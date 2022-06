Como hablar para que los ninos escuchen (7 Consejos Practicos)

Muchas veces el nene no escucha porque no nos estamos dirigiendo an el novio de la mejor forma, mismamente que es interesante que veais este video por motivo de que esos consejos os van a ser de beneficio.

En el video os hablo de un escrito importante que se publico en “el pais” sobre la escucha activa. Os dejo el casamiento PULSANDO AQUI

Te invito a darle un vistazo a mis Cursos Montessori Online con el fin de que desde tu vivienda puedas asimilar a tu ritmo. Pulsa aca Con El Fin De ver cual sobre las cursos se adapta mas a lo que estas buscando en este momento de tu vida ??

En caso de que prefieres leer en lugar de ver el video, aca de dejo la transcripcion

Igual que hablar con el fin de que los ninos atiendan (7 consejos practicos)

Una de estas cosas que como padres poseemos que enfrentar podri­a ser nuestros hijos nunca nos escuchen, es por eso tan relevante conocer igual que hablar con el fin de que las ninos escuchen.

En este video voy a repartir contigo una gama de consejos para conseguir mayor amabilidad por parte de tu vi?stago.

En primer lugar desplazandolo hacia el pelo bastante relacionado con este video Tenemos una cosa extremadamente curioso que deseo distribuir contigo asi­ como podri­a ser realiza unos dias en el diario un producto que hablaba de que el principe Guillermo se inclinaba desplazandolo hacia el pelo se ponia a la longitud Con El Fin De hablar con el.

Esta manera sobre dirigirse a los ninos se llama escucha activa y fomenta la resguardo del nene la empatia y los vinculos familiares. Puedes presionar aca para ver el cronica en disputa.

Cualquier esto esta excesivamente relacionado con el metodo Montessori en la cual nos dirigimos al crio con respeto y no ha transpirado a su longitud. Sobre esta maneras comunicandonos con el chaval a su longitud el mensaje le llega de la modo abundante mas verdadera.

Por cualquier lo cual el primer recomendacion que quiero darte En Caso De Que deseas conocer igual que hablar para que las ninos escuchen, podri­a ser les hables a su longitud y no ha transpirado que te miren a los ojos. Ademi?s podrias de modo bastante fragil cogerle la carita por la barba unicamente con el fin de que te vean cuando les hablas desplazandolo hacia el pelo mismamente logres su consideracion asi­ como te escuche lo que le dices.

Un segundo consejo es que le muestres igual que desplazandolo hacia el pelo no unico se lo digas, Con esto lo que deseo declarar podri­a ser como podri­a ser En Caso De Que hay que recoger la habitacion nunca le digas unicamente que hay que recogerla sino que tu coges el libro que esta en el pavimento lo recoges asi­ como lo pones en la estanteria, mientras le vas explicando que el libro va en la estanteria.

Un tercer consejo En Caso De Que deseas hablar para que las ninos escuchen de modo efectiva es que uses pocas palabras cuando le das una orden al nene, Cuantas menor palabras emplees preferiblemente, ya que las ninos son capaces de prestar consideracion aunque por de verano periodos sobre lapso, debido a cual seri­a muy importante nunca desperdiciar dichos cortos periodos de lapso cuando el crio nos atiende, en ocasiones con tan separado decirle “los zapatos” asi­ como al crio le viene a la pensamiento asi­ como se da cuenta que tiene que colocarse las zapatillas.

Un cuarto Recomendacii?n es dejar al crio la notita en esas cosas que le hemos repetido una asi­ como mil veces lo que le recomendamos que debe realizar o que nunca tiene que realizar, como podri­a ser que no deberia en el sofa.

Un botellin Recomendacii?n seria tener un escaso sobre minuciosidad y esperar a que el chaval entienda lo que le hemos dicho, El chaval en funcii?n de la perduracion puede tardar un poquito mas sobre lapso en ver que lo que le estamos diciendo. En ocasiones es bueno contar mentalmente Incluso 12 de esperar desplazandolo hacia el pelo ver si el nino tendido lo que le hemos dicho.

Un sexto sugerencia se fundamenta en darle al nene la disciplina por partes Con esto lo que deseo decir podri­a ser es mucho mas facil declarar al nino ponte las zapatillas y no ha transpirado Cuando ya el nino se ha puesto las zapatillas le dices que coja el abrigo. De este modo seri­a mucho mas eficaz a decirle todo a la ocasii?n como como podri­a ser Coge las zapatillas desplazandolo hacia el pelo coge el abrigo. O cometer el error de decirle alguna cosa mas generico como preparate que tenemos que irse ya que el nino nunca lo vera tan Naturalmente y no ha transpirado se va a distraer con diferentes cosas.

Un septimo recomendacion seri­a involucrar al nino con cualquier lo que es la vida diaria de esta modo el chaval se va a sentir demasiado mas valorado, mucho mas integrado desplazandolo hacia el pelo mucho mas trascendente. Como involucrar al chaval me refiero a que si como podri­a ser piensas ir al supermercado decirle al crio tenemos que ir al comercio Para hacerle colabore de esta actividad esta demasiado mas eficaz que coger al chaval desplazandolo hacia el pelo llevarle al hipermercado falto decirle nada. Al involucrarse vales de descuento largefriends en la actividad cada alguno puede tener una labor como por ejemplo auxiliar a meter los alimentos en el coche de la adquisicion. Tambien es importante que el nene entienda que todo el mundo poseemos necesidades, Con esto lo que me refiero podri­a ser el nene puede pretender ir al parque en sitio de ir al comercio debido a que podri­amos hablar con el novio desplazandolo hacia el pelo comentarle que primero iremos al supermercado y posteriormente iremos al campo sobre esta manera estamos creando juntos con el un plan Con El Fin De alcanzar efectuar ambas cosas que ambos queremos realizar involucrandole tambien en la planificacion de las actividades desplazandolo hacia el pelo sobre esta manera es mucho mas simple que el nino haga la actividad sobre buena gana y nunca se nos ponga corretear o dar la lata en el supermercado.

Esta grupo de consejos En Caso De Que los vamos utilizando veremos igual que poco a poco los ninos nos van prestando mas interes. La mayoria de estas veces no es tanto que el nino nunca nos esta prestando consideracion sino que no nos estamos dirigiendo al nino de el modo correcta, no estamos estableciendo un contacto visual, tampoco estamos entendiendo que su tiempo de interes es bastante corto asi­ como En muchas ocasiones igualmente acontece que no estamos usando las palabras correcta para que el crio nos se entienda. Por lo tanto Cuando entendemos lo cual, si de certeza utilizamos dichos consejos y no ha transpirado las ponemos en acto veremos como la efectividad en la difusion con el chaval es mucho mas la mi?s superior

En caso de que te gustaria superar la audicion activa de tus hijos te recomiendo tambien crear el omento oportuno con el fin de que te escuche, con esto a lo que me refiero podri­a ser si el nino esta llorando y alterado, deberiamos primero colaborar a que se calme asi­ como luego es que podriamos esperar que nos escuche. Si quieres saber como calmarle, te recomiendo dos articulos el principal seri­a el de la mesa sobre la paz montessori asi­ como el segundo es el de el frasco sobre la calma o botellas sobre la calma.

Si deseas aprender al complemento igual que educar a tus hijos, te recomiendo la Escuela Montessori Con El Fin De Padres