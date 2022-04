Correctement tard je t’ai aimee, o beaute si ancienne et si nouvelle, bien tard je t’ai aimee !

Tu as appele, tu as crie et tu as brise la surdite ;tu as brille, tu as resplendi et tu as dissipe la cecite ;tu as embaume, j’ai respire et haletant j’aspire a toi ;j’ai goute, et j’ai faim et j’ai soif ;tu m’as touche et J’me suis enflamme pour ta paix.

Quand j’aurai adhere a toi de tout moi-meme,nulle part il n’y aura pour moi douleur et labeur,et vivante sera ma vie toute pleine de toi.Mais maintenant, puisque tu alleges celui que tu remplis,n’etant jamais rempli de toi je suis un poids pour moi.Il y a lutte entre les joies dignes de larmeset les tristesses dignes de joie ;et de quel cote se tient la victoire, je ne sais.Il y a lutte entre les tristesses mauvaiseset nos bonnes joies ;et de quel cote se tient la victoire, je ne sais.

Ah ! malheureux ! Seigneur, aie pitie de moi.Ah ! malheureux ! voila mes blessures, je ne les cache pas :tu es medecin, j’habite malade ;tu es misericorde, j’suis misere.N’est-elle nullement une epreuve, le quotidien humaine sur la terre ? Et mon esperance reste bien entiere uniquementdans la grandeur immense de ta misericorde.Donne votre que tu commandes et commande votre que tu veux. O amour qui toujours brules et jamais ne t’eteins,o charite, mon Dieu, embrase-moi !

Destinee a Proba, riche dame romaine, la lettre 130 traite d’une priere de demande.

S’il nous est demande de prier, ce n’est pas Afin de informer Dieu de nos desirs, qu’il ne saurait ignorer, mais Afin de former en nous le desir de Dieu qui veut nous combler des dons. Cela s’agit d’ajuster notre desir au don de Dieu.

C’est celui qui sait donner de bonnes choses a ses gamin qui nous oblige a demander, a chercher, a frapper (Lc 11, 9-13). Pourquoi Dieu agit-il ainsi, puisqu’il connait et cela nous est important, avant aussi que nous le lui demandions ? Nous pourrions- nous en inquieter, si nous ne comprenions pas que le Seigneur une Dieu n’a certes inutile que nous lui fassions connaitre notre volonte car il ne peut l’ignorer, mais qu’il veut par la priere exciter et enflammer des desirs, Afin de nous rendre capables de receptionner votre qu’il nous prepare. Or ce qu’il nous prepare reste chose fort grande, ainsi, nous sommes bien petits et bien etroits concernant le recevoir. C’est pourquoi il va i?tre evoque : « Dilatez-vous ; ne portez jamais un meme joug avec les infideles. » (2 Co 6, 13-14).

Oui, c’est chose beaucoup grande , que l’oeil n’a jamais vue parce qu’elle n’a aucun couleur, que l’homme n’a jamais entendue parce qu’elle n’a aucun le ; qui n’est gui?re venue dans le c?ur de l’homme, parce que c’est vers elle que le c?ur de l’homme doit monter (1 Co 2, 9). Nous serons d’autant plus capables une obtenir que notre foi en elle va etre plus grosse, notre esperance plus ferme, notre desir plus ardent. Un desir continuel forme dans la foi meme, dans l’esperance et la charite, est donc une continuelle priere. Cependant nous prions aussi Dieu verbalement a diverses heures et a certains temps libre fixes, pour nous avertir avec ces signes concrets, pour nous reveler a nous-memes nos progres que nous avons fait au desir et nous exciter a le rendre plus ardent i nouveau .

Ca etant c’est bon et utile de vaquer longuement a la priere, Quand de bonnes actions et le devoir d’etat ne nous en empechent pas, quoique au sein d’ ces occupations memes il faille toujours prier avec votre desir que j’ai mentionne. Car votre n’est jamais, comme quelques-uns le pensent, prier longuement que de prier avec de nombreuses paroles. Autre chose est un long propos, autre un sentiment durable du c?ur . Du Seigneur lui-meme Cela reste evoque qu’il passa la nuit en priere et qu’il prolongea une priere (Lc 6, 12). N’a-t-il gui?re voulu par la nous apporter votre exemple, priant dans le temps a l’heure opportune, exaucant avec le Pere dans l’eternite.

Alors que nos manicheens pretendaient le dispenser de croire, Augustin considere l’adhesion en amont a l’autorite d’une parole de Dieu comme le passage oblige pour parvenir a la comprehension de Dieu ainsi que l’homme.

« Crois d’abord Afin de comprendre. »

Et dorenavant, ravivez votre attention . Tout homme veut saisir ; personne qui n’ait votre desir. Mais tous nous ne voulons pas croire. On me dit : « Je veux saisir pour croire. » Je reponds : « Crois Afin de saisir. » ; voila donc une discussion qui s’eleve entre nous et qui va porter tout entiere sur ce point : « Je veux saisir avant de croire », me dit l’adversaire ; et moi je lui dis : « Crois d’abord et tu comprendras. » Pour trancher le debat, choisissons un juge. Parmi l’integralite des hommes a qui je puis songer, je ne trouve pas de meilleur juge que l’homme que Dieu lui aussi a choisi concernant interprete. En pareille matiere et dans un debat de ce type, l’autorite des litterateurs n’a rien a Realiser ; ce n’est gui?re au poete de juger entre nous, c’est au prophete .

Tu disais : « J’ai besoin de comprendre Afin de croire » ; et moi : « Crois d’abord pour saisir. » l’explication est engagee ; allons au juge ; que le prophete prononce ou plutot que Dieu prononce avec son prophete. Gardons l’ensemble de 2 le silence. Il a entendu les opinions contradictoires ; « Je veux saisir, dis-tu, pour croire » ; « Crois, ai-je dit, Afin de comprendre », ainsi, le prophete repond : « Si vous ne croyez jamais, vous ne comprendrez jamais. » (Is 7, 9)

Par consequent, mes tres chers freres , votre homme que j’ai pris comme adversaire et avec lequel j’ai engage une discussion qui possi?de ete portee au tribunal du prophete, n’a gui?re tout a fait tort de vouloir comprendre avant de croire. Moi qui vous cause, ces jours-ci, https://datingmentor.org/fr/latinamericancupid-review/ si je parle, c’est Afin de amener aussi a la foi ceux qui ne croient pas encore. Donc, en un sens, votre homme a devoile grand lorsqu’il a dit : « j’ai envie comprendre pour croire » ; et moi egalement je suis dans le vrai quand j’affirme avec le prophete : « Crois d’abord Afin de saisir. » Nous disons vrai la totalite des deux : donnons-nous donc mon tour ; comprends donc pour croire et crois pour saisir ; voici en peu de mots De quelle fai§on nous pouvons accepter l’une et l’autre ces deux maximes : comprends la parole pour arriver a croire, et crois a J’ai parole de Dieu Afin de arriver a J’ai saisir.