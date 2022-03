Comment savoir si une telle personne que vous frequentez (et avec laquelle vous avez peut-etre des relations buccales VOIRE SEXUELLES . )

Comment savoir si une telle personne que vous frequentez (et avec laquelle vous avez peut-etre des relations buccales VOIRE SEXUELLES . )

est votre meuf/mec ou jamais ? Decryptage d’un ancestral mystere.

Coucou c’est Mymy ! Comme Ce texte avait resonne chez bien d’entre vous, j’ai decide d’en Realiser une video avec l’aide de ce bon Ivan !

Cheres lectrices, chers lecteurs

Si vous me suivez assidument (comme j’espere que vous le faites), vous n’etes jamais sans savoir que j’aime, quelquefois, telle une Mere Castor, entamer les articles par des histoires.

Ces Fables d’une Mymy me servent aussi de supports pleinement inventes (non, gui?re trop) permettant d’illustrer les propos.

Sans vous faire plus recevoir, car je vous sens impatients et impatientes…

Voici l’histoire de Julie.

La Julie et le Jacques, ou le couple qui n’en etait gui?re un

Un soir, lors d’une celebration arrosee des vins des plus fins, la jeune et ingenue Anna a croise le regard de Jacques.

Beau, Jacques l’etait, ainsi, a Anna, il plaisait. Par l’entremise d’un ami commun se piquant de devenir le cupidon d’un soir, nos deux tourtereaux finirent par roucouler au noir.

Les heures passant, leurs etreintes se paraissent multipliees. La chambre de Julie reste devenue theatre de doux baisers.

Entre deux caresses, les jeunes gens echangeaient des missives regorgeant de tendresse. Mais point trop ! Anna sait qu’au niveau des echanges de corbeaux, insister ne ferait que donner l’impression que son c?ur bat pour Jacques le charmeur.

Cela est une verite, ne vous y trompez jamais ; mais Anna ne voudrait point avoir l’air trop intense. Qu’a i§a ne tienne, elle entre dans la danse — persuadee qu’elle est que Jacques est le cavalier.

Anna s’appretant a pecho (vue d’artiste)

Anna sent neanmoins des accrocs au tableau. Quel drole d’amour que ce Jacques, qui parfois s’enquiert de ses plans pour la fi?te, seulement Afin de lui repondre « Eh bien moi, tres chere, j’suis occupe ».

Etrange amant egalement que votre Jacques qui jamais sa main ne te prend — du reste, gui?re hors des draps.

Mais Julie se rassure. Jacques, elle le sent, lui ouvre le c?ur, son passe. Petit a petit, elle apprend qui c’est, ainsi, se met a l’aimer.

Au moment oi? soudain, bien se delite. Mes missives de Anna se languissent, sa belle humeur s’effrite. Jacques est moins present, etire le temps entre deux rencontres, comme s’il avait perdu sa montre.

Notre belle eploree se lamente en secret. Son amant l’econduit, lui prefere ses amis.

Puis 1 jour, Jacques, ivre comme votre coing, met sur les i quelques points. Il retrouve sa Anna, votre nuit-la de sortie. Et entre deux verres, il lui explique… que son ex, tres chere, est revenue bide a terre.

Cette ex, il en est amoureux, Afin de Anna ca saute aux yeux. Elle lui devoile, blessee : Jacques, adieu !

Je ne desire plus te voir, ni le jour ni le apri?m. Je viens de comprendre, ainsi, je bats ma coulpe, que nous ne sommes jamais un couple.

Comment ? Dit Jacques, un couple ? Mais chere Anna, jamais avec toi je n’ai voulu etre en couple. Tu as forcement ete, me pardonneras-tu, ce qu’on appelle familierement : 1 plan cul.

Anna jura, mais un brin tard, qu’on ne l’y reprendrait plus…

Di?s que tu crois etre en couple, mais…

GROS GROS SEUM POUR ANNA WEEEESH.

Cette histoire n’est nullement la mienne, mais c’est ainsi que, surpris le nombre de deconvenues similaires que j’ai retourne dans le coin d’la tronche !

Eh oui, il arrive assez couramment que au sein d’ une relation, l’une des deux gens crois etre en couple… alors que l’autre non.

J’me focalise dans ce post sur l’amour, mais ca peut aussi arriver ailleurs, je pense ! Par exemple, tu crois etre la MEILLEURE amie de cette meuf… avant de te rendre compte que vous etes 12 Di?s lors.

Tu es une banale pote. Tu n’es pas unique. Ca pique.

Mais on en parlera une autre fois ! Focalisons-nous concernant ce qui m’interesse : le couple.

Je crois que j’habite en couple, c’est grave Docteur ?

Mettons en place une situation initiale (cet article est decidement tres litteraire).

Tu frequentes une personne qui est tri?s a ton gout. Vous avez peut-etre des relations sexuelles, vous vous embrassez, vous dormez ensemble.

Au moment oi? celle-ci t’ecrit, tu as des petits papillons au niveau de l’abdomen, ou du rose a toutes les joues. Di?s que tu ne peux pas la voir, tu es legerement chiffonne·e.

A priori, vous connaissez vos situations respectives et belle nouvelle : rien de concret ne vous empeche d’etre en couple.

Du coup… eh bien… vous etes en couple. Enfin, tu crois. Attends. Vraiment ?

L’autre jour, elle a foutu 12h a te repondre. Et puis Il existe eu une telle fois ou elle a annule pour voir ses potes. Que tu n’as jamais vus, d’ailleurs. Et cette facon de te Realiser la bise en public…

Bon sang, c’est tragique. Tu vis dans une fable, et tu as la sale impression d’etre Julie.

Comment savoir si on reste en couple ?

Ecoute, je vais pas tortiller mille ans : pour connaitre si tu es en couple, on doit reclamer.

Oui, ca fait peur. Oui, tu vas peut-etre te sentir un tantinet zozo de poser la question. Oui, c’est 1 truc que les films romantiques, les Disney et les conseils love des magazines feminins ne t’ont peut-etre jamais dit.

Mais ca t’evitera d’etre Julie.

Au bout d’un mois de roulades dans les draps, de bisous ainsi que mamours avec mon mec, j’ai pris mon courage a deux mains et je lui ai demande, ma plus belle voix fluette :

— Dis, euh… te moque pas mais… euh… bon… enfin… on reste en couple ou gui?re ?

Gros soulagement, c’etait oui. Neanmoins, ca aurait pu etre non. Et j’aurais prefere le savoir tout de suite plutot que de m’attacher bien plus.

Je lui aurais surement devoile que Di?s lors, il fallait qu’on arrete, car j’etais deja bien mordue de lui. Ca m’aurait attristee de le perdre… mais moins que de me laisser fondre dans une relation qui n’irait jamais la ou je le souhaitais.

Alors je n’ai jamais regrette d’avoir demande.