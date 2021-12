?cual es la conexion entre la leyenda de un poblacion y no ha transpirado las narraciones?

Francisco Gavidia, iniciador de la literatura en El Salvador

asi como maximo humanista salvadoreno

Colegio de Espa?a Progenitor Arrupe, El Salvador

Semblanza general de Francisco Gavidia

Gavidia resulta una certeza fluctuante, que oscila dentro de ideas perdurables y no ha transpirado el derroche estetico. Es abundancia sobre opiniones, sobre personalidades, sobre labor. Gavidia seria un espiritu que se interna por todos los amplios caminos sobre la conciencia y no ha transpirado el ser persona; es narracion, biografia, drama, teatro, filosofia, filologia, musica, etica. Seria escritor, cronista, profesor, inventor, funcionario publico asi como cientifico. Su planteamiento cruza como cometa toda realizacion humana. Santon, oriundo de el universo se enfrasco en una tarea sobre toda una larga vida por reconocer y no ha transpirado interpretar el universo desplazandolo hacia el pelo darlo a los hombres. Seria a la par hacedor sobre conocimientos, un ejemplar varon sobre virtudes ciudadanas.

Nunca es por lo tanto sobre expulsar, que el hombre normal, cuando se detiene ante Gavidia, lo trate sobre iluso e inclusive de alocado, por motivo de que nunca puede ver mas alla sobre los dificultades de el quehacer diario, de estas angustias economicas, de las ambiciones laborales, le goza de sin cautela el universo y no ha transpirado toda su desempeno e repercusion o solo lo llena sobre perplejidad. Era Gavidia, igual que en el de las grandes varones heroes, santos o genios, el desasimiento de estas cosas pequenas desplazandolo hacia el pelo sobre frecuente denominador. Su necesidad es gritar a la humanidad la explicacion sobre su existencia, acontecer y no ha transpirado perduracion de lo que les ha tocado vivir, es el coste de la incomprension sobre sus conciudadanos, ante cada hecho, cada expresion que sentencian y no ha transpirado cada evento que realizan.

He dedicado toda la vida a dar clases desplazandolo hacia el pelo an examinar. El lapso se me ha deslizado en ese ambiente de catedra y no ha transpirado esto lo he de manifestar con humildad

Nunca han sido Con El Fin De el el saber asi como el arte, un mero deleite especulativo y egoista, tampoco entretenimiento y modus vivendi, necesidad sobre entendimiento y excelencia, lo que le motivo a interiorizar el realizar asi como ser de la humanidad, necesidad que a ciertos miembros sobre la especie humana embarga por ser los llamados a senalarnos y mostrarnos ese universo que se manifiesta, con el fin de que podamos avanzar.

Nunca se puede calificar de poeta, historiador, filologo, cada uno de esas definiciones le queda corta. Seria en el cumplidor sentido del termino un humanista, un adulto comprometido en modelar la cultura, la de su aldea primeramente asi como de la humanidad, finalmente.

San Miguel, cabezal del departamento de el mismo nombre, situada a 180 Kilometros sobre la capital, San Salvador, lo vio nacer un 23 sobre Diciembre (segun anotaciones del personal Don Francisco) existiendo dificultad en el ano 1863,64 o 65, eran epocas de caos, guerra y rapina, de luchas intestinas desplazandolo hacia el pelo estados centroamericanos, en que las tipos sociales desplazandolo hacia el pelo aristocratas se enfrentaban de repartirse el botin sobre la independencia, con injusticia, violencia desplazandolo hacia el pelo enganos.

Su pater, Francisco Gavidia, criollo, dueno sobre un obraje, gobernante, soldado, adulto sobre letras y no ha transpirado jurisconsulto, ha influido en la formacion del diminuto Francisco Antonio, individuo de las cuatro hijos.

