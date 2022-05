Comment rompre avec quelqu’un que tu aimes vraiment

Le vrai moyen de mettre fin a une relation

Si vous avez perdu bien espoir de rester heureux en amour, meme si vous aimez votre partenaire et etes pret a mettre fin a la relation, voila 8 etapes a suivre Afin de mettre fin a une relation en belle facon.

# 1 ne point eviter votre mari avant de rompre . Bon nombre de amoureux qui veulent mettre fin a une relation tentent d’eviter un mari et se distancent avec des excuses idiotes. Comprenez que votre partenaire merite de savoir et cela se marche dans votre esprit et a au mieux le droit de connaitre la verite sur vos sentiments.

Vous pouvez exprimer la angle d’approche concernant claque que vous n’etes gui?re heureux dans la relation, mais vous ne devez jamais ignorer les appels de ce partenaire https://datingmentor.org/fr/dating-com-review/ ou des eviter en personne.

Parfois, il va s’agir d’une phase ou d’un malentendu qui possi?de cree chacune des differences. Avant d’envisager serieusement de mettre fin a votre relation, laissez-lui un brin de temps Afin de voir si vous pouvez l’integralite des deux ameliorer votre relation et la faire fonctionner en premier.

# 2 Rappelez-vous les raisons . Nous aimons nous tenir a la paille et analyser le bon cote de tout, surtout si cela implique un grand changement dans les vies. N’ayez jamais peur du changement, surtout s’il vous fera vous sentir plus et plus content.

Ca est en mesure de sembler enfantin, mais faites une liste de l’ensemble des raisons pour lesquelles vous souhaitez rompre avec celui que vous aimez. Ca vous donnera la force de rester fidele a votre decision meme si quelques jours se sont ecoules voili votre dernier argument.

# 3 Avoir la conversation . Appelez votre partenaire et dites-leur que vous devez parler de quelque chose d’important. N’expliquez jamais la question en discussion, mais expliquez vraiment que vous souhaitez amener la relation.

Vous pourrez approcher ce partenaire votre domicile ou dans un restaurant ou votre cafe assez silencieux. Rappelez-vous forcement de le faire face a face. Parler au portable parai®t tellement plus facile, mais c’est insultant pour la relation.

# 4 Ne lancez pas d’accusations . Une rupture va etre unilaterale ou mutuelle, mais il n’ya aucune raison afin que l’un d’entre vous se lance des accusations. C’est un possible plus facile d’aller droit au but, mais cela ne se terminera pas bien et ne reglera pas non plus vos conflits.

Cela reste bio que vous ayez l’ensemble des deux votre opinion et que l’un ou l’autre d’entre vous ait droit a la opinion forte. C’est donc pleinement inutile de creer 1 conflit ici.

# 5 J’ai conversation de rupture . Si vous ne savez jamais comment rompre avec quelqu’un que vous aimez, vous pouvez se servir de nos premieres lignes de cette conversation et le demeure suivra…

Vous: on voit quelque chose dont j’esperais parler depuis un moment, mais je ne savais seulement nullement comment en parler.

Partenaire: qu’est-ce que c’est?

Vous: Je suis desole, mais je ne pense jamais que j’suis tres heureux d’la facon dont nos trucs se passent dans notre relation.

Partenaire: Quoi? / WTF?! / Es-tu serieux? / Pourquoi?

Vous: J’ai nombre reflechi a ces questions au cours des dernieres semaines et nous avons egalement parle de nos differences, mais cela ne semble bien seulement jamais s’ameliorer. Ces conflits constants rendent les vies douloureuses et miserables. Peut-etre n’y a-t-il jamais moyen d’avancer ici et nous devons seulement l’accepter. Peut-etre sommes-nous des individus parfaits mais moyennement parfaits l’un concernant l’autre.

Partenaire: Qu’essayez-vous de dire? / Ou vas-tu avec ca?

Vous: j’imagine que ce serait plus si nous nous separons. Nous ne sommes evidemment jamais heureux l’integralite des deux dans cette relation, meme si nous nous aimons…

# 6 Expliquez les raisons . L’astuce de conversation mentionnee dans l’etape precedente aiderait si»rement, mais cela ne suffit gui?re. Si vous voulez vraiment rompre avec celui que vous aimez et y mettre fin sans reserve, vous devez entrer au sein des details.

Cela est en mesure de Realiser mal, mais au moins, chacun pourra dire a votre partenaire votre que vous ressentez. Expliquez la veritable raison pour laquelle vous souhaitez mettre fin a la relation, mais essayez de ne pas enerver votre partenaire en evoquant des problemes epineux. Vous essayez de rompre avec celui que vous aimez et vous devriez apprendre a le faire avec grace, sans casser des fautes.

# 7 Sortir d’la relation . Une fois que vous avez patiemment explique les raisons d’une voix calme et que vous avez decide de mettre fin a la relation, vous devez vous en sortir sans faire preuve de mauvaise volonte l’un envers l’autre.

Vous pouvez ressentir une vague de soulagement accablant et pourtant, une douloureuse realisation que vous venez de rompre avec quelqu’un que vous aimez. Il semble normal de ressentir des emotions contradictoires, alors ne vous inquietez pas. Decidez si vous souhaitez rester en tant qu’amis ou si vous souhaitez vous eviter les uns les autres pendant un moment, le temps de guerir les plaies.

En deux cas, rester comme des amis pourrait i?tre i nouveau plus douloureux. Je vous conseillerais donc de vous donner de l’espace, au moins Afin de des mois.

# 8 Au revoir final . Vous savez peut-etre maintenant rompre avec celui que vous aimez, mais il reste deux problemes epineux, comme avoir des relations sexuelles pour la derniere fois ou le dernier baiser special.

Evitez de vous faire physiquement pour la derniere fois, c’est simplement inutile et peut mener a des affaires confuses. Mais si vous voulez partager un soir baiser, contrairement a votre que disent bon nombre d’experts de l’amour, je vous prierais de vous en priver. Un dernier baiser et un calin chaleureux pourront sembler etranges et ramener des souvenirs du bon vieux moment, mais cela peut vous aider a comprendre la finalite de la situation si vous etes vraiment prets a vous laisser aller.

C’est juste comme la fond. Dire au revoir a une personne mourante peut reellement rendre bien plus paisible a l’interieur. Mais en meme temps, une separation soudaine sans adieux peut vous traumatiser pendant des mois.