Confesiones de un swinger: las “reglas sobre oro” que deberi?n acatar los que se animan al sexo entre parejas

Lo dice “el guru” del sexo entre parejas en America Latina, en la interviu monopolio con Infobae. Trabaja en el universo de las finanzas desplazandolo hacia el pelo acaba sobre escribir una guia que toda pareja debe reconocer, si esta pensando en explorar las misterios del ambiente swinger

Ted Williams no se llama Ted Williams. Es swinger desde permite mas sobre 20 anos de vida y usa un seudonimo por motivo de que, a la vez, seri­a profesional y se encarga de estas finanzas en la prestigiosa compania de Chile. Ted paso sobre acontecer un sencilla usuario del sexo dentro de parejas a transformarse en la suerte de lider desplazandolo hacia el pelo consejero internacional de la manada. Y En Caso De Que decidio asumir ese rol seri­a por motivo de que se canso de que el tabu y el que diran alejara a las parejas que querian ingresar a este universo (abundante mas a las hembras). En su “militancia”, arranco un proyecto de radio referente a el argumento y no ha transpirado organizo el “Primer coincidencia de swingers sobre Argentina asi­ como Chile”, al que han sido 220 parejas. Pero permite un mes fue mas alla asi­ como se convirtio en el anfitrion del “Primer avenencia Sudamericano de Swingers”: 300 parejas sobre America y tambien de Europa que se juntaron en la mansion en Vina del Mar a participar sobre lo que se llamo “La fiesta sonada”.

Se estima que Existen diez millones de swingers en el ambiente entre las que navegan por las redes aunque el novio cree que son gran cantidad de mas. Su logica podri­a ser, con buena documentacion, demasiadas mas parejas con curiosidades “saldrian del closet”. Desplazandolo hacia el pelo Con El Fin De ayudar a ese proceso, acaba de escribir una “Guia para parejas swinger”. En dialogo con Infobae, cuenta cuales son las “reglas de oro” que Tenemos que respetar para animarse al sexo dentro de parejas.

?Todos podemos ser swingers?

No. El swinger seri­a de las parejas sexualmente sanas, es decir, que tienen la sexualidad rica, que juegan con las fantasias, que no tienen que esconderse para ver porno asi­ como que sienten comodidad entre ellos como para dar un transito mas. Me refiero a que si en tu pareja hace un ano que no tenes sexo nunca podes afirmar ‘seamos swingers’. Meterse en este universo con la idea sobre elaborar algo osado de superar an una pareja en crisis seri­a el infimo remedio que se les puede suceder, porque aca permite falta muchisima difusion para nunca pasar un mal momento.

?Que pasa si Algunos de los dos quiere probar y no ha transpirado el otro nunca?

Otra de las reglas de oro seri­a no presionar a nadie asi­ como eso comprende a tu pareja. Existe varones que llegan desprovisto decirle a sus hembras a donde se encuentran yendo. Creen que porque se tomaron unos tragos y no ha transpirado surgio la idea, seri­a suficiente.

?Puede alguien celoso ser swinger?

Nunca. Asi que, es de vital importancia informarse bien antes. La de las cuestiones que surgen frecuentemente, especialmente del ala de las chicas seri­a: ?que pasa si le termina gustando mas la novia que yo? con el fin de que eso no pase los dos tienen que tener la misma motivacion, que es gozar. Aunque si uno ocupa el punto hegemonico en la pareja y el otro va de complacerlo asi­ como no perderlo, es probable que aparezcan unos celos insoportables desplazandolo hacia el pelo que alguno quede maravillado y no ha transpirado el otro se quede mirando sobre afuera, en frio, como su pareja disfruta con otra cristiano. Tenemos una diferente criterio fundamental: cuando se da el coincidencia, es i mportante no manifestar demasiados elogios desplazandolo hacia el pelo ganas desmedidas hacia alguien de la otra pareja. Mi sugerencia es nunca hablar de mas. Que ninguna persona pase an acontecer la amenaza a la pareja.

?Que ocurre si alguien de una pareja se involucra sentimentalmente con un integrante de la una diferente?

El swinger exige que se trate de parejas estables. Por eso, la de estas reglas es evitar cualquier actitud que pueda atentar contra esa estabilidad. Por ejemplo, hacerle an uno sobre los integrantes regalos romanticos, como flores, joyas o bombones.

?Como se proporcionan las primeros consejos?

La de las claves Con El Fin De evitar malos momentos seri­a conocer en que lugar encaja cada uno. Como podri­a ser, estan las parejas soft (que en nuestras fiestas identificamos con pulseras amarillas) que hacen al completo menos tener sexo con penetracion: podri?n solo mirarse o igualmente tocarse, besarse asi­ como regresar Incluso el sexo oral. En las parejas full (con pulseras rojas) se puede realizar intercambio con penetracion. Se encuentran Ademi?s los switch (con pulseras verdes) que pueden aceptar o nunca la penetracion en blendr sus encuentros. Asi­ como se encuentran los solos, que las llamamos ‘terceros’ (pulseras azules) y que van a las encuentros por motivo de que muchas parejas no buscan parejas sino elaborar trios.

?Que pasa con las besos?

Existen parejas que acuerdan no besar en la boca porque ese es un acto de connotacion romantica desplazandolo hacia el pelo prefieren guardarselo de ellos 2. La regla, entre las que si lo realizan es que las besos tienen que quedar en el contexto del intercambio sexual. Esto desea afirmar que cuando se aportan la ropa nunca se podri?n seguir besando.

?desplazandolo hacia el pelo que pasa con las orgasmos?

Los hombres, Generalmente, retardamos el espasmo para no mantenerse exteriormente sobre entretenimiento a lo largo de el intercambio. Pero luego lo guardamos para la pareja, ya sea para concluir el aproximacion con ella o Con El Fin De terminarlo luego, en casa. La mujeres, en cambio, buscan mas el climax a lo largo de el intercambio. El reserva es nunca subordinarse del espasmo para pasarla bien por motivo de que la otra pareja, por lo menos al fundamentos, nunca sabe que nos fascina.

Cuando se juntan 2 parejas: ?es preciso que todos posean sexo con todos?

Nunca. En este clima, la interaccion entre varon y no ha transpirado hombre esta prohibida. Si esta permitida la interaccion entre dos chicas. El swinger estandar es dentro de parejas heterosexuales y no ha transpirado en ese estandar el juego amatorio sucede mas dentro de las chicas. Como podri­a ser, existe la variedad que se llama blizz: son parejas que van a clubes para que las mujeres jueguen dentro de ellas y no ha transpirado las varones unicamente miren.

Cuando se ingreso al mundo swinger ?Se puede narrar abiertamente?

Alguno de nuestros mandamientos seri­a “no hablaras del estilo de vida swinger con quien no exista manifestado importancia’. La justificacion podri­a ser En Caso De Que le contamos an una pareja sobre amistades y no ha transpirado queda espantada, ellos van a inferir que otros amigos en habitual Ademi?s son swingers asi­ como estamos obligandolos a salir del closet. Tambien, si le contas an una pareja sobre colegas desplazandolo hacia el pelo alguno se engancha con la idea de examinar y el otro no, les provocas un inconveniente sobre pareja que ellos nunca buscaron.

?No son demasiadas reglas?

Los consumidores cree que tenemos sexo con cualquier aunque estamos hablando sobre modelos parejas, las madres asi­ como los padres de nuestros hijos. Para que funcione, las reglas deben acontecer muy estrictas.