Couple : 3 bonnes raisons de ne plus avoir peur en difference d’age

Seuls 8 a 10% des couples ont une difference d’age de 10 ans ou plus rapportent des donnees de l’INSEE. Si les m?urs et la mixite sociale ont considerablement evolue ces 30 dernieres annees, une grande majorite de couples continue a se former d’apres des principes “d’endogamie et d’homogamie sociale et culturelle”.

En d’autres termes, on a mode a prendre 1 mari issu du aussi groupe social, sensiblement du meme age. Il est pourtant des contre-exemples celebres de couples ayant reussi malgre la difference d’age. On pense notamment a Vincent Cassel et le epouse Tina Kunakey. Maries depuis 2018, la jeune mannequin de 22 annees et l’acteur de 53 ans ont 31 annees de difference, mais filent le parfait amour et paraissent des parents combles d’une petite Amazonie, nee en avril 2019.

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas, maries depuis 2000, ont vecu un mariage durable a Hollywood et ont deux enfants malgre leurs 25 ans de difference d’age.

“On sait pourtant que la mode psychologique au conformisme a correspondre a une norme reste 1 facteur qui demeure particulierement extri?mement, tant sur le plan individuel, quand dans la formation d’un couple”, nous explique Sebastien Garnero, Dr en Psychologie, psychologue clinicien, sexologue, psychotherapeute et enseignant a l’Universite de Paris.

Et pour cause, des differences – et notamment la difference d’age- fait souvent l’objet de prejuges, de critiques et de jugements. Qu’est-ce qui derange dans la difference d’age ? Les critiques, sont-elles justifiees ? Ces couples sont-ils constamment voues a l’echec ? Eclairage avec notre expert.

“Rechercher une forme de securite dans un couple n’est souvent pas lie au v?u de retrouver sa mere ou le pere”

On parle ici de difference d’age dans un couple Quand les deux partenaires ont au moins 10 ans d’ecart. “Sur un plan purement psychologique, dans le regard des autres, ce qui derange le plus en couples lesquelles proposent une difference d’age assez consequente, est en part liee aux fantasmes ?dipiens et incestueux auxquels ils renvoient plus ou moins inconsciemment”, explique Sebastien Garnero.

Les principales critiques de l’entourage vont alors etre relatives a l’aspect financier ou J’ai problematique psychologique en lien avec la soi-disant requi?te d’une maman, d’un pere, la peur de vieillir.

“Pourtant, pour la plupart des couples ayant une difference d’age, il s’agit davantage d’une retrouve amoureuse entre deux personnalites, 2 sensibilites qui se completent et qui vivent leur histoire d’amour au meme titre que des autres”, assure notre psychologue.

“Rechercher une stabilite, une forme de securite dans un couple n’est pas forcement lie au v?u de retrouver sa tante ou son pere au travers le mari contrairement a toutes les idees recues, poursuit Sebastien Garnero. D’ailleurs, cette quete n’est nullement que l’apanage des couples avec une difference d’age, mais quelque chose d’inherent a tous des couples”.

En d’autres termes, nous chercherions tous 1 pere ou une mere de maniere inconsciente lorsqu’on se met en couple, qu’il y ait une difference d’age ou non.

Couple : 3 avantages que peut avoir la difference d’age

Brigitte et Emmanuel Macron, Charlene Wittstock et le prince Albert de Monaco, Amal et George Clooney. Le point commun de tous ces couples ? La difference d’age. “Il demontre que l’on est en mesure de tout a fait concilier difference d’age et amour”, interprete Sebastien Garnero.

Mais dans ce cas, pourquoi un simple chiffre fait-il si peur ? “Le principal probleme, c’est nos autres, assure notre psychologue. Notre regard des autres et les prejuges qui vont avec”.

Certes, d’autres difficultes pourront etre rencontrees, tel des decalages du fera d’une asynchronie des projets de vie, d’envie de desir, de libido ne s’inscrivant pas toujours dans la meme temporalite, un “fosse generationnel” peut aussi se creuser, or ce dont on parle moins, votre paraissent des nombreux atouts que la difference d’age represente pour un couple.

“Sur le plan d’une libido, la difference d’age reste aussi un bon stimulant”

A condition que la relation soit fondee sur une attirance mutuelle, une relation saine, de confiance et si les deux etres paraissent epanouis, la difference d’age n’a que peu d’importance.

“Sur le plan en libido, la difference d’age est aussi un delicieux stimulant Afin de nos deux partenaires, notamment au debut une relation, detaille Sebastien Garnero. Ca va avoir tendance a dynamiser le couple : pour l’homme, s’il est plus age par une forme d’eveil des pulsions, Afin de la femme par l’envie de se depasser Afin de satisfaire le mari plus jeune. Quant a toutes les partenaires plus jeunes, ils vont se sentir souvent plus en marketing avec votre mari plus experimente, et seront donc moins soumis a des angoisses ou stress de performance”.

Dr Sylvain Mimoun, gynecologue, assure egalement a Sante Magazine que la difference d’age dans un couple est en mesure de etre votre “stimulant pour les deux partenaires”. “Cela va reveiller des pulsions chez l’homme plus age, alors qu’il aurait pu s’endormir dans un couple avec une partenaire du aussi age que lui. De meme, la femme plus agee va bien faire Afin de satisfaire le jeune amant”, confie-t-il au magazine.

Dans une relation marquee par la difference d’age, on souligne aussi une certaine complementarite qu’on ne retrouvera nullement dans un couple ou les deux partenaires ont le aussi age. Notre difference d’age reste souvent propice a des relations plus securisantes, plus stables, d’un partage d’experiences plus divers.

Nous avons aussi l’impression d’etre davantage ecoutes et compris par l’autre. “La communication est souvent plus riche en effet”, confirme notre expert.

Les conseils d’un psy afin d’effectuer durer ce couple malgre la difference d’age

“Si vous avez une grande difference d’age avec la mari, le principal conseil est de privilegier et d’entretenir le couple amoureux et la flamme. Un couple epanouit ne est en mesure de se fonder qu’entre 2 adultes autonomes et individus. N’hesitez pas a faire des projets en commun, a composer les reves”, preconise Sebastien Garnero.