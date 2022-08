Con presente palazzone alle porte di San Pietroburgo vivono 20 mila persone! Inaspettatamente atto dicono

“Immagina quante reti del Wi-Fi ti appaiono contemporaneamente!”.

“Un’apocalisse Zombie in questo luogo sarebbe non so che di intenso”.

“Tinder deve essere crepitante per quel raggio di un miglio”.

“Ci sono 9999 mamme celibe adiacente a te, clicca in questo luogo per saperne di piu”.

Tutte queste battute ironiche sono dedicate a Novyj Okkervil (Новый Оккервиль), il ancora capace edificio verso con l’aggiunta di piani nella zona di Leningrado, situato nella metropoli di Kudrovo, al termine per mezzo di la citta di San Pietroburgo. Aiutante la gruppo cosicche l’ha innalzato, l’enorme ossessione edilizio e progettato per 20 mila persone: i suoi abitanti potrebbero insomma essere la gente di una municipio.

Durante effetti, Novyj Okkervil sembra una citta nella citta. Alt esaminare attuale:

Le sue dimensioni hanno meravigliato gli utenti di Reddit poi perche diverse rappresentazione di Novyj Okkervil sono apparse sul social rete informatica. Il originario ricorrenza, il post ha concentrato piu in avanti 50 mila commenti ed e iniziata una attivissima controversia: dalla legittima timore riguardo a mezzo venga assegnato in quel luogo il nutrimento verso recapito (poveri rider del delivery!) a chi sosteneva che complesso presente e un affine russo di un area di servizio verso carrozzone statunitense. Modo vivono le persone in questo momento? Sentiamolo dagli stessi residenti.

Scopo le persone vivono qui?

Abbiamo proprio scrittura di quali ragioni spingano i russi ad andare a divertirsi nelle case dette “formicai”, tuttavia il borgo come il piuttosto capace del ripulito.

Novyj Okkervil e la genitrice di tutti i formicai. Ha 3.708 appartamenti, 35 scale d’ingresso e 25 piani.

La societa affinche lo ha fatto ha puntato maggiormente sugli appartamenti durante famiglie, verso lo piu bilocali. Per qualsiasi adagio ci sono in mass media 4-6 appartamenti, e per ogni apertura ci sono 4 ascensori ad alta celerita. L’enorme ossessione residenziale e governo finito nel 2015 (la costruzione periodo iniziata nel 2008) e ha accaduto senza indugio furia sul traffico immobiliare.

“Perche ho marcato di nutrirsi ora? All’inizio ho preso per affitto un quartiere, poi vivendoci mi sono infiammato di corrente difficile, e ho comprato un appartamento. Ho speso 3,5 milioni di rubli. E attualmente spiaggia in precedenza 5,6 milioni (circa 67 mila euro)”, afferma un residente del palazzo mediante il nickname Ekz0 contro Pikabu.

L’utente everlastsun su Reddit ha esposto un saldo oltre a analitico. Assistente lui, gran parte delle persone cosicche vivono in questo momento sono durante pigione. Vogliono campare mediante comodita e passano pressappoco incluso il loro eta al lavoro: “E frugale, e complesso cio di cui hai opportunita e a due passi. Immaginate di capitare un ragazzo fidanzato, in quanto si e da poco trasferito da una piccola metropoli alla metropoli, mediante ricerca di un fatica durante un insolito avvio nella vita… presente campione di luogo e ideale. So che potrebbe apparire un luogo crudele, ciononostante mediante concretezza non lo e”, dice. Lui vive per Novyj Okkervil da 8 anni.

Elena Cherepova vive in questo momento fin dall’inizio: “Stavamo cercando edificio a San Pietroburgo, bensi non ci piaceva la caratteristica degli alloggi di seconda vaglio. La ovvero sono case vecchie e appartamenti con cattive condizioni, se no sono molto cari”. Dice che al proprio piana ci sono otto appartamenti, e solitario due sono bilocali; il resto e di una sala. “Ho l’impressione affinche la maggior parte degli appartamenti venga affittata, ragione i miei vicini cambiano condensato. E di nuovo, facilmente, molte persone trasferiscono in questo momento i loro genitori anziani: acquistano appartamenti di una stanza verso loro e vanno a divertirsi nei loro appartamenti cosicche sono piu grandi”, ha detto.

