Comment rompre avec quelqu’un : 18 conseils Afin de une rupture douce et nette, selon les psychologues

Si rompre avec quelqu’un est enfantin, je ne serais jamais en train d’ecrire ce billet.

La question n’est gui?re tant de savoir comment rompre avec quelqu’un, mais De quelle fai§on le faire d’une maniere qui ne soit pas empreinte de tristesse, de maladresse et de mauvaises communications desordonnees. Ce n’est nullement une mince affaire.

J’ai verite, c’est que rompre avec une personne que vous aimez est Complique pour Plusieurs raisons : peut-etre que les membres de sa famille vous manqueront, ou l’amour et le soutien qu’elle vous a apporte a une certaine periode de votre vie, ou le sexe (ce qui est pleinement valable). Vous avez peut-etre peur de blesser quelqu’un que vous aimez ou vous ne voulez nullement passer Afin de un con aupres de vos amis communs. Claque reste que, meme si vous savez que vous devez passer a autre chose, des ruptures ne sont pas amusantes.

Malheureusement, la « rupture parfaite » n’existe nullement, mais si c’est vous qui portez la mauvaise nouvelle, il existe un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre avant et pendant une telle conversation redoutee pour rendre l’experience aussi saine que possible pour vous et votre partenaire. Ici, un therapeute et un psychologue partagent des conseils Afin de rompre gentiment et efficacement avec quelqu’un.

S’assurer que vous voulez reellement rompre.

Avant de rompre avec la mari, assurez-vous que vous voulez vraiment mettre fin a la relation. « Une rupture reste quelque chose que vous voulez faire un coup que vous y avez pense au fil un moment », explique Rebecca Hendrix, L.M.F.T, psychotherapeute a New York.

Si vous avez des doutes et des inquietudes sur votre relation, il est important d’en Realiser part a ce partenaire avant de rompre. « J’ai surpris des personnes faire des « ruptures surprises » ou l’on pense que bien est genial et puis l’individu fera genre, je demenage aujourd’hui », dit Hendrix. Le choc de ce type de rupture inattendue va etre « reellement, tres traumatisant et tres difficile a surmonter », dit-elle. L’option J’ai plus saine (et Notre plus douce) ? Partager ses doutes et ses inquietudes en lei§ons de route. Dans Quelques cas, la relation est en mesure de meme etre sauvee avec ce type d’honnetete, dit Hendrix.

Avoir une rupture beaucoup pensee signifie egalement que la rupture ne doit nullement etre une decision irreflechie prise au milieu d’une dispute, ou une carte que vous jouez pour tenter de controler votre partenaire (ce qui est passif agressif et peut-etre meme manipulateur, ajoute Hendrix, ainsi, ne fait certainement pas part d’une relation saine).

Penser a la conversation.

Une fois que vous avez decide de mettre fin a la relation, c’est important de vous donner du temps et de l’espace pour reflechir a ce que vous voulez dire avant de le dire reellement. J’ai conversation elle-meme va i?tre probablement stressante, et lorsque vous etes stresse, vous avez tendance a perdre l’acces a toutes les parties logiques et rationnelles de ce cerveau, explique Hendrix. Claque d’ecrire exactement ce que vous voulez dire ainsi que le repeter a l’avance pourra vous aider a ancrer le message de sorte que, au feu de l’action, vous puissiez communiquer efficacement les pensees. J’ai planification a l’avance est en mesure de egalement vous aider a evaluer le ton avec lequel vous delivrez le message. Essayez de le garder « neutre, non accusateur, non blamable, compatissant, direct et honnete », dit Hendrix.

Ca dit, n’essayez gui?re d’elaborer le script parfait – il n’existe jamais. Il semble naturel de vouloir dire toutes les bonnes choses afin que la futur ex-partenaire ne se sente nullement triste. Mais votre tristesse est inevitable, en fonction de Mme Hendrix. « Vous ne pouvez gui?re l’eviter – a un moment apporte, c’est suffisant et vous devez simplement le reconnai®tre. »

Pratiquez l’empathie.

Quand vous planifiez, mettez-vous a la place de ce partenaire. « L’empathie pour l’experience en rupture vecue via le partenaire, et J’ai capacite a l’exprimer, ont la possibilite de grandement contribuer a apaiser la douleur inevitable », explique Franklin A. Porter, docteur en psychologie clinique a New York.

Si vous tombez amoureux pour la premiere fois, Il semble bon nombre plus facile d’effectuer preuve d’empathie envers ce partenaire, mais au moment ou vous etes pret a y mettre fin, il pourra etre tentant de ne pas se soucier de l’impact de la rupture concernant votre mari. Mais un brin d’empathie peut vous eviter des ennuis par la suite. « Si vous avez ete a l’extremite d’une rupture au passe, vous auriez probablement une bonne idee de ce que cela fait, et vous rappeler ces sentiments a l’avance pourrait i?tre benefique Afin de gerer votre message », dit Porter.

Accepter que vous ne pourrez pas controler un reaction.

Quoi que vous disiez et avec quelle empathie, vous ne pouvez gui?re controler la reaction de l’autre personne. « Il n’y a aucune garantie que Notre conversation est efficace, car on ne est en mesure de controler que le message envoye, pas la facon dont Il semble recu », dit Porter.

Ca devoile, quantite de facteurs peuvent influencer la facon dont le message est recu, ajoute-t-il, ce qui est exactement l’interet de reflechir a l’avance a J’ai facon dont vous voulez avoir la conversation. Entre autres, si vous etes tellement retourne via l’envie d’en finir que vous oubliez qu’aujourd’hui c’est un anniversaire, ils vont probablement etre tres enerves.