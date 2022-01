Como saber si te cancelaron un match en Tinder

“Match en Tinder desaparece”, “Tinder me borra un match”… Cuando empiezas a hablar con alguien en Tinder una de las cosas mas temidas es que nos cancelen el match sin avisar. Pero puede haber algo peor, y podri­a ser lo hagan sin que nos demos cuenta y nos quedemos esperando eternamente. ?Como saber si te cancelaron un match diferencia de edad citas sitio de citas para solteros en Tinder? O lo que es lo mismo, ?como saber si han deshecho un match en Tinder? Pues facil, si sigues los datos que te damos en este articulo. No tendras ninguna duda del interes de la otra persona por ti.

Por suerte, hay algunas formas de saber si alguien nos ha cancelado para pasar pagina y seguir buscando alguien que nos interese.

Me ha desaparecido un match en Tinder en 2021

La manera mas sencilla de saber si alguien te ha cancelado es ver si sigue apareciendo en la lista de matches. Si, aunque la persona ya no interactue contigo, sigue apareciendo ahi, no te ha cancelado. Simplemente tendra sus motivos para no comunicarse contigo.

En cambio, si ya no aparece en esa lista puede deberse a uno de dos motivos. El primero de ellos, que haya decidido eliminar su perfil en la plataforma. En ese caso no sera nada personal, simplemente habra decidido dejar de usar el servicio.

Pero si esa persona no aparece en tu lista de matches pero si sigue usando el servicio, es senal de que ha decidido cancelar el match contigo. Una forma probablemente poco elegante si lo ha hecho sin avisarte, pero dificilmente es algo que puedas revertir.

?Y si han desaparecido todos mis matches?

“Todos mis matches han desaparecido de Tinder de un dia para otro”. En el caso de que hayan dejado de aparecer todos tus matches, es poco probable que te hayan cancelado todos. Es mas facil que sea un pequeno fallo del servicio que puedes intentar arreglar de forma sencilla.

Si ves que no queda ninguno de tus matches, puedes optar por cerrar sesion y volver a iniciarla. Si se trata de un fallo pequeno, probablemente vuelva a aparecer el match en cuestion de segundos.

En el caso de que sigan sin aparecer ninguno de tus matches, te recomendamos que te pongas en contacto con el servicio de Tinder para que te den una solucion a por que no esta funcionando como deberia.

Como saber si alguien ha eliminado su cuenta

Como hemos comentado anteriormente, cuando alguien deja de aparecer en tu lista de matches es o bien porque ha cancelado tu match o bien porque ha decidido eliminar su cuenta. Pero, ?cual de estas dos opciones ha ocurrido?

Los perfiles en Tinder son privados. Esto quiere decir que no puedes buscar a alguien concreto, a no ser que este en tu lista de matches. Por lo tanto, asegurarte de si alguien ha cancelado tu match no sera tarea facil.

La unica forma de hacerlo seria crearte una cuenta nueva en Tinder e intentar ver si vuelve a aparecer como candidato. Si es el caso, sabras con seguridad que te ha cancelado el match aunque siga usando la aplicacion.

Pero la realidad podri­a ser puede que no aparezca por simple casualidad. A no ser que lo hayas encontrado con una cuenta alternativa, no hay forma de estar totalmente seguro de que alguien ha decidido cancelarte.

En cualquier caso lo primero que tienes que hacer es pensar si realmente merece la pena. Tanto si alguien ha decidido cancelar el match como si ha borrado su cuenta, lo unico que nos queda claro es que no quiere seguir teniendo contacto con nosotros. Por lo tanto, por mucho que duela, probablemente lo mas comodo sea directamente pasar pagina y seguire buscando otra persona que quiere tener contacto con nosotros.

Aunque Tinder puede una aplicacion muy util para conocer gente e incluso encontrar el amor, la realidad es que los rechazos son algo habitual en este tipo de aplicaciones y tenemos que acostumbrarnos a que es posible que esa persona que parecia tan maravillosa en algun momento decida no seguir hablando con nosotros.