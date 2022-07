Concebir asi­ como apreciar estas diferencias seri­a muy importante para amar a tu esposo.

(coleccion del discurso “El patron sobre Dios de lo Absoluto, sobre la tranquilidad asi­ como del Ideal seri­a la parentela y no ha transpirado el mundo Global que defiende la honradez Sexual Absoluta” SMM – 21 sobre noviembre sobre 2006) ——————-

El evento sexual tiene que ser la expresion del apego. “Amar” obliga dar al otro lo que precisa, no lo que tu piensas que necesita. Asi que precisas saber como esta disenado tu conyuge desplazandolo hacia el pelo cuales son exigencias. Describamos algunas diferencias entre el adulto desplazandolo hacia el pelo la femina en cuanto a la solucii?n sexual. Enterarse y no ha transpirado apreciar estas diferencias son un paso trascendente Con El Fin De obtener amar a tu conyuge.

APEGO, SEXO E INTIMIDAD HOMBRE – Se estimula sexualmente por la mirada (por la desnudez completa o parcial del torso mujeril) CHICA – Se estimula sexualmente por el tacto, las palabras asi­ como las gestos afectuosos (ej. abrazos, caricias, flores, diminutos regalos, llamadas por telefono, etc.)

HOMBRE – Su maximo pretension sexual se da sobre las 18 anos de vida. (Cuando seri­a mas duro) FEMINA – Su extremo pretension sexual se da por las proximidades sobre las 40 anos de vida.

ADULTO – Quiere una directa e inmediata estimulacion sobre su pene. MUJER – No desea inmediatamente la estimulacion de su clitoris o sus pechos. Quiere acontecer tocada primero en las areas NO-erogenas, con el fin de que despues pueda intentar GRADUALMENTE y con juegos acontecer tocada en las porciones erogenas.

HOMBRE – Busca el espasmo y no ha transpirado eyacular en cada uno sobre sus encuentros sexuales (orientado an una meta). MUJER – No todo el tiempo quiere el espasmo. Prefiere las sentimientos de una proximidad emocional en el climax biologico (orientada a la pericia). Sobre hecho puede disfrutar del sexo carente sufrir un orgasmo [asi que nunca la empujes].

VARON – En las conversaciones, los miembros masculinos en general son intelectuales; seri­a la clave Con El Fin De ir directo “al espinilla” sobre la conversacion. MUJER – Las mujeres comunmente son emocionales; buscan hablar sobre al completo salvo del punto clave sobre la conversacion. [de este modo que nunca la presiones de ir al espinilla, solo escuchala]

VARON – precisa tener contacto sexual precio antichat (genital) Con El Fin De lograr sentir mas amor por su esposa. MUJER – necesitari? sentirse amada (apreciada y no ha transpirado valorada) PRIMERO de que la novia tenga intimidad sexual.

VARON – generalmente desea la trato rapida (3-7 minutes) CHICA – generalmente desea una planificacion extendida sobre abrazos, juegos previos, caricias. Quiere que la experiencia dure demasiado lapso (20 min. – 1 hora)

VARON – ?Puede excitarse sexualmente en menor sobre un minuto! [Especialmente si ve a su esposa desnuda] MUJER – Toma sobre un DIA a la semana para sentir la “necesidad” sobre una habilidad sexual.

VARON – necesitari? tener un espasmo Con El Fin De tener buenas sensaciones orgulloso. CHICA – Necesita tener buenas sensaciones emocionalmente cercano de su marido de sentirse sexualmente satisfecha. NO necesitari? tener un espasmo.

HOMBRE – Puede ejercitar la misma rutina sexual una desplazandolo hacia el pelo una diferente ocasii?n. CHICA – precisa disparidad, creatividad e imaginacion en la experiencia sexual Con El Fin De disfrutarla.

VARON – Desea que su esposa sea mas agresiva en su replica a la pericia sexual. Desea que la esposa inicie el sexo mas frecuentemente. FEMINA – generalmente desea que el marido la satisfaga PRIMERO primeramente de que la novia piense en satisfacerlo an el novio.

VARON – desea ver a su esposa visualmente en la estimulante ropa interior. FEMINA – El caracter y la disposicion del marido y como la intenta seri­a mas interesante Con El Fin De ella que su organismo.

ADULTO – precisa la comunicacion sexual Con El Fin De abrir su corazon Con El Fin De amar a su esposa. Esta condicionado an ocultar desplazandolo hacia el pelo suprimir sus emociones. La magnitud e inmediatez del apego sexual lo libera en su corazon a abrirse. MUJER – Las hembras son naturalmente expresivas, no tienen dificultades en manifestar las emociones. Para ellas nunca seri­a imprescindible la habilidad sexual de abrir sus corazones. Necesitan el romance (la interes sensitiva asi­ como considerada) para obtener darse en la relacion sexual. Necesitan notar amor ANTERIORMENTE de que puedan gozar del sexo.

ADULTO – La conexion sexual en el adulto LIBERA su presion sexual que fue incrementando su presion sexual. Por eso su meta es desahogar esta tension. Esta liberacion le da satisfaccion. Cuando antes el adulto se libera de la tirantez preferible. Por eso, los hombres podri­an disfrutar sobre la comunicacion sexual que toma escaso tiempo (e.g. 2-5 min.). CHICA – La trato sexual Con El Fin De la femina seri­a un AUMENTO de su tension sexual. Busca acontecer estimulada, su meta es llagar a cargarse mas y no ha transpirado mas sexualmente. No busca liberarse sobre la estres, sino cargarse. Por eso ella quiere que la habilidad sexual dure mas tiempo que el hombre (e.g. 20 min-1 hora). Cuanto mas lapso preferible.

ADULTO – EL hombre en ocasiones busca la trato sexual igual que un medio de consuelo psicologico cuando se notan bajoneado. CHICA – La mujer tiende an investigar la trato sexual como la celebracion de la trato, cuando las cosas van bien y no ha transpirado ambos se sienten bien.

Dios diseno al marido y no ha transpirado a la esposa tan distintas para que por toda la eternidad sean capaces sobre continuar aprendiendo enfoques mas y no ha transpirado mas profundos el alguno del otro y no ha transpirado continuen creciendo mas intimamente en amor y dicha