Conseil: 5 applications fiscales qui vous simplifieront notre vie – 2022

C'est la saison des impots, et si vous etes un brin comme moi, vous avez retarde la production de ce declaration. Qui veut passer tous ces formulaires apres une longue journee d'embauche ou abandonner un samedi complet pour reunir la documentation? Eh bien, ne tergiversez plus, ces applications pratiques vous aideront a simplifier serieusement le processus.

Aimez ImpotRapide? Notre celebre editeur de logiciels de traitement des declarations d’impot propose une suite complete d’applications Afin de vous aider a produire, a estimer votre remboursement et a savoir quand vous esperez (esperons-le) trouver une telle grosse somme d’argent dans votre compte bancaire.

Parmi celles-ci, l’application SnapTax (accessible concernant Android, iPhone et Kindle), qui pretend «obtenir vos impots en 10 minutes», est de loin la plus fonctionnel, si vous avez une revendication directe a produire. Cela vous suffit de telecharger l’application (gratuitement), de prendre une photo de votre W-2, de repondre a quelques questions et d’en creer un fichier depuis l’application ou Sur les forums.

Ca coute 24, 99 $ a classer, mais vous ne payez gui?re tant que vous n’avez gui?re termine – cela est bien, car l’application n’est pas Afin de n’importe qui. Si vous ne possedez aucun maison, seulement votre revenu W-2, des interets ou du chomage et que vous avez gagne moins de 100 000 USD (ou 120 000 USD si vous deposez conjointement) en 2012, cette application pourrait fonctionner pour vous. Si votre situation est plus compliquee, envisagez d’autres options.

Si vous n’etes pas pret a utiliser ImpotRapide, l’application 1040 EZ Tax de trois & R Block, disponible Afin de iPhone et Android, reste faite pour vous. Vous beneficiez d’la commodite de classer a partir de ce smartphone, ainsi que de l’assurance de beneficier gratuitement du support d’audit et de la representation d’un agent H & R Block.

Ainsi que SnapTax de Turbo Tax, l’application de trois & R Block vous permet de simplement prendre une photo de votre W-2 pour importer vos donnees de revenu a des fins de classement. Ca n’aidera nullement non plus nos personnes aux prises avec des situations fiscales plus compliquees, mais il apporte l’avantage supplementaire de pouvoir produire des declarations gratuites pour vos declarations federales et etatiques.

TaxACT ne dispose pas encore d’une application smartphone pour le depot de votre requi?te, mais le application TaxACT Central comporte des fonctionnalites pratiques, telles qu’une liste de controle interactive et un calendrier des dates d’echeance, qui vous aideront a vous organiser pour la periode de l’annee fiscale, que vous deposiez ou non sur le site. .

L’application DocVault de TaxACT est particulierement utile: elle vous permet de prendre un cliche de vos documents fiscaux importants, de les modifier si necessaire ainsi que les enregistrer dans l’application durant l’annee, pour que vous n’ayez gui?re a fouiller dans vos tiroirs moment. Importez seulement les images dans TaxACT et vous serez pret a archiver!

Mes 2 applications TaxACT sont gratuites et accessibles Afin de iPhone et Android.

Vous avez juste des questions fiscales auxquelles vous aimeriez avoir une reponse? Decouvrez l’application gratuite AskaCPA, disponible pour iPhone et Android, pour obtenir des informations fiscales precieuses en direct aupres tout d’un CPA. De plus, Vous allez avoir acces a une base de precisions de questions et reponses d’autres utilisateurs.

Besoin d’aide? L’application vous apportera egalement des listes de comptables locaux qui peuvent intervenir avec plus de conseils.

Bien entendu, toute analyse des applications fiscales pourrait etre negligee si elle ignorait l’application mobile officielle de l’IRS. Accessible Afin de Android et iPhone, l’application vous permet de demander vos releves fiscaux (qui vous vont i?tre envoyes par la poste dans quelques temps ouvrables), de verifier l’etat de ce remboursement, d’obtenir des mises a jour fiscales et de l’aide quotidiens, ainsi que de suivre l’IRS i propos des reseaux sociaux. . Mais ne vous laissez pas distraire par la chaine YouTube de l’IRS ou avec Tumblr (oui, ils existent!) – profitez de ces applications et obtenez le classement!

