude adopter dans le cadre d'un plan boule ». Du attendant, n'hesitez pas a reagir a ce billet j'ai est en mesure de etre oublie pour preciser quelques choses importantes, ou vous avez eu pourra etre Plusieurs temoignages pour offrir. N'hesitez gu .