Communication chiens/humains : comprendre le langage non verbal d’un chien

Se saisir reste essentiel au sein d’ une relation entre le maitre et le chien, puisque cela va permettre d’etablir une entente mutuelle.

Tout comme l’etre humain, les chiens vivent en groupe social et ont elabore votre systeme de communication qui leur reste propre.

I§a ne sera ainsi pas forcement evident de comprendre le langage des chiens, puisque meme s’il utilisent quantite de moyens de communication (postures, mimiques, vocalisations, contacts et chimiques), ils ne semblent pas doues de parole, le langage articule dit reserve a l’etre humain.

Sommaire du discours

Page 1 : J’ai communication non verbale

Notre communication reste un facteur de la relation entre individus

J’ai communication, quelle soit verbale ou gestuelle, a un role important dans l’existence sociale d’un groupe, puisqu’elle influence les relations intra et interspecifiques. L’ecoute, l’echange et le partage seront des facteurs consequents pour une bonne communication, celle-ci aboutissant ensuite a Notre comprehension, le respect, et Notre tolerance entre individus ainsi ou de differentes especes. La faculte de communication, qu’ils soient vocaux, gestuels, chimiques ou qu’ils passent via des mimiques, sont definis comme des comportements. Ils sont destines a transmettre de l’information a autrui.

La communication non verbale chez l’etre humain

J’ai communcation non verbale chez l’Homme est bien plus importante qu’on ne le pense, puisqu’elle represente 85% de sa propre communication. Les gestes et les mimiques faciales servent ainsi a gerer une position sociale immediate, et permettent de multiples echanges silencieux, limpides ou non, avec autrui. Ils expriment l’etat emotionnel de chaque individu.

Le contexte culturel a un impact determinante au developpement du langage verbal, paraverbal (le ton une voix, le intonation, le rythme des phrases ou les poses entre les mots), puis non verbal. Effectivement, la communication non verbale existe aussi chez l’Homme, puisque comme chez les bestioles, on retrouve une codification des postures ou des mimiques.

L’apparence physique

Elle donne volontairement ou involontairement des indications sur la personne, qui peuvent etre authentiques ou trompeuses.

L’attitude corporelle

L’attitude corporelle de la personne passe par la gestuelle, ainsi, est tres significative de le humeur ou de le intention de l’instant. Entre autres, la position des mains sur les hanches ou des bras ecartes du corps sont des postures dites de dominance ou de subordination.

Mes changements de positions

Ces changements font egalement partie de votre qu’on nomme la synergologie, ou interpretation du langage corporel. Notamment, nos etres humains ont tendance a se pencher en avant par quelqu’un qu’ils apprecient, ou au contraire a se decaler d’une personne qu’ils n’apprecient pas. La poignee de main de nous politique, ou le doigt leve tout d’un professeur, peuvent permettre d’exprimer votre qu’ils entendent communiquer. Par les gestes, des etre humains expriment un doute, leur approbation, leur indifference, leur engouement, leur desir, etc.

Quand un etre humain en seduit votre autre, la facon de se regarder, de se tourner vers l’autre ou de s’en approcher va largement suffire pour communiquer son attirance.

Mes expressions faciales

Les expressions faciales, ou mimiques, ont pour fonction de stimuler les individus qui interagissent. Par exemple, le haussement des sourcils reste une forme de salutation, ainsi, le hochement de tete est en mesure de montrer l’accord ou le desaccord. L’expression du visage est egalement un des indicateurs important des intentions du mari. Ainsi, en un coup d’oeil, il va i?tre souvent possible de savoir si une information partagee est serieuse, rigole ou ironique.

L’absence de poils sur une grande partie du visage humain attire l’attention sur les traits principaux en communication. Une personne va ainsi faire connaitre ses ressentis, ses emotions, ses sentiments (superiorite, desapprobation, tristesse, colere, peur. ) ou le desir sexuel sans l’exprimer avec des mots.

J’ai posture reste une attitude particuliere

Elles impliquent beaucoup de zones du corps de l’animal, celles-ci etant essentielles dans l’organisation d’une communication. Pour i?tre signifiantes, les postures que prend le chien doivent etre associees a d’autres signaux, comme des signaux vocaux (grognements, jappements. ) ou chimiques. Le rituel de communication, qui inclut aussi les reponses de l’autre congenere, reste compose d’un echange precis de postures qui prend ainsi bien le sens.

J’ai communication tactile

Les contacts physiques s’organise autour de deux regles : stimuler la zone cutanee adequate, ainsi, savoir moduler l’intensite, la longueur et la frequence de cette stimulation. Chez le chien, la tronche et l’encolure seront des zones essentielles dans la mise en place de la hierarchie dominant/domine. Par exemple, votre chien qui veut dominer s’assurera une prise sur la peau de le adversaire, tirant et comprimant sa peau entre ses dents, jusqu’a ce qu’il sente du relachement musculaire chez l’autre.

Le thorax, stimule par pression en tete et du thorax de son congenere, reste egalement une zone consequente chez votre chien. Les pressions paraissent maintenues jusqu’au declenchement d’un jeu, d’une soumission, ou d’une manifestation de dominance. C’est une posture ambivalente qui prend surtout du sens associee a d’autres points.