CuГЎl es la conveniente forma de reponer cuando en la interviГє sobre trabajo te preguntan cuГЎl serГ­В­a tu gran cariГ±o

Por quГ© la preguntan?

Final sobre QuizГЎs AdemГ­ВЎs te interese

“Lo que entre los entrevistadores no podrГ­ВЎn reconocer con evidencia mirando un CV serГ­В­a la verdadera identidad sobre alguien. Al indagar ‘cuГЎl serГ­В­a tu gran aficiГіn?’, realmente le se encuentran preguntando al candidato: ‘son correctas las conclusiones a las que he llegado respecto a ti?'”, explica James Reed, lГ­der sobre Reed Recruitment, una compaГ±Г­a sobre contrataciГіn de personal de mundo Unido.

“de ellos esta pegunta resulta una oportunidad Con El Fin De indagar un poquito mГЎs en tu carГЎcter”, agrega.

Conozco atrevido

Sophie Phillipson: fundadora de HelloGrads: una compaГ±Г­a que le da apoyo a reciГ©n egresados universitarios, advierte que respuestas como “soy perfeccionista” o “soy terco” se encuentran bastante utilizadas. Asimismo, al completo el ambiente sabe que trabajar con altos estГЎndares o acontecer obstinadamente tomado la decisiГіn de nunca son debilidades, debido a que gran cantidad de buenos entrevistadores te pedirГЎn que pienses en una diferente aficiГіn.

Preguntar por tus debilidades facilita a entre los entrevistadores conocer aspectos sobre tu modo de ser que no podrГ­В­an verse en un CV.

“Mi replica preferida fue sobre una reciГ©n graduada que empezГі diciendo: ‘Ah: tengo tantas debilidades que nunca conozco razГіn por la que en quГ© lugar empezar’. Hizo reГ­r a los entrevistadores, logrГі ponerlos sobre su aspecto e hizo una demostraciГіn sobre inteligencia emocional.

“Nos dijo que no estaba ‘lista para trabajar’, que acababa sobre irse sobre la universidad y tenГ­a grandes carencias de sabidurГ­a, aunque que ademГЎs habГ­a investigado cualquier lo que habГ­a podido sobre el sector, habГ­a acumulado toda la experiencia que habГ­a podido para prepararse y no ha transpirado que: ademГЎs: tenГ­a demasiada intuiciГіn desplazГЎndolo hacia el pelo aprendГ­a rГЎpidamente”.

“conozco atrevido, original y no ha transpirado persona si quieres acontecer recordado”, apunta.

PrepГЎrate

A Lewis Constable, un redactor de textos: le preguntaron referente a las debilidades en una interviГє realiza dos aГ±os de vida: pero Г©l se quedГі en blanco.

“PerdГ­ el labor porque nunca pude meditar en la debilidad”: afirma.

“Me sentГ© allГ­ igual que 150 segundos, intentando meditar en una y no ha transpirado nunca pude. Y no ha transpirado nunca es que nunca tenga sobre dГіnde elegir: soy una sujeto harto autocrГ­tica: mismamente que nunca ser competente de presentar la replica es una cosa vergonzoso Con El Fin De mГ­. PreguntГ© En Caso De Que podГ­amos retroceder a esa duda despuГ©s… nunca me sorprendiГі que la interviГє terminara anteriormente de que tuviera la oportunidad sobre hacerlo”: rememora.

Evita entre los lugares usuales

“Di categГіricamente que eres consciente sobre tus debilidades desplazГЎndolo hacia el pelo que trabajas fuerte para superarlas. Impide los sitios comunes. Usa e.j de la vida real Con El Fin De establecer autenticidad desplazГЎndolo hacia el pelo honestidad, 2 valores que la de mГ­ВЎs grande parte de las empleadores aprecian mucho”: seГ±ala Jenny Straumers: una experta en psicologГ­a empresarial.

RaГ­z de la imagen, Cirrus

La psicГіloga Jenny Straumers afirma que es bueno demostrar que alguno inscribirГ­ВЎ conoce a si tiempo.

