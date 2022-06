Contenuti social verso pagamento: le nuove strategie di Instagram e TikTok

I social sfoderano nuove strategie di entrata per versamento a contenuti esclusivi. Comincia Instagram mediante un disegno di abbonamento arpione con fase di selezione. Tuttavia Twitter, YouTube, Snapchat e TikTik non stanno verso esaminare. Vedi le notizia

Ateneo degli Studi di Torino

Nell’eventualita che sagace per adesso era particolare durante detratto in quanto la prevalenza dei social mezzi di comunicazione, piattaforme mediante cui e facile caricare e servirsi dei contenuti disinteressatamente, ricavassero i loro introiti dalla propaganda, adatto mediante questi giorni stiamo assistendo per un cambio di direzione, mediante l’arrivo di contenuti per corrispettivo.

Apripista del insolito tendenza e Instagram, in quanto introduce la destinazione di monetizzazione sull’onda del controllo parecchio positivo ricevuto dalla destinazione “Subscriptions“, tirata da Facebook nel 2020 per agevolare i creatori a ordinare business sostenibili alimentati dal conforto delle loro aggregazione.

Vediamo ebbene modo la circolo delle piattaforme social come particolare attualmente costantemente piu impulso canto modo di apertura a versamento e maniera di continuo piuttosto alti siano gli investimenti per convertire, sebbene piano e mediante lunghe fasi di test, numerose loro caratteristiche in incrementare il elenco degli abbonamenti.

Sommario degli argomenti

La tattica di Instagram

A fine gennaio 2022 Adam Mosseri, l’imprenditore per capo di Instagram ha segnalato per mezzo di un filmato giacche il social dara agli influencer la probabilita di concedere abbonamenti per rimessa ai propri iscritti, sopra baratto di contenuti esclusivi.

Qual e la piano e giacche scelta c’e dietro alle decisioni di Mosseri e del proprio equipe?

L’idea e quella di attirare creatori di contenuti, verso garantire loro introiti regolari, che fino ad occasione sono stati altalenanti. Contro questi abbonamenti, Instagram si impegnera verso non bloccare nessuna parte almeno fino al 2023. E plausibile perche, superata la fase iniziale, appena precisamente accaduto unitamente le Subscriptions di Facebook, Meta tratterra una ricarico del 30% sugli abbonamenti.

La comunita ha atto conoscere di aver effettuato un scontro di un bilione di dollari verso l’introduzione di questa mutamento destinazione. Mosseri ha di nuovo sottolineato la possibilita cosicche questa incombenza offre di aiutare i applicazioni simili a amateurmatch micro-influencer, coloro che non nondimeno riescono verso affiorare.

Che funzionera la originalita feature

E lo identico Adam Mosseri per spiegarlo: sono tre le principali novita attraverso i content creator cosicche, in destino, potranno appoggiare a sistemazione circa abbonamento parte dei propri contenuti. Nel frattempo, perlomeno durante questa davanti periodo, i profili di tutti rimarranno aperti e non sara richiesto nessun rimessa per accedere ai contenuti degli influencer.

Per pensare dato che controllare ovverosia no un protagonista sara il singolo follower per autonomia, affinche con l’abbonamento potra accedere verso contenuti esclusivi: stories, live e avra per dall’altra parte un badge accanto al appunto notorieta di lato per qualunque commento.

Appena effetto, l’influencer potra accordare la precedenza a chi ha risoluto di sostenerlo/a apertamente. Nell’eventualita che si decide di pagare l’abbonamento per un fianco, si potra vestire accesso ai contenuti esclusivi e si verra contrassegnati nei commenti e nei messaggi privati ??da un badge viola accanto al appellativo, di modo in quanto gli influencer distinguano facilmente i follower. Con evento refrattario si puo nonostante accedere al contorno in diverbio, pero semplice mediante metodo incompleto.

Gli Instagram Badge sono strumenti precisamente presenti sull’app e si possono ottenere nello spazio di le Live (per mezzo di opzioni cosicche partono da 0,99 cents astuto verso 4,99 dollari) per maniera siffatto da sostenere l’attivita dei propri creator preferiti. Nella originalita adattamento di Instagram ci sara un questione intitolato nella home page del social, in fondo la bio del creator; durante codesto prassi i creators potranno conseguire apertamente contatto i contenuti postati circa Instagram e senza contare incerto sara intenso la spinta verso usare la basamento per svantaggio di estranei social appena TikTok e Twitter. Durante accedere ai contenuti riservati dei propri influencer preferiti gli utenti potranno rifornirsi, accesso la foglio dedicata dello store di Instagram, dei miniabbonamenti attraverso visualizzare i post ancora esclusivi.

Gli “Instagram Badge” e “Instagram Subscriptions” – le sottoscrizioni giacche si potranno trovare sullo store del social – dovrebbero approvare di accedere ai contenuti esclusivi in atteggiamento diverso in inizio al loro importo, unitamente limiti temporali (1 ricorrenza, 1 settimana, 1 mese) e di visualizzazione di post differenti a seconda del tagliando deciso (e ottenuto) da qualsiasi utente.