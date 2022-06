Comparte tus pisos por WhatsApp a tus colegas desprovisto tus datos sobre comunicacii?n con el fin de que lo compartan con sus usuarios sin complicaciones.

App contactos gratis

*debes efectuarse creado principal un perfil en tu celular

Beneficios para el agente inmobiliario

Comunicacion en tiempo real

Con Lobbie App los equipos sobre traspaso son notificados (con descripcion desplazandolo hacia el pelo fotos) en el celular cada que un integrante agrega un edificio. Cada edificio que se socializa es una nueva oportunidad de el equipo empezar o reactivar comercios con clientes potenciales.

Acento con Alejandro

?Sabias que aproximado un 70% sobre las comercios realizados por inmobiliarios se hacen en colegaje?

?Ya posees la instrumento de efectuar mas negocios con colegas?

Explorador

Ideal de investigar Lobbie por el tiempo que desees

Comunicacion condicionado a las ultimos 100 inmuebles en tu red

6 fotos por casa

+ quince fotos por hacienda

Testimonios de inmobiliarios

Muy gran medio, se ha convertido en origen de informe sobre otros inmuebles de nosotros los asesores, seri­a confiable la informacion, por que nos toca estar actualizando y se manda a nuestros clientes sin intermediarios con nuestros datos

Angela Maria Gonzalez

Ingresos para equipos sobre traspaso INMOBILIARIOS

Captura asi­ como organiza tus pisos con fotos en tu celular asi­ como ahorra tiempo enviando documentacion a usuarios asi­ como colegas por WhatsApp.

Controla quien accede a tu inventario

Genera tu propia red inmobiliaria desplazandolo hacia el pelo Comparte en lapso real tu enumeracion sobre pisos con tus colegas sobre decision.

Aumenta las alternativas para tus clientes

Asesoramiento los pisos de tus colegas y no ha transpirado envialos a tus usuarios desprovisto complicaciones. La documentacion de trato todo el tiempo sera la tuya.

Gasta menos tiempo buscando

Busca mas rapido los bienes inmuebles de tus colegas utilizando busquedas con filtros y no ha transpirado incrementa la rapidez sobre respuesta con tus clientes potenciales.

Comparte tus inmuebles carente datos sobre comunicacii?n a tus colegas

Informacion mas segura y organizada

Tiene la noticia de tus inmuebles en la nube asi­ como libera lugar en tu celular. De ningun modo vuelvas a desaprovechar una oportunidad por no tener la referencia tuya asi­ como sobre tus colegas cuando sobre certeza la necesitas.

Via inmediato a la documentacion

La referencia de los pisos del aparato estan todo el tiempo en la nube asi­ como de manera organizada. Los equipos sobre cesion perderan menos oportunidades por no tener la referencia de las companeros cuando de verdad se precisa. .

Independiente

Ideal Con El Fin De agentes independientes

20% descuento por pago anual

Comprende cualquier lo de el plan Explorador

+ oportunidad Con El Fin De impulsar 20 inmuebles en la S-MLS

+ comunicacion ilimitado a las bienes inmuebles sobre tu red

Plus

Ideal para equipos inmobiliarios medianos

10% descuento por paga anual

Comprende todo lo del plan independientemente

+ oportunidad de catapultar 150 inmuebles en la S-MLS

Profesional

Ideal para agentes independientes o equipos inmobiliarios pequenos

diez% descuento por remuneracii?n anual

Incluye todo lo del plan Independiente

+ Posibilidad para promocionar 75 bienes inmuebles en la S-MLS

Excelente aparejo, comodo de emplear e intuitiva, se convierte en la plataforma cordial, desplazandolo hacia el pelo facil sobre compartir con nuestros clientes asi­ como colegas a traves de WhatsApp. No me puede carecer, debido a me acostumbre a la novia desplazandolo hacia el pelo la realidad la recomiendo ampliamente, a nosotros como profesionales, nos permite ser mas organizados, precisos al momento de suministrar la documentacion

JUAN CARLOS NAVARRETE CANO