“conozco concreciГіn. Subraya la cariГ±o concreta desplazГЎndolo hacia el pelo muestra lo que estГЎs haciendo al respecto. De este modo, por ejemplo: nunca digas simplemente que estГЎs trabajando en tus habilidades sociales. Menciona una aptitud concreta que estГ©s funcionando y diles por quГ©”.

“Explica cГіmo convertiste tu ‘debilidad’ en algo favorable. La gran parte sobre entre los empleadores quieren ver que te conoces a ti mismo e igualmente que estГЎs aprendiendo constantemente”: agrega.

SГ© honrado

Lee Biggins, fundador desplazГЎndolo hacia el pelo director sobre la medio sobre indagaciГіn sobre cargo CV-Library: considera que nunca Tenemos nada pГ©simo que alguien que responde a esta pregunta con el clichГ© de “soy un perfeccionista”, “todo el tiempo tengo que acontecer puntual”: “me importa demasiado lo que hago” o cosas similares.

Fuente sobre la apariencia: Tim Anderson/Channel 4

El domingo pasado, los polГ­ticos que aspiran a liderar el Partido Conservador en Reino Unido tuvieron que replicar en un debate a la duda sobre cuГЎl serГ­В­a su gran cariГ±o.

“Simplemente no pareces ser puro y no ha transpirado terminas sonando igual que todos los demГЎs. En lugar sobre eso, intenta acontecer honesto con tus respuestas. En caso de que tienes dificultades con un zona concreta de tu trabajo, puedes admitirlo en tanto te sea posible respaldarlo comentando lo que estГЎs haciendo para mejorar en esa ГЎrea”, seГ±ala.

“como podrГ­В­a ser, podrГ­as declarar ‘lucho con la administraciГіn de el lapso, sin embargo serГ­В­a algo que estoy trabajando con el uso de alarmas de asegurarme sobre que me afecto a un calendario ajustado'”, indica.

Ed Johnson, quien estГЎ al frente de PushFar, una web sobre asesorГ­a de algunos que quieren avanzar en sus competiciones, asegura que la clave es transformar una cariГ±o en alguna cosa que la organizaciГіn puede analizar como la utilidad de ellos.

“Hilando con cuidado: con repeticiГіn es recomendable adaptarse al tono de la entrevista. En caso de que es una entidad mГЎs ‘creativa’: por lo tanto admitir que nunca eres bueno en ciertos enfoques sobre ese rol pero manifestando tu deseo de perfeccionar en esas ГЎreas puede favorecer a hacer percibir a la organizaciГіn que verdaderamente podrГ­ВЎn ofrecerte creaciГіn desplazГЎndolo hacia el pelo que: para resumir: eres alguien bueno para la gestiГіn y no ha transpirado ellos lo son Con El Fin De ti”, apunta.

Pero no seas demasiado honrado

El redactor y estratega John Lees ha texto diversos libros referente a cГіmo realizar la entrevista exitosa y no ha transpirado aconseja tener bien preparadas y no ha transpirado ensayadas las respuestas.

RaГ­z de la fama, Getty Images

Si bien conviene acontecer honesto en una interviГє de empleo, puede efectuarse aspectos que no conviene mencionar.

“Es preferible elaborar respuestas cortas en las fortalezas y no ha transpirado debilidades, escribiГ©ndolas en un funciГіn: diciГ©ndolas en voz la mГ­ВЎs superior dos o tres veces y no ha transpirado poniГ©ndolas a prueba con un amigo sobre seguridad. Aunque existe que recordar que entre los entrevistadores usualmente admitirГЎn que le otorgan mГЎs peso a la referencia denegaciГіn y no ha transpirado que la recuerdan con mГЎs claridad que la totalidad de las cosas positivas que dijiste”, seГ±ala.

“Nunca reveles referencia sobre problemas en relaciones laborales de el ayer: choques culturales en la despacho, fallos crГ­ticos como carencia sobre atenciГіn a las pormenores, feedback negativo que has recibido en el anterior o que te preocupa lo que diferentes gente puedan afirmar a tus espaldas”: concluye.

Recuerda que puedes admitir notificaciones sobre BBC News ambiente. Descarga la Гєltima traducciГіn sobre nuestra app y no ha transpirado actГ­valas para nunca perderte el superior contenido.