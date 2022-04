Creo que considera que eres bisexual, por eso cuando te lo propuso y lo hizo, solo queria probarte

Mi esposa seri­a extremadamente bonita, buen cadaver, 32 anos de vida. Un dia conversando me dijo que queria acostarse con otro, pense que era broma asi­ como le respondi que lo hiciera y no ha transpirado al otro dia cuando llegue a morada la encontre entrepiernada con otro y de realidad me deseo desplazandolo hacia el pelo me excito abundante hasta el tema de derramarme y no ha transpirado hemos seguido asi desprovisto perder nuestro amor. En seguida su afan es que me penetre un adulto. Estoy confundido lo lleve a cabo o no

Coge a mi antigua

Lo hare Con El Fin De darle agrado an ella y no ha transpirado a lo conveniente me agrada. Debido

Lo he pensado bien y no ha transpirado le voy a dar deseo.

Mira yo era casado y no ha transpirado un dia me penetro con un dildo y la certeza es exitanete seri­a rico y a mi me hizo llegar al climax

Con deleite te puedo atuyar aguasboris

Con deleite las ayudo an ambos

realmente esta diciendote el que necesita el adulto eres tu, no la esposa. Creo que esta femina te desea, asi­ como quisiera compartir mas, deberias de preguntar que seri­a lo que precisa, si en verdad eso desea, o que mas quiere, proponle la femina, a lo conveniente Incluso lesbiana es, asi que por que no le buscas la chica, bonita, simpatica, femenina(sobre Indudablemente la feminidad le gusta), En Caso De Que hizo lo cual es por que considera nunca tomarte en cuenta despues en las relaciones sexuales, precisamente por que nunca comprendes las voluntad, esta cumpliendo tu afan, no el pretension de la novia. Mira contrata una prostituta, una mozo, bonita, tu comprale ropa femenina excesivamente femenina(un vestimenta rosa curioso, pero atrevido, muy pintada que no llegue a lo vulgar, con demasiadas pulseras desplazandolo hacia el pelo collares, algo que este dentro de lo limpio, de la mujer desplazandolo hacia el pelo una cosa de atrevimiento, leve, no se En Caso De Que seri­a vestimenta sobre ella de la rodilla, un poco ensenando senos, con total seguridad que la vas an encantar), y dile que la vas an emplear unico Con El Fin De platicar con esta mujer, no mas, la llevas a la casa escaso cualquier pretexto, trabajo, familia, borrachera(esto quedaria bastante bien, que esta quizo seguirsela con vosotros en la borrachera y que al final se arrepintio, por todo pretexto que tu creas seri­a adecuado, y que tu te la llevas a tu residencia por que te tiene confianza, eres casado asi­ como bueno, la imaginacion que tu quieras el caso es que se quede a reposar con ustedes y no ha transpirado asi sobre bonita, femenina, enganar esta bien le va a gustar) primero debes de poner en la mesa cosas que representen al cuerpo humano sobre la femina, higos secos, un pedazo de papaya, pon gran cantidad de melones, tamales sobre dulce(este seri­a un buen tip es fundamental) cuando esten platicando preparales unas quesadillas sobre queso, y no ha transpirado cuando el pinrel este fundido, ensenale y no ha transpirado preguntale a las dos En Caso De Que asi lo quieren o mas caliente. La platica va a ser sobre la estirpe, En Caso De Que quiere que invente, no importa, tambien con la que busques posee que acontecer alguien que tenga alguna cosa sobre femenidad, desplazandolo hacia el pelo sobre ocasii?n en cuando meter cosas sexuales, que platique sus experiencias sexuales con mujeres, asi­ como ya que este en empuje, te vas desplazandolo hacia el pelo las dejas, platicando a solas, dejar que las cosas se den por En Caso De Que misma, recuerda que la que contrates tiene que tener la talento Con El Fin De convencer a esta femina. Deja lo de distribuir con hombres, nunca te conviene por que con el tiempo te va a dejar, se va a divorciar sobre ti, despues le insistes en compartir con mujeres, que esta ocasion te super encanto sobre ver a las 2, y no ha transpirado que la amas demasiado, desplazandolo hacia el pelo que si te puede respetar solteros cornudo iniciar sesiГіn sitio de citas de calidad la fantasia de que este con 2 mujeres, y no ha transpirado el separado, y tu buscas a la chica, de esta manera va a conocer que la amas por que va a tener en cuenta que lo que seri­a tu pretension seri­a el pretension tuyo y que unico buscas su felicidad. Fortuna, ya despues sobre tanto con mujeres, bien puedes respetar la fantasia con hombres que es tu fantasia, sin embargo desprovisto dificultades, asi­ como lo mas fundamental que tu femina participe dichosa en esta relaciones. Saludos.