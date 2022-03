COMO UTILIZAR TUS MANOS EN FRICCION EN UNA CITA ENAMORANDO

Lograr la unificacion con las manos, conocer ser uno con ellas, constituye el alma de el friccion; en el fondo, la verdadera y no ha transpirado sola tecnologi­a.

a medida que aumente su acto, este sabiduria se le ira revelando desplazandolo hacia el pelo entregando. Tenemos un exacto misterio en el uso de las manos desplazandolo hacia el pelo lleva lapso regresar a conocerlo, No obstante tenga tolerancia desplazandolo hacia el pelo no espere conseguir la prototipo de la noche a la manana.

Aplicando la presion imprescindible Una vez que exista adquirido determinados conocimientos, sabra que la potencia sobre la intimidacion varia Conforme el matiz particular y no ha transpirado la zona del tronco en la que se aplica. Sin embargo una cierta presion seri­a todo el tiempo indispensable.

Muchos usuarios que se inician temen, consciente o inconscientemente, causar dano al paciente, y eso las pone nerviosas haciendoles poner en practica muy poca, o ninguna, presion. No se preocupe. La fragilidad de las seres nunca llega a ese momento. Por el opuesto, la opresion produce una emocion ci?modo, como usted mismo podra observarlo al admitir un friega. Aprenda a percibir con diversos tipos sobre presion. Continuamente que asunto permanecer ejerciendola con demasiada magnitud, interrogue a la cristiano que la esta experimentando. Relaje las manos. Mantengalas lo mas sueltas y no ha transpirado con flexibilidad que pueda, entretanto las esta moviendo. Lo cual nunca es sencillo –probablemente menor sobre lo que da la impresion– por 2 razones. Es bastante mas dificil relajar un integrante en la ocasion en que se lo esta empleando que cuando esta en reposo. Y, segundo, la generalidad de las individuos lleva, carente notar sobre ello, un alto categoria de nerviosismo cronica en las manos.

Existen demasiadas formas sobre relajarla. La aplicacion sobre friega resulta una de las excelentes. La totalidad de ellas requieren harto tiempo; meses, e tambien anos de vida. Sin embargo, puede empezar En la actualidad exacto a traves de el unico hecho sobre fijarse en ellas y no ha transpirado tratar sobre relajarlas no obstante sea solo en .un minusculo alcance, cada oportunidad que las sienta rigidas o contraidas.

Acople sus manos sobre forma que se adapten al borde de la seccii?n que se encuentran cubriendo. No obstante ciertas estrategi­as exigen, igual que podra comprobarlo, que se haga uso solo una parte especifica sobre la mano, la efectividad de la mayoria sobre los toques va a depender sobre su facultad Con El Fin De mantener toda la palma y las dedos en contacto incesante con el organismo que se encuentran masajeando. Cada ocasion que sea posible, evite, por ejemplo, que el talon sobre la mano asi­ como las puntas sobre los dedos queden en el aire al desplazarla en la dermis.

Cuando deslice la mano en la pelvis, curvela de forma que se acople exactamente a esa parte. Cuando la mueva desde el busto hacia el brazo, ahuequela para que al pasar cubra los hombros en buena condicion fisica pareja y no ha transpirado agradable. Piense en el agua de un arroyo cuyo volumen se va adaptando a los altibajos que encuentra en su trayecto. Mantenga una celeridad asi­ como la intimidacion uniformes. Trate de liquidar los desplazamientos rapido y no ha transpirado las interrupciones innecesarias. Haga que las cambios sobre celeridad o intimidacion se efectuen en buena condicion fisica gradual, evitando las transiciones repentinas. Trate sobre retener la de mi?s grande fluidez desplazandolo hacia el pelo continuidad a su desplazamiento. Sin embargo, no argumento cambiar la celeridad o la intimidacion. El ritmo seri­a un ingrediente primordial de el friega. Puede usar diversas presiones desplazandolo hacia el pelo velocidades carente por ello ofrendar la continuidad de el circulacii?n. La variacii?n en el friccion se da la impresion bastante a la sobre la musica los cambios en el tiempo favorecen an impedir la monotonia de el ritmo. Explore desplazandolo hacia el pelo defina la estructura interna del organismo que esta masajeando. (Este es un inconveniente sobre sensibilidad; alguna cosa totalmente diferente de el analisis sistematico de la anatomia) Procure que las manos esten invariablemente investigando, hagalas “escuchar” las tejidos desplazandolo hacia el pelo los huesos. Trate sobre comunicarlas con la estructura de los estratos profundos de las musculos ?Gruesa o delgada? ?Blanda o fIrme? ?Informe o defmida? Cuando palpe un hueso, trate de delinear su maneras. Imaginese que las manos le estan diciendo a la persona “Esta es su cadera”, “Estos son los huesos pequenos sobre la muneca”, “Esta seri­a el modo de su rodilla”. Explicar a la ser la articulacion de su organismo, en esta maneras, es Algunos de los aspectos mas notables del friega.

Entretanto gran sea la precision con que logre lo cual, gran sera Asimismo la sensacion euforizante que experimente el paciente. El masaje adquirira una clase profunda y casi magica. Mas que las musculos, use su propio lastre Con El Fin De profesar presion. No es exacto que sea obligatorio ser fisicamente robusto Con El Fin De dar un frotacion. cuando quiera ejercer una mayor presion, consigalo apoyando el peso de la parte de arriba sobre su cuerpo acerca de las manos mas bien que forzando las musculos sobre las brazos desplazandolo hacia el pelo munecas. El esfuerzo muscular daria rigidez a sus manos, reduciria la fluidez sobre las desplazamientos y cansaria su espalda

Una vez que haya establecido contacto con el organismo sobre la sujeto, procure nunca interrumpirlo inclusive que haya acabado totalmente el friega o el entrenamiento que este efectuando.

Para muchas personas, la interrupcion del comunicacii?n corporal es psicologicamente desconcertante. Aun cuando deba aplicar grasa, mantenga el antebrazo o el codo tocando muchas parte de el tronco. Recuerde que el que yace en reposo con las ojos cerrados ha penetrado en un universo cuya sola certeza es la vecindad sobre su mano.

Al dar un friccion, no solo haga uso las manos sino Ademi?s el resto de el organismo. Nunca quiero afirmar con lo cual que deba subirse asi­ como rodar sobre el sujeto, sino que las manos poseeran gran vida xdating para pc, En Caso De Que su desplazamiento es una expansion sobre un impulso mas amplio proveniente sobre cualquier el cadaver. Lo cual no dispone de por que ser agudo; en ciertos momentos puede ser tan leve que un observador escasamente lo advierta. No obstante, visible o nunca, usted deberia sentirlo presente como la especie sobre centro hondo donde se originan los movimientos mas exactos sobre las manos. En evidente modo, el frotacion se parece a la danza. En otras palabras, igual como en esta ultima mientras mas implicada esta la totalidad de el organismo, mayor seri­a la prototipo de el circulacii?n.