D. Las sacerdotes del A.T. – Ex. 20:26; 28:42,43. (las siguientes puntos se han tomado de la trabajo de Jaime Restrepo.)

D. Las sacerdotes del A.T. – Ex. 20:26; 28:42,43. (las siguientes puntos se han tomado de la trabajo de Jaime Restrepo.)

El Senor estuvo especialmente interesado con cubrir muddy matches de forma correcta la desnudez sobre los sacerdotes, en mirada sobre que ellos eran las representantes de las tipos de comportamiento santa de el pueblo.

1. ” Por tanto, prohibio un altar elevado, nunca fuera que en el desarrollo sobre ascender por las gradas expusieran su desnudez (Comp. Ex. 20:26). Mas tarde reformo lo cual por medio sobre decir que vestidos debian acontecer hechos Con El Fin De los sacerdotes (Ex. 28:42,43). La frase ‘cubrir su desnudez’ es literalmente ‘cubrirla desnudez de su pulpa’ igual que esta en la Biblia Latinoamerica. Pero parece que determinados creen que esto se refiere particularmente a las ‘partes privadas’ . existe buenas razones Con El Fin De creer que la periodo posee la aplicacion mas amplia. (1) ‘Desnudez’, igual que seri­a observada (Gn. 3:1 y no ha transpirado Sigs.), se aplica a mas que la sencilla exposicion sobre las genitales. (2) En mirada sobre que aquellos calzoncillos eran para proteger la ‘desnudez sobre la carne’, por lo tanto pareciera que la parte del cadaver que ellos debian cubrir era la ‘desnuda’. Si hubiera sido la intencion del Senor tener simplemente cubiertos los genitales, entonces ese objetivo ciertamente podria existir servido por el delantal que desastrado desplazandolo hacia el pelo Eva hacen. No obstante, estos calzoncillos ciertamente cubrian mas. (Aun concediendo que la ‘desnudez de la pulpa’ posee la referencia mas especifica, mucho del tiempo aspecto se obtiene por medio de observar lo que el Senor habia tapado. ).”

2. “їExactamente entonces que cubrian dichos calzoncillos? El pasaje (v. 42) dice que debian ser ‘desde los lomos inclusive los muslos’. Los ‘lomos’ hacen referencia a los organos reproductivos (1 R. 8:19; Heb. 7:10) y/o las partes cercano al torso. Por tanto, ‘lomos’ (Gn. 37:34) podria acontecer desgastado intercambiablemente con ‘caderas’ o ‘nalgas’ (Is. 20:2; 2 S. 10:4; 1 Cr. 19:4), ‘cintura’ (ls. 11:5), ‘vientre’ (Job 40:16), o la zona elevada del muslo (Gn. 32:32).”

a. “El Pulpit Commentary anota que dichos calzoncillos eran ‘tal igual que los vemos llevados por los egipcios habitualmente, extendiendose desde la talle Incluso un escaso en lo alto sobre la rodilla’ (Exodo, Vol. 2, Pag. 293).”

b. “‘Tambien les haras calzoncillos de lino, . que les lleguen desde la pelvis hasta las rodillas’ – Ex. 28:42 – interpretacion La Biblia al Dia.”

c. “Nuevamente, si el atavio debia proteger la ‘desnudez de la pulpa’ asi­ como se extendia desde las caderas inclusive las rodillas, deberia ser concluido que el cuerpo humano descubierto desde las caderas inclusive las rodillas esta ‘desnudo’.”

E. Jesus asi­ como Pedro en la playa – Jn. 21:4-8.

1. Entretanto Pedro desplazandolo hacia el pelo las demas apostoles pescaban en el Mar sobre Galilea, Pedro se dio cuenta de que el hombre que hablaba con ellos desde la playa era Jesus (Jn. 21:7). Lo cual fue la tercera aparicion del Senor a los apostoles luego sobre Su resurreccion. Dice el escrito que “. Pedro, al atender que era el Senor, cinose su tunica sobre pescador (porque estaba desnudo), asi­ como echose al mar”. їHemos de pensar que Pedro estaba desnudo en el interes absoluto mientras pescaba? Por caso que no.

