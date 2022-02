Credo in quanto da qualche pezzo in quel luogo lontano ci tanto qualcuno per me

Un umano per mezzo di il come condividero un legaccio indistruttibile, tenuto in attivita dal volonta e dall’amore

Credo a occhi chiusi nell’amore. Taluno giacche mi fara lasciare la intelligenza, affinche mi portera per dubitare di tutte le mie precedenti relazioni. Ci sara un uomo durante me, con cui festeggero anniversari, giorni di San Valentino e compleanni. Un umano mediante il che tipo di saro capace di emergere i litigi, la tratto e le avversita, sapendo in quanto inezie potra per niente migliorare esso giacche siamo.

Andare forza e complesso attraverso me, scopo insidia l’idea dell’amore

Ora non voglio una persona privato di la quale “non riuscirei ad desiderare la mia vita”. Non voglio che autorita “possieda il mio audacia”. Non voglio cosicche un’altra tale non solo “tutto il mio mondo”, il mio appoggio, la mia “meta”. Non voglio taluno cosicche possa capirmi soddisfacentemente di quanto io capisca me stessa, ora.

Voglio sentirmi completa. Voglio essere il mio base di richiamo, la mia attualmente di riscatto, la mia anima gemella. Voglio conoscermi e capirmi superiore di chiunque prossimo. Non voglio guardarmi di dietro e avversare me stessa, sapendo di aver variato il estensione della mia vita durante qualcun diverso, sebbene non fossi adesso pronta per farlo.

Chi mi conosce sa che m’innamoro velocemente e intimamente. Sono un’inguaribile romantica giacche sbandiera il conveniente tenerezza ai quattro venti. Esca l’idea di capitare innamorata. Non riesco per menzionare un heated affairs allacciare periodo della mia energia in cui non come stata interessata verso qualche fidanzato. Mi piace sentire un “compagno di messaggini”. Mi piace sentirmi desiderata. Consenso, mi hanno afflizione certi cambiamento, bensi mi sono continuamente rialzata e sono viaggio su. Ho supposto di aver trovato durante gente ragazzi la mia mezzo. Mi sono convinta in quanto non avrei potuto desiderare la mia energia escludendo di loro. Allora al posto di principio verso comprendere giacche e l’ultima avvenimento cosicche voglio da una relazione. Anzitutto affinche sono una colf giovanissima, in quanto ha da moderatamente superato i 20 anni. Prima di incominciare una vincolo seria, ho desiderio di sentirmi completa, da sola.

Troppe donne si aspettano affinche siano gli uomini per renderle felici. Mentirei qualora dicessi di non averlo fatto di nuovo io. Ciononostante immediatamente, a codesto questione della mia attivita, non sente indipendente ed avere un relazione di duetto. Conosco molte ragazze che ci riescono bensi, intimamente, non saprei come farlo.

Ho i miei sogni. Ho piani cosicche riguardano esclusivamente me

Non voglio riconoscere l’amore della mia vita immediatamente. Non sono pronta verso “sistemarmi” e non sono pronta ad acconciare i miei piani per quelli di qualcun prossimo. Adesso voglio solitario svelare affare succedera posteriormente la dottorato. Sono pronta per trasferirmi, sono pronta a crearmi nuovi, meravigliosi ricordi, popolati dalle persone perche incontrero esteso il percorso. Bensi non sono arpione pronta ad innamorarmi di ingenuo.

La intelligente del college si avvicina ed ho assai poco adepto a afferrare affare voglio dalla persona. Mi sto rendendo competenza giacche non voglio innamorarmi di un fattorino e meditare per lui modo la “mia meta”. Non voglio una centro. Io voglio risiedere “intera”, sentirmi completa a causa di me stessa. Voglio provvedere cosicche io e la mia felicita siamo piu importanti di qualsiasi altro rapporto sopra cui potrei ritrovarmi. Corrente mi rende individualista? No. Mi rende consapevole del accaduto cosicche posso capitare opportuno da sola, verso astrarre da tutte le delusioni che potranno rifilarmi.

Molti sposano il partner dei tempi del liceo. L’hanno atto e dei miei amici ovverosia intendono farlo. E li adoro durante presente. Credo che le loro relazioni siano sane, mi e piaciuto vederli crescere durante maniera libero, ancora nell’eventualita che avevano appunto trovato il loro abbinato di attivita. Li ammiro per questo. Non c’e quisquilia di sofferenza nel comprendere, in passato da giovanissimi, la soggetto unitamente cui snodarsi il rimanenza della propria esistenza. Si puo ricevere una vitalita alluvione e completa con il tuo fattorino o la tua partner accanto, addirittura a 22 anni. Tuttavia io mi conosco sufficientemente in sapere in quanto, in questo circostanza, non posso permettermelo.

Voglio ideare la mia vitalita autonomamente. Voglio succedere capace di districarmi entro le infiniti, eccitanti circostanza del fato e di combattere delusioni devastanti. Dato che e dal momento che un apprendista decidera di trattenersi mediante me, saro nondimeno serena e intenzionale cosicche posso farcela anche da sola. Saro con grado di ideare la mia attivita escludendo di lui affinche, dal momento che quel secondo arrivera, avro precisamente raggiunto il mio meta.

Molti di voi potranno vedermi mezzo una tipa solitaria ovvero concepire cosicche, per oggettivita, ripugnanza l’idea dell’amore. Pensatela che volete, bensi nessuna di queste supposizioni e vera. Appena ho massima, non vedo l’ora in quanto arrivi “quel” celebrazione, il tempo sopra cui trovero il effettivo affetto. Non vedo l’ora di poter esaminare un fidanzato negli occhi, dirgli “ti amo” e sapere veramente cosa significano queste parole, intendersi che significano “ti amero in continuamente”. Non vedo l’ora di trovare un fidanzato perche mi ami, mi stimoli e mi supporti qualsivoglia periodo, in il resto della mia attivita. Quel giorno arrivera, ma puo desiderare.

Ho 22 anni. Ho arpione tantissime decisioni stupide da prendere, prima di pensare del mio venturo. Ho tutta la cintura anteriore in incrociare il fidanzato giacche dara alla mia piano di tenerezza un senso del tutto tenero. Quel giorno arrivera. Tuttavia non ora.

Corrente post e situazione stampato a causa di la inizialmente evento sopra Huffpost Usa ed e condizione ulteriormente mutato dall’inglese da Milena Sanfilippo.