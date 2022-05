?Cuanto sabe Twitter sobre mi una cita?

Te mostramos como revisar la configuracion sobre tu perfil de administrar la documentacion que las pi?ginas sociales saben sobre ti

Las pi?ginas sociales ponen a tu orden medios Con El Fin De divulgar y no ha transpirado repartir noticia, asi­ como podri­an ser sobre beneficio Con El Fin De relacionarte con diferentes individuos, aunque puede acontecer que te resulte dificil saber

. La costumbre aconsejable seri­a examinar la estructura sobre tu perfil.

Para eso, puedes utilizar los videos tutoriales que hemos realizado en la Agencia Espanola de Proteccion sobre Datos.

Tambien, seri­a bastante probable que en los ultimos dias hayas escuchado o leido noticias relacionadas con Twitter, asi­ como puede que poseas dudas referente a lo que esta red social conoce en ti. Esta documentacion puede serte sobre provecho para dirigir aquella informacion que Faceb k conoce sobre ti.

Revisa tus alternativas sobre estructura

Para repasar tus opciones sobre intimidad, consulta este video de la compania en el que se muestran aspectos relacionados con la configuracion sobre tu perfil de Twitter. Te sugerimos que revises esta conformacion Durante la reciente vez que accedas a esta red social, si bien De ningun modo es tarde para echar un vistazo desplazandolo hacia el pelo adoptar medidas.

Lo que Twitter conoce referente a ti

Faceb k almacena documentacion obtenida sobre tu ejercicio para ofrecerte Promocion concorde a lo que la red social considera que son tus intereses. En caso de que deseas saber la informacion que Faceb k usada sobre ti, inicia tu sesion en la red social desplazandolo hacia el pelo accede a esta directiva

Aca se te mostraran las categorias de referencia que Faceb k emplea cuando te sugiere arti­culos o cualquier referencia publicitaria que ves entretanto estas conectado, las anunciantes con quienes has interactuado, tu noticia personal (incluida tu posicion sentimental, tu compania, Ya o formacion academica), tu estructura con trato a la propaganda que recibes desplazandolo hacia el pelo un reducido tutorial sobre el funcionamiento con comunicacion a la publicidad.

Recuerda que, como la gran pieza de las redes sociales, Twitter funciona gracias a los beneficios que obtiene sobre la Promocion orientada a las gustos y preferencias de sus usuarios y no ha transpirado que, realmente, la moneda de cambio con la que pagas a la red social seri­a tu misma documentacion personal.

Deshabilita en esta division toda la informacion que nunca deseas que Twitter utilice de enviarte Promocion o contenidos.

El historial de tu ejercicio

Puedes Asimismo obtener al registro de tu ejercicio, a donde Twitter recuerda toda tu actividad para utilizar el perfilado sobre la propaganda que luego te muestra, desplazandolo hacia el pelo en donde hallaras todo documentacion acerca de tu ejercicio general en esta red social desde que la estas utilizando.

En este apartado puedes quitar tus “me gusta” o todo opinion o publicacion que hayas realizado a desde que eres usuario de esta red social.

De lograr una noticia mas exhaustiva sobre que documentacion se recopila y no ha transpirado como descargarla, se puede acceder este enlace.

En caso de que debido a nunca deseas acontecer consumidor de Twitter

En caso de que quieres seguir empleando tu cuenta de Twitter, la red social te da dos alternativas distintas

El proceso sobre eliminacion no es tan innegable igual que el sobre desactivacion. Con el fin de borrar la cuenta sobre Twitter existe que alcanzar al siguiente enlace a donde se pedira cliente y no ha transpirado Password

La vez autenticado el cliente se inicia el https://www.datingranking.net/es/chatfriends-review/ etapa sobre confirmaciones con el sub siguiente mensaje

Facebok informa de que

“Si crees que no volveras an usar Faceb k nuevamente, puedes Reclamar que tu cuenta se elimine definitivamente. Recuerda que nunca podras reactivar tu cuenta ni recuperar ninguna cosa que hayas anadido. Antes de hacerlo, es conveniente que descargues la copia sobre tu referencia desde Faceb k. Despues, En Caso De Que quieres que tu cuenta se elimine para siempre desprovisto posibilidad a recuperarla, inicia sesion en la cuenta y no ha transpirado comunicanoslo. Cuando elimines tu cuenta, los usuarios nunca podran verla en Twitter. Puede que sean imprescindibles hasta 90 dias desde el comienzo de el procedimiento Con El Fin De eliminar al completo lo que has publicado, igual que tus fotos, actualizaciones de estado u otros datos almacenados en sistemas de copia sobre seguridad. Mientras eliminamos esta informacion, otros usuarios de Faceb k no podran obtener a la novia. Algunas de estas acciones que realizas en Twitter no se almacenan en tu cuenta. Como podri­a ser, un amigo puede continuar consiguiendo mensajes tuyos inclusive luego de que hayas eliminado tu cuenta. Esta informacion nunca se borra al suprimir la cuenta”.

Existe que apretar el boton “Eliminar mi cuenta”, desplazandolo hacia el pelo se mostraran unas ventanas de confirmacion inclusive que se obtenga el mensaje sobre cuenta desactivada, cuyo borrado productivo se realizara por la red en unos dias.

Recuerda que tu derecho a la proteccion sobre datos te facilita decidir referente a tu noticia personal tanto En Caso De Que te identifica sobre maneras directa o En Caso De Que es el efecto sobre tus “me gusta” o tus comentarios. En caso de que precisas mas informacion relacionada con tu derecho a la proteccion sobre datos puedes informarse la Guia de el oriundo, o si te preocupa tu intimidad desplazandolo hacia el pelo resguardo en la red puedes asesorarse la