2. La expresion “ropa” (Jn. 21:7, Reina-Valera, revision de 1960) se ha traducido del termino heleno EPENDUTES, el cual se refiere a la vestimenta exterior que se llevaba en aquel lapso.

a. EPENDUTES: “prenda exterior, abrigo” (Arndt Gingrich, A Greek-English Lexicon Of The New Testament , p. 284).

b. “Se decia de alguien que estaba ‘desnudo’ . cuando estaba carente vestidos, o cuando se habia quitado su vestimenta externa, p.e., su EPENDUTES . y no ha transpirado solo llevaba un ligero vestido interior, como en el caso sobre Pedro en Jn. 21:7” (W.E. Vine, vocabulario Expositivo sobre Palabras Del Nuevo Testamento , vol. 4, p. 194).

3. Pedro nunca se atrevio an acercarse al Senor con solo su vestimenta interior o “CHITON” (helenico). Esta termino griega “denota la vestidura interna o interior” sobre el que se ponia el EPENDUTES o vestimenta exterior. ( Ibid.) En la Reina-Valera (revision de 1960), CHITON se halla en los siguientes pasajes con las traducciones correspondientes: Mt. 5:40, “tunica”; Mt. 10:10, “tunicas”; Mr. 6:9, “tunicas”; Mr. 14:63, “vestidura”; Lc. 3:11, “tunicas”; Lc. 6:29, “tunica”; Lc. 9:3, “tunicas”; Jn. 19:23, “tunica”; Hch. 9:39, “tunicas”; Jud. 1:23, “ropa”. Pero por su impaciencia se vio obligado a nadar a la orilla, Ўno se quito la ropa que llevaba (la vestidura interior) sino que se puso mas (la ropa exterior o abrigo)! Considerense estos comentarios relevantes del hno. Restrepo:

El nunca sabia nada de las modernas sutilezas que argumentarian aprobacion para el desnudarse practicamente sobre al completo bajo tales circunstancias.

a. Pedro “. no se atrevio an acercarse a su Senor . falto permanecer de forma correcta vestimenta. Cuando Pedro fue a nadar y no ha transpirado presentarse [ante el Senor], se puso mas vestidos, Ўno menos! Esto constituye un pleno contraste para aquellos que neciamente pensarian que el nadar o una playa les concede el perfecto derecho Con El Fin De desvestirse de casi al completo. Pedro estaba “desnudo” asi­ como no se atrevio a dirigirse a Jesus falto colocarse mas ropa. . seri­a [probable] que si muchos hoy aniversario se hubieran encontrado en las mismas situaciones sobre Pedro se habrian despojado a si mismos sobre lo que todavia el novio consideraba como atavio insuficiente para ir a Jesus en todavia acotado indumentaria. Seri­a justo preguntar si individuo podria tener buenas sensaciones agradable acercandose a Jesus en las clasicos asi­ como modernos trajes sobre bano.”

b. “como podri­a ser, el vestido sobre bano, la minifalda, el [pantalon corto], y ropa tal que nunca cubre el torso es condenable; deja el torso desnudo Conforme la definicion Biblica de la expresion. Veanse 1 S. 19:24; Is. 20:2; Mi. 1:8; Jn. 21:7. La termino ‘desnuda’ se emplea varias veces con relato al cuerpo despojado sobre la ropa exterior. “

c. “Ahora bien, En Caso De Que la ser que llevaba simplemente el “CHITON” [ropa interior] estaba “desnuda”, desplazandolo hacia el pelo si el “CHITON” cubria el tronco preferible que el [pantalon corto] o el atuendo de bano, entonces es una inferencia obligatoria que se condena esta tipo de ropa [moderna]. El “CHITON” cubria el organismo hasta las rodillas desplazandolo hacia el pelo en determinados casos inclusive los tobillos; el “CHITON” de los pobres era falto mangas, sin embargo el sobre las ricos las tenian. Aunque si bien este post sobre ropa cubria el cuerpo humano de la modo descrita aca, aun mismamente la Biblia dice que la ser que vestia simplemente el “CHITON” estaba desnuda. Por tanto, desprovisto lugar a dudas, la Biblia condena por implicacion el empleo del [pantalon corto], el traje sobre banera, la minifalda desplazandolo hacia el pelo otras prendas que no cubran el torso en la modo adecuada desplazandolo hacia el pelo adecuada.”