Ci sono a sufficienza infrastrutture e servizi?

Novyj Okkervil e maniera una borgo concentrata per un soltanto palazzone. Con tali complessi edilizi, di costume, l’intero primo lentamente e affittato a uso business. Ci puo succedere ogni laboriosita ordinario o contributo, di nuovo nel caso che i centri di appoggio all’infanzia, l’istruzione aggiuntiva e le scuole sono eccetto comuni dei normali negozi, dei parrucchieri e delle caffetterie. Novyj Okkervil non fa eccezione.

“All’interno del palazzone ci sono 7 negozi di alimentari, 3 saloni di fascino, una nalivajka [negozio di birra alla cruccio, ndr], un esercizio di fiori, un negozio di materiali edili, un rifugio confidenziale, 3 caffe, un ufficio postale, un punto di abrogazione degli ordini online, una farmaceutica, una ospedale, una parte sportiva attraverso bambini, un affare di articoli attraverso animali, articoli per bambini, una cartoleria, un internet point. Non e complesso, potrei essermi sbigottito qualcosa. Corretto accanto al edificio ci sono una esempio e un rifugio, un grande magazzino posteriore l’angolo, un ipermercato per 500 metri e c’e molto di insieme. Non sono uscito dal cortile verso sei mesi, affinche e insieme li, e io fatica da casa”, afferma Ekz0.

Le infrastrutture sono abitualmente il agevolazione primario di campare durante un localita del gamma, ratifica Elena: “Ho una piscina dall’altra porzione della via, ci vado tutti i giorni. Negozi, farmacie, parrucchieri. Compiutamente e raggiungibile a piedi. Non manca vuoto: si possono accorgersi persino i pezzi di cambio in la bici.”

I residenti della edificio dicono che puoi giungere la sosta della sotterranea ancora vicina con 25 minuti verso piedi, ovvero sopra bus, e la stazionamento e in precedenza entro i limiti della municipio di San Pietroburgo. Verso giungere il nucleo, a Piazza Sennaja, devi vagare sei stazioni, in quanto sono 26 minuti successivo il navigatore Yandex.Metro. Ormai tutti quelli cosicche vivono verso Novyj Okkervil lavorano per San Pietroburgo, non per Kudrovo.

Il area di servizio verso le automezzo private puo avere luogo un incognita dato che non si onorario un accessorio. Il posteggio e gratuito nel aia, durante piu file. Richiamo serata, la indagine di un luogo si trasforma in una caccia logorante. Tre aree incontro attraverso bimbi risultano completamente circondate da file di autovettura. “La bene ancora squilibrato e cosicche preciso di fronte alla abitazione ci sono tre enormi parcheggi a pagamento, il cui importo porzione da 150 rubli al giorno (1,80 euro). Finalmente, sono con l’aggiunta di economici di un pacchetto di sigarette, pero questi parcheggi sono nondimeno mezzi vuoti. Io nell’eventualita che non voglio dannarmi l’anima, area di sosta e sazio, e non devo far causa insieme nessuno verso il posto”, afferma Ekz0.

La istruzione non e all’interno del fabbricato eppure e a coppia passi. E progettata a causa di 1600 bambini e ci vanno i ragazzini di incluso il microdistretto. “Quattro anni fa ci ho portato mia figlia. Alla morte, durante 2.200 andavano in una istruzione per 1.600 bambini, avevamo 10 classi prime, ognuna per mezzo di 36 alunni. A causa di contentare tutti, hanno istruito un all’ora durante cui uno arriva alle 8:30, personaggio inizia le lezioni alle 11:30 e almeno inizio. Eppure e fastidioso. Abbiamo lasciato questa scuola”, dice Elena. Dunque e stata costruita una seconda scuola per Kudrovo e tutti si aspettano cosicche la circostanza migliori.

E seccante occupare simile tanti vicini?