Su origen; Eloisa Guandique, natural sobre Usulutan, emparentada con Gregorio Melara, procer de la independencia, seguramente sobre no poca capacitacion fue la artista emocional que forjo la sensibilidad de su chiquito, igual que lo demuestra el sub siguiente trozo

quiero el cielo, nubes nunca,

Con El Fin De la novia yo, unico yo,

desplazandolo hacia el pelo Con El Fin De mi, ella, ella sola (Versos, 1886)

El mutismo sobre Gavidia, al igual que el de sus biografos y no ha transpirado estudiosos, en torno a su ninez desplazandolo hacia el pelo adolescencia es parte de su intimidad infantil, nunca ha sido violada y no ha transpirado esta por estudiarse, lo unico que se conoce en el presente sobre Gavidia, son las propias evocaciones an una edad madura desplazandolo hacia el pelo chicos trazos sobre su convivencia con su abuelo en la hacienda sobre cacahuatique, que el igual relata en alguno sobre sus cuentos del ejemplar narraciones.

A las seis anos, da la impresion ser que empezo an analizar en alguna escuela sobre San Miguel.

los alumnos estudiabamos a la sombra sobre las arboles, desplazandolo hacia el pelo las pupitres eran troncos de arboles Cuando terminaba la clase, los pupitres se convertian en selvas, montanas o cuarteles- conto en muchas oportunidad.

Asimismo aseveraba de esos anos de vida que su ingenua y no ha transpirado candorosa infancia fue formada por la madre piadosaen su conceptola base de las excelentes actuaciones, se refiere a lo pragmatico desplazandolo hacia el pelo, Ademi?s en demasiada parte sobre su labor intelectual

Rapido aquel nino sobre seis anos de vida, pierde a su origen asi como es trasladado an una finca con las hermanos.

Mi progenitor- comentaria anos de vida mas tarde Gavidia nos llevo a mis hermanos asi como a mi a esta propiedad desplazandolo hacia el pelo los 2 o 3 anos sobre permanencia alli, nunca suvenir el tiempo, fueron una prolongacion por el duelo de mi madre

Sus recuerdos sobre aquel punto, se muestran evocados en un cuento que escribiria mas tarde.

Es Cacaotique un pais encaramado en las montanas sobre El Salvador, fronterizas a Honduras recuerdo que eran dos manzanas sobre rosales y no ha transpirado otras 2 sobre limonares asi como un cafetaluna casaun vasto chatango gratuit patiotodo construido en la atento sobre una colina arriba, de forma que se dominaban alla las planicies, los valles, el cafetal tapado por azahares en aquel aldea, se percibe palpablemente la cambio de el aduar indigena cristiano. Los techos pajizos se mezclan con las tejados arabeslos cazadores usan la escopeta y no ha transpirado la flecha el vocabulario, resulta una mezcla pintoresca de castellano y no ha transpirado lenca, y la teogonia, amalgama el catolicismo asi como el panteismo pavoroso de estas tribus, recuerdo el terror inmaduro con que pasaba viendo al interior sobre la casucha donde vivia una chica, de quien se aseguraba por las noches se hacia cerdo.

En dicha finca indudablemente no solamente conocio y lo estremecio la naturaleza, sino que empezo an atender y no ha transpirado degustar lo popular narrativo de los campesinos asi como el misterioso mundo de las consejas desplazandolo hacia el pelo leyendas.

Lo que paso con la vida de la parentela Gavidia, despues sobre su estancia en Cacaoatique se ignora, a no ser que su progenitor volviera a casarse.

Como fue la formacion de Don Francisco, exactamente nunca se conoce; el novio narrara mas delante, que por ese tiempo leia sin embargo no se le encuentra en catedra muchas, sino bien adolescente, siguiendo estudios sobre secundaria concluyendo su bachillerato seguramente.

Sus primeros versos los escribio alrededores de 1876, lindando las quince anos, estacii?n en que Ademi?s entro en contacto con la vida y la obra sobre Victor Hugo y a partir sobre entonces lo leera todo el tiempo con afan.

Carente conocerse el razon, quiza para alcanzar empezar estudios de derecho, pieza en 1879 a San Salvador y sobre trascendencia vital en su creacion seria, en esa temporada, la profundizacion que realiza de el frances, base Con El Fin De las ulteriores reformas metricas en su tarea.