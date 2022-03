conjunto de autoayuda para personas que se sienten solas pareja

NO ESTAS UNICO (A)

Conjunto de autoayuda para seres que se sienten solas y no ha transpirado poseen complejidad para comunicarse y no ha transpirado hacer amistades.

PRESENTACION nunca entendemos la labor autoayuda en aptitud con el trabajo de terapia. Lo entendemos como una diferente manera de asimilar a vivir solos y no ha transpirado bien acompanados. La terapia y la autoayuda podri­an desarrollarse a la par asi­ como complementandose.

De nosotros el reto seri­a muy claro confrontar el impedimento sobre la soledad, de eso, debera consolidarse la agrupamiento con diferentes individuos en igualdad de circunstancias y de este modo, dar o tomar auxilio, intercambiar experiencias y no ha transpirado asimilar a manejar el desafio.

El vi­a seri­a asimilar a solventar las inconvenientes por medio de tareas enfocadas dentro de el grupo de autoayuda, que se traduce en la movimiento de conjunto.

Lo trascendente nunca es caer en un circulo vicioso de angustia asi­ como fijacion con las perdidas desplazandolo hacia el pelo lo desfavorable, lo trascendente seri­a producir un circulo virtuoso que va sobre la preocupacion a la ocupacion asi­ como resolucion de el impedimento de la soledad. El conjunto sobre autoayuda deberia tener un gigantesco pliego la concurso, ofreciendo a las participantes gratitud asi­ como solucion de el impedimento en frecuente, canjear apoyos, rescatar las capacidades remanentes sobre la ser y no ha transpirado sobre la estirpe, explorar soluciones en la misma colectividad y no ha transpirado generar servicios.FUNDAMENTOSEn nuestro labor partimos de la idea sobre que el padecimiento personal no es un inconveniente individual, sino que echa las raices en la naturaleza humana y no ha transpirado en las condiciones sociales en las que vivimos. Creemos en las personas. Queremos apoyarlas con el fin de que desarrollen las fortalezas, sea cual sea su naturaleza personal y no ha transpirado social. Entendemos la soledad como expresion de la condicion humana y sobre la colectividad actual. OPORTUNIDADES Y METAS, OBJETIVOS asi­ como FINES de el EMPLEO sobre AUTOAYUDA Un fundamentos fundamental sobre la autoayuda – que la discrepancia de la terapia – podri­a ser en este conjunto las personas se apoyan mutuamente al ayudarse a si mismas. En este conjunto Hay 2 niveles, intimamente relacionados entre si Sanacion individual y acciones comunes en solidaridad.

Con el apoyo de el conjunto, cada sujeto puede Aprender a confiar en sus propios recursos.Desarrollar la autoestima estable.Superar su sentimiento sobre aislamiento desplazandolo hacia el pelo soledad.trocar experiencias con diferentes personas.Alimentarse desplazandolo hacia el pelo complementarse con las experiencias desplazandolo hacia el pelo las ideas de los demas.Tener experiencias nuevas dentro sobre la estructura no-jerarquica asi­ como con relaciones horizontales.Reconocer en la diversidad desplazandolo hacia el pelo la diferencia un probable sobre enriquecimiento personal desplazandolo hacia el pelo nunca la amenaza.Vivir la autonomia, la solidaridad y no ha transpirado soledad adentro de la pericia de crecimiento personal.Apreciar su misma fuerza y no ha transpirado llevar a cabo la aptitud de asimilar a las otros desplazandolo hacia el pelo obtener vivir solos.Desarrollar capacidades para proceder con otras seres en conflictos parientes o de fuera del conjunto desplazandolo hacia el pelo en diferentes situaciones.Contribuir a destrozar con el temor a vivir solos.Realizar acciones conjuntas en pro de obtener vivir solos.Aprender a verbalizar asi­ como requerir ayuda.Desarrollar actitudes nuevas y no ha transpirado mas positivas.El lograr hallar novedosas relaciones.Reforzar el valor asi­ como el soporte moral.Encontrar esperanza al ver que otros han podido con la dificil labor sobre proceder adelante prender mejor la propia destreza.

TIPO sobre CONJUNTO DE AUTOAYUDA

Cerrado.- Con limite temporal, puede reunirse la vez a la semana a lo largo de 8 a diez semanas(??).

Mixto.- En donde participan varones y chicas adultos.

Especifico.- Exclusivamente de varones desplazandolo hacia el pelo /o mujeres con sentimientos sobre soledad.

Los usuarios pueden ser convocadas al conjunto “entre amigos” como consecuencia de las medios sobre difusion o por avisos distribuidos en algun colectivo. El grupo no tiene que exceder sobre 11 personas.El grupo ha de reunirse en un espacio confortable, de preferencia en las instalaciones de muchas institucion de nuestra poblacion.

Narrar con la documentacion imprescindible acerca del contratiempo sobre la soledad.Directorio sobre servicios que se podri­an ofrecer, asi igual que actividades disponibles en la urbe.

Para obtener ayuda

· comunicar la existencia de el grupo en diario, revistas, radio, iglesias, farmacias o amistades. Es necesario incluir dia, hora, sitio y sustantivo sobre la reunion, Con El Fin De identificar claramente al conjunto (realizar carteles).· Procurar profesionales sobre la salubridad, medicos, psicologos, profesores, etc. Para que nos ayuden a divulgar la vida de el conjunto sobre autoayuda.

Sitio De sencillo via, centrico, de preferencia cercano de las medios sobre transporte.Que cuente con espacio bastante y con bastantes sillas, iluminacion, banera, ventilacion.Que el local sea gratuito.Con privacidad desplazandolo hacia el pelo calma Con El Fin De comodidad sobre las integrantes.Que sea un punto neutral como Escuela apex, hospital o local comunitario.

Este puede cambiar, sin embargo se procurara que todo el tiempo sea el similar conmemoracion, a la misma hora desplazandolo hacia el pelo en el igual sitio Con El Fin De acreditar seriedad. Puede ser en la tarde, al finadle las jornadas laborales.

Los grupos sobre autoayuda deberan ser gratuitos. Lo mejor es hallar un local que sea gratis desplazandolo hacia el pelo que las miembros se turnen en traer refrescos. Si hay un desembolso, es conveniente que este sea pagado por el conjunto y no ha transpirado no por individuo o 2 individuos.

CONDICIONES Y REQUISITOS DE SU PARTICIPACION

Carente dependencias agudas.

Las dependencias agudas a pastillas, alcohol, drogas o cualquier farmaco que afecte su moralidad e impida a trabajar adecuadamente.

Con aprieto sobre continuidad.